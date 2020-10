Yhdysvaltain presidentinvaalit

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa pakka meni uusiksi, ja maailmanmahtia johdetaan nyt poikkeusjärjestelyin. Trumpilla on ”lieviä oireita”, Bidenin testitulos on negatiivinen.

Läntisen maailman supervaltaa Yhdysvaltoja johdetaan lokakuussa erittäin poikkeuksellisin järjestelyin, kun presidentti Donald Trumpilla todettiin koronavirustartunta.

Samalla Yhdysvaltain marraskuiset presidentinvaalit saivat dramaattisen käänteen. Trumpin tartunta vaikuttaa kampanjointiin vähintään lokakuun alkupuoliskon ja mahdollisesti sen jälkeenkin.

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on perinteisesti puhuttu ”lokakuun yllätyksestä”, joka panee pakan uusiksi. Trumpin tartunta oli uutispommi, lokakuun yllätys järeämmästä päästä.

Vaalipäivä on kuukauden kuluttua eli 3. marraskuuta. Kyselyjen mukaan Trump on altavastaajana vaaleissa, joissa hänet haastaa demokraattien Joe Biden.

Trump ilmoitti positiivisesta testituloksesta varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa. Hän kertoi omasta ja puolisonsa Melania Trumpin tartunnasta Twitter-tilillään.

”Jäämme karanteeniin ja aloitamme toipumisprosessin välittömästi. Selviämme tästä yhdessä!”, Trump kirjoitti.

Presidentin lääkäri Sean Conley julkaisi pian Trumpin viestin jälkeen lausunnon, jossa hän totesi sekä Donald että Melania Trumpin voivan hyvin ja pysyvän Valkoisessa talossa toipumisaikansa.

Republikaanisenaattori Lindsey Graham puolestaan sanoi käyneensä Trumpin kanssa puhelinkeskustelun perjantaina iltapäivällä Suomen aikaa. ”Hän kuulosti hyvältä, hän kuulosti pirteältä”, Graham sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Karanteenia kestänee vähintään kymmenen vuorokautta.

Perjantai-iltana Suomen aikaa Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows kertoi, että Trumpilla on ”lieviä oireita”.

Trumpin avustajat kertoivat The Washington Postin mukaan, että kaikki poliittiset tilaisuudet on toistaiseksi peruttu.

Tulevina päivinä Trumpin oli määrä osallistua kampanjatilaisuuksiin muun muassa Floridassa, Wisconsinissa ja Arizonassa. Ne ovat kaikki niin sanottuja vaa’ankieliosavaltioita, eli niissä demokraattien ja republikaanien kannatus on tasaväkistä.

Seuraava vaaliväittely Joe Bidenin kanssa oli määrä pitää 15. lokakuuta, eli 13 päivää sen jälkeen kun Trumpin tartunta todettiin. Väittely on nyt vaakalaudalla.

Trumpin tilanne herätti välittömästi kysymyksen myös Bidenin altistumisesta. Ensimmäinen vaaliväittely pidettiin keskiviikkona Suomen aikaa, ja ehdokkaat seisoivat muutaman metrin päässä toisistaan.

Sekä Trump, 74, että Biden, 77, ovat koronaviruksen riskiryhmää. Perjantai-iltana Suomen aikaa tiedotettiin, että Bidenin testitulos on negatiivinen.

Kesällä tehdyssä vuosittaisessa tarkastuksessa Trump todettiin yleisesti ottaen terveeksi.

Presidentillä on kuitenkin iän lisäksi muitakin riskitekijöitä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan näitä ovat ainakin ylipaino ja sukupuoli.

”En halua lähteä spekuloimaan hänen terveydellään, mutta nämä riskitekijät hänellä ainakin on. Ikä, miessukupuoli ja ylipaino, siinä järjestyksessä”, Mäkijärvi totesi.

Presidentti Trumpin tartunta vaikuttaa rajusti paitsi Yhdysvaltain kuumana käyvään vaalitaisteluun myös tapaan, jolla maailmanmahtia hallitaan.

Mikään ei sinänsä estä presidentin työn hoitamista Valkoisesta talosta.

