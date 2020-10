Varsova

”Valtio vihaa meitä. Kirkko vihaa meitä.”

Linus Lewandowski levittelee käsiään ja naurahtaa kuivasti. Niin se vain on Puolassa.

Lewandowski on treenaamassa Varsovan keskustassa sijaitsevalla ulkokuntosalilla Świętokrzyskin sillan alla. Hän tekee telineillä monipuolisia kehonpainoliikkeitä. Hän harjoittelee, koska valtion vihollisen kannattaa olla hyvässä kunnossa.

Puola on homoille pahin maa EU:ssa, kertoo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ILGA-Europe-järjestön maalistaus. Tietyt alueet maassa ovat julistautuneet ”LGBT-vapaiksi” eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä vapaiksi alueiksi.

Puolassa suurta valtaa käyttävän katolisen kirkon johdon piiristä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin viitataan sanalla ”sateenkaarirutto”.

Kansainvälinen yhteisö ei enää seuraa tilannetta hiljaa sivusta. Viikko sitten 50 maan diplomaatit lähettivät avoimen kirjeen Puolan hallitukselle. Kirjeessä osoitettiin tuki Puolan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Suomen suurlähettiläs Juha Ottman on allekirjoittajien joukossa.

Myös EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi ensimmäisessä Euroopan tilaa ja tulevaisuutta koskevassa suuressa linjapuheessaan syyskuun puolivälissä, että Euroopassa ei ole sijaa LGBT-vapaille alueille.

”Omana itsenään eläminen ei ole ideologia”, von der Leyen sanoi.

Mutta kaikuvatko nämä puheet Puolan hallituksen korviin? Toki, mutta voi olla, että niistä ei ole paljon hyötyä.

EU:n tasa-arvoasioista vastaava komissaari Helena Dalli kovisteli Puolaa jo aiemmin asiasta. Hän sanoi, että EU:n tuet vedetään pois kaupungeilta, jotka sanovat olevansa LGBT-vapaita.

Puolan hallituksen tapa vastata EU:lle oli kova. Oikeistopopulistista Yhtenäinen Puola -puoluetta edustava oikeusministeri Zbigniew Ziobro sanoi, että EU vainoaa Puolaa ideologisesti. Ziobro lupasi, että Puolan valtio maksaa menetetyt EU-rahat homovastaisille kaupungeille.

Ziobron mukaan LGBT-vähemmistöjen oikeuksien vaatiminen on ulkomaalaista ideologiaa, joka vaarantaa perinteiset puolalaiset perhearvot.

Puolan oikeusministeri Zbigniew Ziobro (vas.) tiedotustilaisuudessa Varsovassa 21. syyskuuta.­

Puolassa siis hallitus puolustaa niitä, jotka haluavat syrjiä vähemmistöjä. Hallituksen, erityisesti oikeusministeri Ziobron on katsottu jo vuosia itse lietsovan puheillaan tätä syrjintää.

Linus Lewandowskin ajatus siitä, että valtio vihaa häntä, kuulostaa dramaattiselta, mutta ei siis varsinaisesti ole liioittelua.

28-vuotias Lewandowski on aina tiennyt olevansa homo, mutta pitkään aikaan hän ei halunnut kertoa sitä kenellekään.

”Olin lihava, enkä pitänyt itsestäni. En olettanut, että kukaan mukaan pitäisi minusta”, hän kertoo.

Varsovalainen Linus Lewandowski taistelee homojen syrjintää vastaan urheilemalla.­

Kaksi vuotta sitten hän päätti tulla kaapista. Viime jouluna hän meni vanhempiensa luokse viettämään joulua, mutta isä käski hänen lähteä pois.

”Hän sanoi, että ällötän häntä. Hän katsoo joka päivä valtion televisiota. Luulen, että se on syy hänen asenteisiinsa. Hän ei puhu minulle enää.”

Puolan mediasta osa on hyvin uskollista hallitukselle ja välittää sen tahdon mukaista sanomaa. Puolan valtiollisessa televisiossa maalataan hyvin dramaattista kuvaa siitä, miten LGBT-aktivistit pyrkivät tuhoamaan Puolan yhteiskuntamallin. Heidän sanotaan levittävän pedofiliaa ja hajottavan koko Puolan.

