Yhdysvaltain presidentinvaalit

Korkeimman oikeuden tuomarin nimitystilaisuuteen ja Clevelandin vaaliväittelyyn liittyy useita henkilöjä, joilla on todettu tartunta.

Presidentti Donald Trump ja hänen vaimonsa Melania Trump kertoivat perjantaina aamuyöstä Suomen aikaa saaneensa koronavirustartunnan, ja Yhdysvaltojen hallinnossa käynnistyi jahti tartuntaketjun selvittämiseksi: Mistä presidentti sai koronaviruksen?

Viruksen reittiä ei ole helppo selvittää, sillä Trump on liikkunut viime viikkoina vaalikampanjansa tiimoilta vilkkaasti. Nyt jokainen tilaisuus varainkeruujuhlista ensimmäiseen vaaliväittelyyn demokraattien ehdokkaan Joe Bidenin kanssa on muuttunut mahdolliseksi tartuntapesäkkeeksi.

Viime viikolla Trump osallistui useisiin kampanjatilaisuuksiin. Valkoisen talon ja senaatin avainhenkilöitä toivat yhteen myös tilaisuudet, jotka liittyvät republikaanien korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan Amy Coney Barrettin nimittämiseen.

Tiistain väittelyn jälkeen Trump ehti osallistua vielä keskiviikon kampanjatilaisuuteen Minnesotassa ja torstaina varainkeruujuhlaan yksityisklubillaan Bedminsterissä New Jerseyssä, vain hieman ennen positiivisen koronatestituloksen saapumista.

Yleisötilaisuuksissa vain harvat vieraat ovat käyttäneet maskeja, eikä turvaväleistä ole pidetty kiinni, kertoo muun muassa The New York Times. Tartuntoja on löytynytkin jo runsaasti.

Tartunnan saaneiden listalla ovat ainakin presidentin avustaja Hope Hicks, kampanjamanageri Bill Stepien, kaksi republikaanisenaattoria, kolme presidenttiä seuraavaa toimittajaa, Notre Damen yliopiston rehtori, republikaanipuolueen hallituksen puheenjohtaja ja presidentin entinen neuvonantaja Kellyanne Conway. Kaikki ovat olleet presidentin läheisyydessä runsaan viikon sisällä.

Negatiivisesta testituloksesta ovat kertoneet Trumpin lähellä oleskelleista henkilöistä ainakin vastaehdokas Biden, varapresidentti Mike Pence, presidentin tytär Ivanka Trump ja tuomari Coney Barrett.

Uusia Valkoisen talon ryppääseen liittyviä tartuntoja voi löytyä vielä pitkään, sillä testit näyttävät usein negatiivista tulosta, jos tartunnasta on kulunut vasta vähän aikaa, esimerkiksi muutamia päiviä.

Pencen terveys on erityisessä tarkkailussa, sillä Yhdysvaltain presidentin valta siirtyy hänelle, jos Trump ei voi hoitaa tehtäviään.

Ensin kerrottiin Hope Hicksin tartunnasta. Hicks sai positiivisen tuloksen paikallista aikaa torstaiaamuna oltuaan jo sitä ennen oireinen, mutta tuolloin tartunnasta kerrottiin vain pienelle osalle Valkoisen talon väkeä. Sana levisi laajemmalle vasta iltapäivällä.

Hope Hicks kampanjatilaisuudessa Daytonin lentokentällä Ohiossa 21. syyskuuta.­

Valkoisen talon tiedottajan Mark Meadowsin mukaan joitakin Hicksin lähellä työskennelleitä kehotettiin heti jämään kotiin.

Hicks on viettänyt viime viikkoina paljon aikaa Trumpin kanssa sekä erilaisissa tilaisuuksissa että matkoilla Air Force Onen kyydissä. Hicks matkusti Trumpin kanssa Clevelandiin tiistain vaaliväittelyyn ja keskiviikkona Minnesotan kampanjatilaisuuteen.

Torstaina Trump matkusti vielä varainkeruutilaisuuteen Bedminsteriin, vaikka oli useiden uutislähteiden mukaan jo tietoinen Hicksin testituloksesta.

