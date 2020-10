Yhdysvaltain presidentinvaalit

Jos Trump ei pystyisi hoitamaan työtään, presidentin tehtävät siirtyisivät lain mukaan Pencelle.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koronavirustartunta on nostanut varapresidentti Mike Pencen avainrooliin niin Valkoisessa talossa kuin Trumpin vaalikampanjassakin.

Vaikka Trump jatkaa yhä työtään sairaalasta käsin, varapresidentti on nyt republikaanipuolueen kasvot paikan päällä kampanjatilaisuuksissa, tiedotti Trumpin kampanjaväki viikonloppuna. Ensi viikon varapresidenttiehdokkaiden väittely Kamala Harrisia vastaan sai samalla aivan uutta painoarvoa yleisön silmissä.

Jos Trumpin vointi huononisi niin, ettei hän pystyisi hoitamaan työtään, presidentin tehtävät siirtyisivät lain mukaan Pencelle. Varapresidentin terveys onkin nyt erityistarkkailussa.

Tilanne on mielenkiintoinen, sillä Trump ja Pence ovat hyvin erilaiset poliitikot. Kun esimerkiksi edellinen presidentti Barack Obama ja hänen varapresidenttinsä Joe Biden olivat samanmielisiä ystävyksiä, Pence on valittu Trumpin pariksi lähinnä vaalitaktiikan vuoksi: uskonnollinen konservatiivi toi mukanaan kristityt äänestäjät.

Pence on enimmäkseen peesannut kiltisti Trumpia varapresidenttinä, mutta hänen henkilökohtainen agendansa eroaa paikoin selvästi Trumpin linjasta.

Yhdysvaltalaislehti The Atlanticin analyysin mukaan mahdollinen Pencen presidenttiys olisi käytännössä paluu republikaanipuolueen perinteiseen reseptiin: yhdistelmään veroleikkauksia, sääntelyn purkamista ja uskonnollista konservatismia.

Pence valikoitui Trumpin aisapariksi presidenttikisassa vuonna 2016 Indianan osavaltion kuvernöörin paikalta.

Mike Pence ja Donald Trump paiskasivat kättä vaalivoiton jälkeen 9. marraskuuta 2016.­

Yksinään hillitty Pence olisi tuskin koskaan noussut politiikan ykkösketjuun. Ennen vuoden 2016 varapresidenttiyttä hänen suosionsa oli laskussa kotiseudulla, eikä hänen uudelleenvalintansa ollut varmaa. Varapresidenttiys on nostanut Pencen profiilia selvästi.

Vaikka Pence on Trumpia perinteisempi poliitikko, hänen pidättyvyyttään ei pidä tulkita vaatimattomuudeksi. The Atlanticin mukaan Pence on hyvin kunnianhimoinen, ja hän on unelmoinut presidenttiydestä teini-ikäisestä saakka.

Kunnianhimo lienee houkutellut Pencen alun perinkin hyppäämään vulgaaria sanastoa käyttävän Trumpin tiimiin ilmeisistä arvo- ja makuristiriidoista huolimatta.

Vieroksunta on molemminpuolista, ja Trumpin tiedetään pilkkaavan Penceä usein. Trumpilla on esimerkiksi ollut tapana kysyä Pencen tavanneilta ihmisiltä, ”pakottiko Mike sinut rukoilemaan”. Trump on myös vitsaillut, että Pence ”haluaisi hirttää” kaikki homot.

Vitsien taustalla piilee totuuden siemen. Pencellä on avoimen uskonnollis-konservatiiviset arvot, ja hän on osannut käyttää asemaansa varapresidenttinä niiden edistämiseen.

Koservatiivikristittyjen äänipotin tarjoaman selkänojan turvin Pence on junaillut tuomioistuimiin joukon aborttia vastustavia tuomareita ja ollut mukana sopimassa Yhdysvaltojen Israelin-suurlähetystön siirrosta Jerusalemiin.

Mike Pence (kesk.) osallistui tiedotustilaisuuteen Valkoisessa talossa lokakuussa yhdessä presidentti Donald Trumpin kanssa.­

Pence on sanonut olevansa ”kristitty, konservatiivi ja republikaani, tässä järjestyksessä”. Hän vastustaa abortteja, koulujen seksivalistusta ja homoavioliittoja sekä kannattaa aseenkanto-oikeutta, Irakin sotaa ja hiiliteollisuutta.

Pence on koko uransa ajan kuulunut republikaanisen puolueen äärikonservatiiveihin, niin sanottuun teekutsuliikkeeseen. Vuonna 2006 hän kannatti lakiesitystä, joka olisi rajannut avioliiton miehen ja naisen väliseksi.

Myös yhtäläisyyksiä Trumpin kanssa tietenkin löytyy. Pence esimerkiksi vastustaa voimakkaasti terveydenhuollon palveluja vähävaraisille takaavaa Obamacarena tunnettua terveyslainsäädäntöä.

Otettuaan vastaan varapresidenttiehdokkuuden tämän vuoden vaaleihin republikaanien puoluekokouksessa elokuussa Pence puolusti Trumpin tapaan ”lakia ja järjestystä” ja lupasi lopettaa mielenosoitukset, joita hän pitää väkivaltaisena mellakointina.

”Yhdysvaltalaisäänestäjät eivät ole turvassa Joe Bidenin Amerikassa”, Pence julisti.