Lewandowski on nyt itsekin tuollainen aktivisti. Haukkumista ja väkivaltaa ei vain voi enää katsoa hiljaa sivusta, hän sanoo. Mikä on hänen vaatimuksensa mielenosoituksissa?

”Haluaisin vain, että voisin mennä naimisiin poikaystäväni kanssa. Haluaisin elää rauhassa tavallista elämää.”

Viime keväänä hän perusti vain homoille tarkoitetun urheiluseuran. Sen nimi on Homokomando.

Yhdessä urheileminen on hauskaa, mutta on myös niin, että hyvästä kunnosta on hyötyä, jos on vainottu. Juoksukunto on tärkeä, jos täytyy usein juosta karkuun.

Homokomando lenkkeilee yhdessä kaksi kertaa viikossa. Lisäksi treeniohjelmaan kuuluu voimailua ulkokuntosalilla. Itsepuolustuskurssin ohjaajan etsintä on Lewandowskin mukaan käynnissä.

Seuran sotilaallinen nimi viittaa taisteluun homofobiaa vastaan.

Linus Lewandowski treenaa varsovalaisella ulkokuntosalilla Świętokrzyskin sillan alla.­

Lewandowskin kimppuun on hyökätty monta kertaa. Niin saattaa käydä silloin, kun hän kävelee käsi kädessä poikaystävänsä kanssa. Lewandowski on 192 senttiä pitkä ja poikaystävä vielä pitempi, mutta silti niin käy. Silloin hän yrittää suojautua käsillään, estää lyöntejä ja lähteä karkuun.

Puolan sateenkaariaktivistit ovat näkyviä ja heidän joukkonsa on laajentunut viime vuosina. Yhä useampi haluaa näyttää, että hallituksen ja kirkon pilkkaa ei kuunnella passiivisena.

Viime vuonna ympäri Puolaa järjestettiin aiempaa enemmän ja aiempaa suurempia Pride-marsseja. Varsovassa marssimaan tuli kymmeniä tuhansia ihmisiä. Bialystokissa, lähellä Valko-Venäjän rajaa, Pride-kulkueen kimppuun hyökättiin.

Tiistai-iltana syyskuun viimeisellä viikolla on treeni-ilta, mutta kolean sään takia useimmat ovat jääneet kotiin. Pawel Szlachta on tullut Lewandowskin kanssa juoksemaan.

Szlachta sanoo, että Varsova on ”very gay”. Pääkaupungissa on paljon homoja. Silti hän ei esimerkiksi suutele julkisesti.

”En pelkää väkivaltaa, mutta en jaksa kuunnella huutelua”, Szlachta sanoo.

Homojen näkyminen katukuvassa tai Pride-kulkueiden kasvu eivät ole tuoneet rauhaa vähemmistöille. ”Very gay” ei siis tarkoita, että ilmapiiri vastaisi mitä tahansa eurooppalaista pääkaupunkia. Puolassa on käynnissä avoin konflikti.

Lewandowski on juuri samana päivänä kuullut LGBT-vähemmistöön kuuluneen tytön itsemurhasta.

”Hänen luokallaan olleet pojat pelottelivat häntä. Itsemurhia tapahtuu jatkuvasti”, Lewandowski sanoo.

Loppukesästä puolalainen LGBT-aktivisti oli seitsemän viikkoa pidätettynä mielenosoituksen jälkeen. Oikeusministeri Ziobro puolusti pitkää pidätystä sanomalla, että mielenosoituksen kaltaisia ”hyökkäyksiä” tulee lisää, ellei niihin puututa.

Lewandowski joutui itse pidätetyksi mielenosoituksessa, jossa vaadittiin aktivistin vapauttamista. Poliisi piti hänet 26 tuntia pidätettynä ilman mahdollisuutta puhua asianajajalle.

