Kiinan tilastointi on osin poliittista teatteria: emme oikeastaan tiedä edes sitä, onko Kiinan väestö maailman suurin

Ekonomisti arvelee, ettei Kiina pysty tekemään isoja uudistuksia huonojen tilastojensa vuoksi.

Kiinan syntyvyystilastot eivät ole pitäneet paikkaansa muun muassa sen takia, että lapsia on piiloteltu viranomaisilta.­

Juuso Kaaresvirtaa huvittaa, kun hän näkee ison uutisen Kiinan bruttokansantuotteen kasvun kymmenesosan tai parin muutoksesta.

Suomen Pankin vanhempi ekonomisti tietää, ettei Kiinan kasvulukemiin pidä uskoa edes prosenttiyksikön tarkkuudella, saati sitten desimaalin. Kiinan tilastot ovat kauniisti sanottuna sinne päin ja talouden kasvuluvut vahvasti yläkanttiin.

Kiinan bkt:n kasvu on symboli Kiinan tilastojen hähmäisyydelle. Maailmalla virnuillaan, kuinka Kiinan talous kasvaa juuri maan johtajien asettamaa tavoitevauhtia.

Sama epäuskottavuus vaivaa kaikkia Kiinan talouslukuja, joilla on jotain poliittista merkitystä. Monella luvulla on. Tilastot ovat viestejä päättäjien onnistumisista ja epäonnistumisista, niin omalle kansalle kuin maailmallekin. Tilastot ovat siis vallankäytön ytimessä.

”Kiina haluaa näyttää hyvältä”, Kaaresvirta sanoo.

Kiinan tilastoinnin on väitetty myös parantuneen viime vuosina. Kyllä ja ei, sanoo Kaaresvirta, joka seuraa Kiinan lukuja työkseen.

”Kiina julkaisee enemmän tilastoja kuin 10–15 vuotta sitten. Mutta 10–15 vuotta sitten uskottiin, että tilastoviranomaiset pyrkivät vilpittömästi tuottamaan hyviä tilastoja. Jos oli virheitä, ja virheitähän on aina, niitä ei tehty tahallaan. Tuo luottamus on rapissut. Tuntuu, että tilastoinnissa on enemmän poliittista ohjausta.”

Kiinan Sisä-Mongolia liioitteli teollisuustuotantoaan 40 prosenttia.­

Kun usko menee, kaikki epäilyttää. Kaaresvirta tutkii tilastosarjoja, joista osa yhtäkkiä lakkaa tai joiden tekotapoja Kiina muuttaa avaamatta muutosten sisältöä.

”Kyllä länsimaissakin muutetaan välillä tilastointiperusteita. Mutta Kiinan osalta ei voi välttyä ajatukselta, onko tämä tehty kiusallaan.”

Kiinan tilastoissa on monia perustavanlaatuisia ongelmia, kuten oudon pienenä pysyvä työttömyys. Työttömyysluvuissa eivät näy maan sisäiset siirtotyöläiset, jotka ovat alttiita menettämään työnsä huonoina aikoina.

Autoritaarinen järjestelmä kannustaa kaunisteluun. Jos keskusvalta ilmoittaa, että köyhyyden on loputtava tiettyyn vuoteen mennessä, paikallisviranomaisilta kyllä tulee siihen suuntaan osoittavia käyriä.

Tilastojen vääristely voi olla armeliaampaa kuin se, että miellyttämishaluiset paikallisvirkailijat pyrkivät vaadittuihin lukemiin pakkokeinoin. Yhden lapsen politiikan aikana (1980–2015) paikallisviranomaiset intoutuivat välillä aborttikampanjoihin yrittäessään saada alueensa syntyvyyden näyttämään pieneltä.

Maakuntajohtajien urakehitys on ollut paljolti sidottu bkt:n kasvuun, ja niinpä kasvua on kirjattu yläkanttiin. Moni on viime vuosina jäänyt kiinni vakavasta vääristelystä: esimerkiksi Kiinan autonominen alue Sisä-Mongolia liioitteli teollisuustuotantoaan 40 prosenttia. Maakuntia onkin yritetty panna kuriin tilastojen näpelöinnissä.

Paikallisvirkailijoiden tekemä lukujen vääntely vaikeuttaa myös keskusvallan toimia, koska sekään ei välttämättä tiedä, mitä maassa aidosti tapahtuu.

Bruttokansantuotteen kasvun mittaamiseen on keksitty vaihtoehtoisia tapoja, muun muassa tavarajunien rahdin määrän mittaamista.­

Yritysten tunnusluvuistakaan ei ole aina apua, sillä myös yritykset ovat jääneet kiinni lukujensa muuntelusta.

Kun Kiinan nykyinen pääministeri Li Keqiang oli aikoinaan tilastomuokkailuistaan kuuluisan Liaoningin maakunnan johdossa, hän arvioi bkt:n kasvua junarahdin, pankkilainojen ja sähköntuotannon mukaan. Asia paljastui muutama vuosi sitten Wikileaksin vuodoista.

Tilastotietojen keruu valtavasta maasta on ylipäätään vaikeaa.

”Kun 1,4 miljardia ihmistä tekee asioita, sitä on vaikea puristaa yksiin lukuihin”, Kaaresvirta sanoo.

Paitsi että väestön koko ei välttämättä ole 1,4 miljardia. Se voi olla Kaaresvirran mukaan myös enemmän tai vähemmän.

Kiinan väestö lasketaan säännöllisin väliajoin valtavassa jalkautumisessa, jossa miljoonat laskijat kulkevat ovelta ovelle. Luvut eivät silti tunnu täsmäävän.

Kiinassa saattaa olla 115 miljoonaa ihmistä vähemmän kuin virallisesti ilmoitetaan. Se on yhtä paljon kuin Espanjan ja Britannian väkimäärät yhteensä.

Kiinan väestö voikin olla pienempi kuin Intian. Näin laski Yhdysvalloissa asuva tutkija ja Kiinan yhden lapsen politiikan arvostelija Yi Fuxian South China Morning Post -lehden artikkelissa.

Kiinan väestö voi olla kerrottua pienempi – tai suurempi.­

Yin mukaan erheeseen on useita syitä. Kiina on esimerkiksi lisännyt ihmisiä väestönlaskun tuloksiin. Yhden lapsen politiikkaa vahtineet viranomaiset taas ovat vuosien varrella liioitelleet syntyvyyslukuja, koska se takasi heille töitä.

Väestöluku voi olla väärin toiseenkin suuntaan: kaupunkien siirtolaisten määrästä on vaikea saada tolkkua, ja tilastoimatta on jäänyt monia perhepolitiikan vastaisesti syntyneitä lapsia.

Kiinan ulkopuoliset ekonomistit yrittävät parhaansa tutkimalla monia tilastoja ristiin ja seuraamalla tarkasti uutisia.

”Jos olisi käytössä kunnon tilastot, voisin tehdä niin paljon enemmän”, Kaaresvirta sanoo ja huokaa.

”Mutta ongelma on suurempi kiinalaisille viranomaisille. Jos päätösten pitää perustua virallisiin tilastoihin, heidän on vaikea toimia.”

Kaaresvirta on alkanut arvella, että huonot tilastot saattavat osin selittää, miksi Kiinan talousuudistukset ovat viime vuosina junnanneet.

”Kiinalaiset sanovat aina, että he menevät joen yli pienin askelin. Johtuuko se siitä, että he kulkevat laput silmillä? Ehkä he eivät uskalla tehdä isoja muutoksia, koska eivät pysty laskemaan niiden vaikutuksia.”