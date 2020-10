Neuvostoliiton ihmisoikeuksien vahtikoira ja Helsinki-ryhmän perustajiin kuulunut Juri Orlov on kuollut

Helsinki-ryhmä seurasi tarkkaan, miten Neuvostoliitto noudatti Helsingin ety-kokouksessa vuonna 1975 sovittuja ihmisoikeuspykäliä.

Tunnettu neuvostoliittolaissyntyinen ihmisoikeusaktivisti, fyysikko Juri Orlov on kuollut. 96-vuotiaan Orlovin kuolemasta kertoo muun muassa The New York Times. Orlov tunnettiin muun muassa Moskovan Helsinki-ryhmän sekä Neuvostoliiton Amnesty-ryhmän perustajana.

Orlov kuoli kotonaan Yhdysvalloissa, vahvistaa hänen leskensä Sidney Orlov.

Juri Orlov syntyi vuonna 1924. Hänestä kehittyi ensin kommunisti ja myöhemmin toisinajattelija, joka tuomittiin vuonna 1977 seitsemäksi vuodeksi työleirille ja sen jälkeen karkotettiin viideksi vuodeksi Siperiaan, The New York Times kertoo.

1986 Neuvostoliitto vapautti hänet vankienvaihdossa ja karkotti maasta.

Neuvostoliiton kommunistiseen puolueeseen Orlov liittyi opiskeluaikanaan, mutta alkoi myöhemmin epäillä aatetta ja sen käytännön toteutusta. Epäilykset vahvistuivat, kun Neuvostoliitto tukahdutti Unkarin vuoden 1956 kansannousun, ja puolue erotti hänet.

Amnesty Internationalin Neuvostoliiton-osastoa hän oli perustamassa vuonna 1973 ja perusti myöhemmin Ludmila Aleksejevan kanssa Moskovan Helsinki-ryhmän.

Myöhemmin Nobelin rauhanpalkinnon saaneen Andrei Saharovin kotona perustettu ryhmä erikoistui seuraamaan sitä, kuinka Neuvostoliitto noudatti Helsingin Ety-kokouksessa sovittuja ihmisoikeuspykäliä.

”Kysyin Orlovilta, miksi se Helsingin sopimus on niin tärkeä, eihän sitä voi edes verrata ihmisoikeusjulistukseen”, Aleksejeva muisteli HS:n haastattelussa vuonna 2015.

”Hän sanoi, että asia on aivan toisin: tämä on sopimus, ja siellä on hahmoteltu mekanismit, joilla sopimuksen toteutumista tulee valvoa. Suostuin liittymään ryhmään heti.”

Svetlana Aleksejeva kuoli vuonna 2018.

Andrei Saharov -säätiön johtaja Scott Horton sanoo The New York Timesissä, että Orlov on syytä muistaa ”yhtenä tärkeimmistä venäläisen ihmisoikeusliikkeen perustajista ja yhtenä viime vuosisadan tärkeimmistä henkilöistä”.

Moskovan Helsinki-ryhmä oli esikuva useisiin muihin kommunistimaihin perustetuille vastaaville ryhmille.