LGBT-vähemmistöstä on tullut hallituksen sisäisen valtataistelun välikappale, sanoo politiikan asiantuntija Piotr Maciej Kaczyński, jolla on sattumalta sama sukunimi kuin Puolaa johtavan Laki ja oikeus -puolueen (PiS) puheenjohtajalla Jaroslaw Kaczyńskilla.

Puolan hallituksen sisällä kuohuu. Syyskuussa uutisoitiin, että hallitus saattaa olla kaatumassa eläinsuojelulain takia, jota Puolaa pitkään johtanut PiS ajaa, mutta jota hallituskumppanit vastustavat. Opposition tuella laki voi kuitenkin mennä läpi.

Puolan uuden eläinsuojelulain vastustajat kantoivat Puolan lippuun käärittyjä ruumisarkkuja keskiviikkona Varsovassa.­

Nyt Jaroslaw Kaczyński, Puolan todellinen vallankäyttäjä, on melko yllättäen liittymässä Puolan hallituksen jäseneksi ja ottamassa varapääministerin tehtävän, vaikka oli jo vetäytynyt taka-alalle.

Maan seuraavan johtajan asemaa tavoittelee ainakin oikeusministeri Ziobro. Pääministeri Mateusz Morawiecki sen sijaan on Piotr Kaczyńskin mukaan pelkkä nukke, jota Jaroslaw Kaczyński ohjailee.

Pääministeri Mateusz Morawiecki (vas.) osallistui parlamenttivaalien tulosseurantaan yhdessä puoluejohtaja Jaroslaw Kaczyńskin kanssa lokakuussa 2019.­

Valtataistelun lisäksi kuohunnassa on Piotr Kaczyńskin mukaan kyse siitäkin, että PiS toimii populistisen logiikan mukaan: se luo konflikteja, jotta Jaroslaw Kaczyński voi esiintyä konfliktien ratkaisijana.

Konfliktien lisäksi hallitus luo uhkia ja provokaatioita. Kesällä Ziobro sanoi, että Puola irtisanoutuu Istanbulin sopimuksesta, joka on tehty suojelemaan naisia perheväkivallalta. Se oli kansainvälinen uutinen.

Piotr Kaczyńskin mukaan asia todennäköisesti hautautuu hallinnon rattaisiin, eikä irtautuminen etene – ellei se tule yhtäkkiä poliittisesti tarkoituksenmukaiseksi. Toinen vastaava uhkaus on huhu, että valtio kieltää ulkomaisen mediaomistuksen Puolassa. Piotr Kaczyńskin mukaan sekään tuskin etenee.

Piotr Maciej Kaczyński sanoo, että kaikkia hallituksen toimia ajaa sisäinen valtataistelu ja taistelu kansan huomiosta.­

Moni kuvaa Puolan politiikkaa Game of Thrones -sarjan tapaiseksi valtapeliksi, jossa mitä tahansa voi tapahtua koska vain. Uhkia ja yllätyksiä riittää. Valtataistelun kärsijänä on tietenkin kansa.

PiS on saanut silti jo vuosia suuren kannatuksen vaaleissa puolalaisilta. Piotr Kaczyńskin mukaan se johtuu ennen kaikkea avokätisistä sosiaalietuuksista.

Totuus kulissien takana on hämärässä, sillä Jaroslaw Kaczyński ei juuri anna haastatteluja. HS pyysi haastattelua Ziobrolta, tuloksetta.

Puolan jyrkkä oikeistopopulistinen politiikka voi taittua viimeistään sukupolvien vaihtuessa. Nuoria mielenosoittajia ja liberaaleja on maassa paljon. Katolinen kirkko auktoriteettina menettää merkitystään.

Świętokrzyskin sillan alla Homokomandon treeneissä vallitsee optimismi. Pawel Szlachta on varma, että ennen pitkää Puola on samanlainen vapaa EU-maa kuin vaikka Saksa tai Suomi.

”Tai ellei pian, niin toivottavasti edes omana elinaikani”, hän naurahtaa. Hänestä on suuri onni, että Puola on nyt EU:n jäsen ja EU läksyttää Puolaa oikeusvaltio- ja ihmisoikeusasioista.

”Nykytilanteessa meitä ei varmasti hyväksyttäisi EU:n jäseneksi.”