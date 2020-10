Yhdysvaltain presidentinvaalit

Trumpia on lääkitty myös kokeellisella koronavirus­lääkkeellä – Miksi presidenttiä käytetään koekaniinina, kysyy osa asiantuntijoista

Trumpille annettu lääke perustuu vasta-aineisiin, mutta sitä ei ole hyväksytty käyttöön.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai perjantaina koronavirustartunnan selvittyä annoksen kokeellista, yhdysvaltalaisen Regeneron-yhtiön valmistamaa regn-cov2-lääkettä.

Regn-cov2-lääkettä ei ole vielä virallisesti hyväksytty käyttöön. Yhtiön mukaan sitä testataan parhaillaan ja alustavat tulokset ovat lupaavia. Niitä ei kuitenkaan ole vielä julkaistu eikä vertaisarvioitu.

Yhtiö kertoo, että tartunnastaan Twitterissä ilmoittaneen Trumpin oireet olivat Valkoisen talon mukaan perjantaina lievät mutta hänelle päätettiin siitä huolimatta heti antaa annos regn-cov2:ta.

Perjantaina Trumpille annettiin myös remdesiviiri-nimistä lääkettä. Se on Yhdysvalloissa ja EU:ssa koronaviruksen hoitoon hyväksytty lääke. Alun perin se on kehitetty ebolan hoitoon.

Miksi kokeellista lääkettä annettiin presidentille, ja mihin sen oletettu teho perustuu?

Regn-cov2 perustuu vasta-aineisiin. Se on yhdistelmä kahta tulehdusta vastaan taistelevaa proteiinia. Ne kiinnittyvät siihen osaan koronavirusta, jonka avulla virus tunkeutuu ihmisen soluihin.

Proteiinit kiinnittyvät eri kohtiin viruksen ”piikkiproteiinia” ja muuttavat sen rakennetta. Prosessia voisi verrata avaimen taivuttamiseen niin, ettei se enää sovi lukkoon.

Rokotteet saavat kehon tuottamaan vasta-aineita, mutta tutkijat testaavat myös koronavirusinfektiosta parantuneiden ihmisten plasmasta valmiiksi tehtyjä vasta-aineita. He etsivät tehokkaimmat vasta-aineet ja valmistavat niitä lisää keinotekoisesti.

Regeneron Pharmaceuticals -yhtiön pääkonttori sijaitsee New Yorkin osavaltion Tarrytownissa.­

Regeneronin tutkijat kertoivat prosessista kesäkuussa Science-lehdessä, AFP kertoo. Vasta-aineita testattiin hiirillä, joiden immuunipuolustus­järjestelmä oli muokattu vastaamaan paremmin ihmistä.

Vasta-aineita on lääkkeessä kerralla kahta tyyppiä, jotta virus ei pääsisi mutatoitumaan ja vahvistamaan sellaista haaraa, johon yksittäinen vasta-aine ei tepsi. Samantyyppistä teknologiaa käytettiin viime vuonna ebolaan tepsivässä lääkkeessä.

”Se antaa meille itsevarmuutta. Tekniikkaa on kokeiltu ja se on todettu todella toimivaksi”, kertoi Regeneronin tartuntatautien päätutkija Christos Kyratsous uutistoimisto AFP:lle maaliskuussa.

Regn-cov2 annetaan potilaalle suonensisäisesti.

Parhaillaan lääkkeen annostusta ja toimivuutta testataan ihmisillä ja verrataan plaseboon eli lumelääkkeeseen.

Tiistaina Regeneron julkisti joitakin varhaisen testauksen tuloksia, joiden mukaan lääke vähensi viruksen määrää ja nopeutti toipumista 275 covid-19-potilaan joukossa, jota ei hoidettu sairaalassa. Dataa ei kuitenkaan ole julkaistu tai vertaisarvioitu.

Tutkimus on siirtynyt Yhdysvalloissa toiseen vaiheeseen, ja lääkettä testataan myös Britanniassa covid-19-sairaalapotilailla.

Yhtiö neuvottelee jo väliaikaisen luvan saamisesta lääkkeelle.

Jotkut asiantuntijat ovat kritisoineet sitä, että Yhdysvaltain presidentille annetaan kokeellista lääkettä, jota ei ole tutkittu tarpeeksi, jotta se olisi hyväksytty käyttöön edes hätätapauksissa.

UC San Francisco -yliopiston professori Carla Perissinotto totesi AFP:lle, että kokeellisia, hyväksymättömiä lääkkeitä annetaan yleensä potilaille vain erityisluvalla tilanteissa, joissa ei ole jäljellä mitään muuta vaihtoehtoa.

”Sivuvaikutusten riski on niin paljon suurempi, että yleensä varon kaikkea kokeellista, minkä tehoa ei ole todistettu.”

Harvardin kansanterveyden asiantuntijan Jeremy Faustin mielestä lääkkeen antaminen Trumpille on arveluttava päätös: joko presidentin tiimi ei ole ymmärtänyt tieteellistä prosessia tai sitten on ymmärtänyt mutta Trump tai joku muu on ohittanut heidät asiassa.

”Ihmiset näkevät tämän ja ajattelevat, että tämä on se hoito, jota pitäisi saada – ja jos sitä ei anneta muille ihmisille, joilla on koronavirus, epäämme heiltä erikoishoitoa”, Faust selittää.

”Se ei ole totta. Meidän ei pitäisi käyttää presidenttiä koekaniinina.”