”Yhdysvaltalaiset voivat olla levollisin mielin”, kansliapäällikkö Meadows vakuutti perjantai-iltana Suomen aikaa. ”Meillä on presidentti, joka ei vain ole työn ääressä vaan myös pysyy työn ääressä.”

Tilanne tietysti muuttuisi, jos Trump sairastuisi vakavaoireiseen covid-19-tautiin.

Jos Trump menettäisi kykynsä toimia presidenttinä, valta siirtyisi väliaikaisesti varapresidentti Mike Pencelle.

Yhdysvaltain perustuslain mukaan presidentti voi laatia kirjeen, jossa hän ilmoittaa kykenemättömyydestä hoitaa tehtäviään. Tällöin Pencestä tulisi virkaa tekevä presidentti, mutta Trump pysyisi virallisesti vallassa ja voisi palata viranhoitoon omalla ilmoituksellaan.

Perustuslaki mahdollistaa myös sen, että viranhoitoon kykenemättömältä presidentiltä riisutaan valtaoikeudet, mikäli hän ei itse ilmoita asiasta.

Jos sekä presidentti että varapresidentti olisivat kykenemättömiä johtamaan maata, seuraavana vuorossa olisi edustajainhuoneen puheenjohtaja. Tehtävässä on nyt demokraattien Nancy Pelosi.

Tilannetta selkeyttää hieman, että Pence sai perjantaina negatiivisen testituloksen.

Trump ja Pence jatkavat nyt viranhoitoa ilman keskinäisiä tapaamisia, Reuters kertoo. Sama pätee kummankin henkilökuntiin, jotka pysyttelevät loitolla toisistaan.

Presidentinhallinto on käynnistänyt laajan jäljitysoperaation. Trump on tällä viikolla tavannut paljon ihmisiä. Lukuisien uutislähteiden mukaan hän matkusti varainkeruutilaisuuteen New Jerseyn osavaltioon tietoisena, että hänen läheinen avustajansa Hope Hicks oli saanut koronavirustartunnan.

Varainkeruutilaisuus järjestettiin Trumpin golfklubilla. Hän vaikutti siellä flunssaiselta ja uupuneelta, kertoo The New York Times läsnäolleiden sanoneen. Klubilla oli satakunta Trumpin kannattajaa.

Trumpia on koko koronapandemian ajan syytetty leväperäisestä suhtautumisesta virukseen, joka tähän mennessä on aiheuttanut liki 208 000 yhdysvaltalaisen kuoleman.

Trump on käyttänyt maskia ani harvoin. Tämän viikon vaaliväittelyssä hän pilkkasi Bidenia: ”Joka kerta kun hänet näkee, hänellä on maski.”

Yhdysvaltain mediassa ennakoidaan, että Trumpin virustartunta tuo lisää epävakautta paitsi maan johtoon myös talouteen ja pandemiakriisin hoitoon.

”Tyrmäävä ilmoitus, joka syöksee maan syvemmälle epävarmuuteen vain kuukausi ennen presidentinvaaleja”, uutistoimisto AP kirjoittaa.

Trumpin tukijoihin lukeutuva konservatiivinen televisiokanava Fox News pitää tartuntaa huonona uutisena paitsi terveydellisesti myös Trumpin vaalikampanjan kannalta.

”Diagnoosi – – on merkittävä isku presidentille, joka on epätoivoisesti yrittänyt vakuuttaa amerikkalaisyleisön siitä, että pandemiassa pahin on jo takana”, Fox kirjoittaa.

Trumpin vaalitaistelun kannalta on kiperää, ettei hän nyt voi pitää kaavailtuja suuria joukkotilaisuuksia kriittisissä vaa’ankieliosavaltioissa. Trump on vahvimmillaan suurten kannattajajoukkojen edessä.

Vielä kovempi takaisku Trumpille on se, että koronavirus on lähiviikot väistämättä huomion keskipisteenä. Trump on yrittänyt siirtää keskustelua pois pandemiasta hänelle mieluisampiin aiheisiin kuten korkeimman oikeuden tuomarinimitykseen. Nyt se ei mitenkään onnistu.