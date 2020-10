Tykistöllä ja kranaatinheittimillä on tulitettu kaupunkeja.

Taistelut Vuoristo-Karabahin ja sitä ympärövien alueiden hallinnasta kiihtyivät sunnuntaina, kertoo uutistoimisto AFP. Armenian ja Azerbaidžanin joukot tulittivat toisiaan raskaalla tykistöllä ja kranaatinheittimillä.

Vuoristo-Karabahin pääkaupunkia Stepanakertia on tulitettu perjantaista asti. AFP:n toimittajat raportoivat, että kaupunkiin osui kranaatteja sunnuntainakin. Azerbaidžanin puolustusministeriö puolestaan kertoi AFP:n mukaan, että Armenian joukot olivat tulittaneet läntisessä Azerbaidžanissa sijaitsevaa Ganjan kaupunkia.

Azerbaidžanin presidentti Ilham Alijev vaati sunnuntaina, että Armenia kertoo aikataulun joukkojensa vetämisestä Vuoristo-Karabahista ja sitä ympäröiviltä alueilta, kertoo uutistoimisto Reuters. Alijevin mukaan Azerbaidžan ei lopeta sotatoimia, ennen kuin Armenia suostuu vaatimukseen.

”Azerbaidžanilla on yksi ehto, ja se on sille kuuluvien alueiden vapauttaminen”, Alijev sanoi Reutersin mukaan.

Alijevin puheiden perusteella vaikuttaa epätodennäköiseltä, että Azerbaidžan suostuu tulitaukoon, johon Venäjä, Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat osapuolia kehottaneet. Niin ikään epätodennäköiseltä vaikuttaa, että Armenia päättäisi äkkiä perääntyä konfliktissa, joka on jatkunut lähes 30 vuotta.

Armenia on Venäjän läheinen liittolainen, sillä kumpikin kuuluu Kollektiivineen turvallisuusjärjestö -sotilasliittoon. Venäjä on myös myynyt runsaasti aseistusta Azerbaidžaniin, joka on viime vuosina käyttänyt huomattavia määriä öljynvientitulojaan asevarusteluun.

Azerbaidžan on ostanut aseita myös muun muassa Turkista, joka Azerbaidžanin liittolainen. Turkki on ilmottanut olevansa ”täysin valmis” auttamaan Azerbaidžania Vuoristo-Karabahin palauttamisessa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Vuoristo-Karabah on itsenäiseksi tasavallaksi julistautunut, käytännössä Armenian hallitsema ja armenialaisväestön asuttama alue, joka sijaitsee Azerbaidžanissa. Vuoristo-Karabahin itsenäisyyden ovat tunnustaneet vain Abhasia, Etelä-Ossetia ja Transnistria, jotka ovat niin ikään Venäjän lähialueilla sijaitsevia itsenäisiksi valtioiksi julistautuneita alueita vailla virallista tunnustusta.

Konflikti alkoi jo Neuvostoliiton aikana vuonna 1988, kun Vuoristo-Karabahin armenialaisväestö halusi siirtyä Azerbaidžanin neuvostotasavallasta osaksi Armenian neuvostotasavaltaa. Konflikti kiihtyi sodaksi sen jälkeen, kun Vuoristo-Karabah julistautui itsenäiseksi Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991. Armenia miehitti Vuoristo-Karabahin vuoteen 1993 mennessä.

Armenia ja Azerbaidžan solmivat Venäjän välittäminä tulitauon vuonna 1994, ja siitä asti kyseessä on ollut niin sanottu jäätynyt konflikti eli pattitilanne, jota ei saada ratkaistua ja joka ajoittain kiihtyy aseellisiksi yhteenotoiksi.

Konfliktin juuret juontavat ainakin 1920-luvulle, jolloin Neuvostoliitto perusti Nagorno-Karabahin autonomisen alueen Azerbaidžanin neuvostotasavallan sisälle, vaikka alueen väestöstä noin 95 prosenttia oli armenialaisia.