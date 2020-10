Koronavirustautia sairastava presidentti pistäytyi sairaalan ulkopuolella tervehtimässä kannattajiaan. Vierailusta ei ilmoitettu etukäteen medialle, vaan Trump kertoi aikeistaan ainoastaan Twitterissä.

Koronavirustartunnan saanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on käynyt tervehtimässä kannattajiaan Walter Reedin sairaalan ulkopuolella.

Maskiin pukeutunut Trump vilkutteli ihmisille SUV-katumaasturin takapenkiltä ja lipui väkijoukkojen ohitse Bethesdassa Marylandin osavaltiossa varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa. Ihmiset hurrasivat sekä heiluttelivat kylttejä ja lippuja.

Hetkeä ennen julkisuustempaustaan Trump julkaisi Twitterissä videon, jossa hän ilmoitti kannattajilleen tekevänsä lyhyen vierailun.

”Luulen, että annamme pienen yllätyksen niille hienoille patriooteille, jotka ovat kaduilla. He ovat olleet siellä jo pitkään, heillä on Trump-liput ja he rakastavat maatamme. En kerro muille, kuin teille, mutta teen pienen yllätysvierailun”, Trump sanoi kannattajilleen videolla.

Uutiskanava CNN:n mukaan vierailusta ei ilmoitettu etukäteen Valkoista taloa seuraavalle medialle.

Trumpin tiedottaja Judd Deeren mukaan presidentti on palannut takaisin Walter Reedin sairaalaan.

Presidentti vietiin sairaalaan perjantaina saamaan hoitoa koronavirustautiinsa. Trumpia hoitavat lääkärit ovat arvioineet, että presidentti voisi kotiutua sairaalasta maanantaina.

CNN:n mukaan presidentillä ei ole ilmoitettuja tapahtumia maanantaille.

Erikoisvarustellun SUV-katumaasturin takapenkillä istunut Trump nosti peukut pystyyn kannattajilleen.­

Mediatempauksen turvallisuus- ja terveysjärjestelyt herättivät heti paheksuntaa Yhdysvalloissa.

Walter Reedin sotilassairaalan lääkäri James P. Phillipsin mielestä presidentti toimi vastuuttomasti. Phillipsin mukaan Trump on vaarantanut samassa autossa kanssaan olleiden terveyden.

Videon perusteella Trumpin SUV-katumaasturin etupenkillä oli kaksi ihmistä.

”Jokainen samassa autossa tuon täysin tarpeettoman presidentillisen ohiajon aikana ollut ihminen täytyy nyt asettaa karanteeniin 14 päiväksi. He voivat sairastua. He voivat kuolla. Poliittisen teatterin takia”, Phillips twiittasi.

Trumpia hoitavat lääkärit kertoivat sunnuntai-iltana Suomen aikaa, että presidentti voi hyvin ja hänen tilansa on kohentunut.

Lääkäri Sean Dooleyn mukaan Trump on ollut kuumeeton perjantaiaamun jälkeen eikä ole valittanut esimerkiksi hengitysvaikeuksia. Hänen sydämensä, maksansa ja munuaisensa toimivat Dooleyn mukaan normaalisti.

Lääkäri Sean Conleyn mukaan presidentillä oli perjantaiaamuna korkea kuume, ja hänen verensä happisaturaatio laski. Tällöin lääkärit suosittivat lisähapen käyttöä. Lääkärien mukaan Trump oli saanut lisähappea Washingtonissa.

Trumpin veren happisaturaatio on Conleyn mukaan viime päivien kuluessa laskenut hetkellisesti kaksi kertaa, mutta se on palautunut normaaliksi.

Presidentin lääkäri Sean Conley on vakuuttanut presidentin voivan hyvin.­

Trump on lääkärien mukaan saanut steroidilääkityksen. Hän saa lääkärien mukaan deksametasoni-kortikosteroidia. Lisäksi presidentin on kerrottu aiemmin saaneen remdesiviiri-nimistä lääkettä ja kokeellista vasta-aineseosta.

Lääketieteen asiantuntijat ovat arvioineet, että steroidien antaminen on tähän asti vahvin todiste siitä, että presidentin sairaus on ainakin ollut vakavampi kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee kortikosteroidien käyttöä potilailla, jotka sairastavat vakavaa tai kriittistä covid-19-taudin muotoa. WHO ei suosittele kortikosteroidilääkitystä sellaisissa covid-19-tapauksissa, jotka eivät ole vakavia, koska siitä ei tällaisissa tapauksissa ole hyötyä tai se voi olla jopa haitallinen.