Varainkeruutilaisuus järjestettiin Trumpin golfklubilla. Hän vaikutti siellä flunssaiselta ja uupuneelta, kertoo muun muassa CNN. Klubilla oli satakunta Trumpin kannattajaa.

Trumpin tartunta vahvistui Suomen aikaa varhain perjantaina. Vain tunteja Trumpin jälkeen myös republikaanipuolueen hallituksen puheenjohtaja Ronna McDaniel kertoi tartunnasta, kertoo Politico.

Tämän jälkeen selvisi republikaanisenaattori Mike Leen tartunta. Leellä oli ollut oireita, jotka hän oli aiemmin laittanut allergian piikkiin.

Myös Lee ehti osallistua useisiin yleisötilaisuuksiin. Lee tapasi tällä viikolla Amy Coney Barrettin, Trumpin ehdokkaan korkeimman oikeuden tuomariksi. Lee ja muutamat muut senaattorit poseerasivat valokuvissa Barnettin kanssa, Politico kertoo.

Tuomari Amy Coney Barrett tapasi senaattori Mike Leen Washingtonissa torstaina.­

Senaattori osallistui myös Coney Barrettin nimitystilaisuuteen lauantaina. Tilaisuudessa kuvatuilla videoilla Lee halailee useita muita osallistujia.

Lee vieraili lisäksi Valkoisessa talossa tällä viikolla.

Barrettilla itsellään ei ole havaittu tartuntaa, mutta Barrettin nimitystilaisuus yhdistää monia muita tartuntoja.

Paikalla olivat ainakin sittemmin tartunnastaan kertoneet Notre Damen yliopiston rehtori John Jenkins ja Leen kanssa senaatin lakivaliokunnassa istuva Thom Tillis. Valiokunta käsittelee Barnettin nimitystä.

Myös presidentin entinen neuvonanataja Kellyanne Conway oli paikalla Barrettin nimittämistilaisuudessa. Kuvissa hän istuu ilman maskia suuressa väkijoukossa, aivan Mike Leen ja Melania Trumpin vierellä.

Melania Trump istui yleisössä ruusutarhan tilaisuudessa lauantaina.­

Tilaisuus järjestettiin kuitenkin ulkona ruusutarhassa, minkä pitäisi rajoittaa tartuntoja.

Positiivisia koronatestituloksia on kertynyt myös Clevelandin vaaliväittelyn ympärille.

Perjantaina Clevelandin kaupunki kertoi, että väittelyn järjestelyihin osallistuneiden keskuudesta on löytynyt yksitoista koronavirustartuntaa, kertoo NBC News.

Kaupungin mukaan tartuntoja on kuitenkin ollut vain tapahtuman järjestäjillä, ei yleisöön osallistuneilla. Tartunnan saaneet eivät olleet lainkaan paikalla väittelysalissa.

“He ovat median edustajia ja logistiikassa väittelyä edeltävinä päivinä työskennelleitä”, kaupunki tiedottaa NBC:n mukaan.

Trumpia lähimpänä tilaisuudessa ollut vastaehdokas Biden tiedotti perjantai-iltana Suomen aikaa negatiivisesta testituloksesta.

Useat väittelyssä paikalla olleet ovat kertoneet, että Trumpin puolen yleisössä lähes kukaan ei käyttänyt maskia.

Väittelyn juontanut Fox News -kanavan Chris Wallace on kertonut useiden Trumpin perheenjäsenten ottaneen maskit pois väittelyn yleisössä ja erikseen kieltäytyneen heille tarjotuista maskeista.

Wallace kertoi aikovansa koronavirustestiin maanantaina, jolloin mahdollinen tartunta on ehtinyt itää lähes viikon. Hän antoi perjantaina omalla kanavallaan haastattelun, jossa hän kehotti voimakkaasti yhdysvaltalaisia unohtamaan politiikan ja seuraamaan asiantuntijoita.

”Käyttäkää sitä hiton maskia”, Wallace sanoi.