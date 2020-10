Dingot söivät pussiahmat aikoinaan mantereelta, Tasmanian saarella petoja on vaivannut tappava ja tarttuva sairaus.

Pussiahma, joka on tunnettu myös nimillä Tasmanian piru, Tasmanian tuholainen ja Tasmanian paholainen, on päässyt takaisin kotikonnuilleen villiin luontoon Manner-Australiaan noin 3 000 vuoden tauon jälkeen.

Luonnonsuojeluryhmä Aussie Ark kertoi maanantaina vapauttaneensa yhdessä muiden järjestöjen kanssa 26 pussiahmaa aidatulle luonnonsuojelualueelle Sydneyn pohjoispuolella. Pussiahmat kuolivat sukupuuttoon Manner-Australiassa noin 3 000 vuotta sitten ja ovat eläneet sen jälkeen vain Tasmanian saarella Australian etelärannikolla.

Järjestöjen tavoitteena on vapauttaa luontoon jatkossa 40 yksilöä lisää ja saada populaatio elinkelpoiseksi. Tasmaniassa pussiahmoja elää luonnonvaraisena noin 25 000 yksilöä, kertoo Aussie Ark.

Pussiahmoilla on erittäin vahvat leuat.­

Pussiahmojen arvellaan kuolleen Manner-Australiassa aikoinaan sukupuuttoon dingojen vuoksi.

Tasmaniassa pussiahmoja on puolestaan uhannut tappava ja tarttuva kasvaintauti, joka on tuhonnut Tasmanian kannasta valtaosan. Manner-Australian populaatiosta suunnitellaankin eräänlaista ”varakantaa”, jos Tasmaniassa parantamaton syöpä tuhoaisi kannan kokonaan.

Erikoinen syöpäsairaus leviää pussiahmasta toiseen, kun eläimet purevat toisiaan esimerkiksi ruoasta tai parittelukumppaneista taistellessaan. Kasvain nakertaa suun ympäristöä ja voi tuhota koko leuan niin ettei eläin enää pysty syömään. Toisinaan syöpä kasvaa peittämään silmät ja eläin sokeutuu.

Pussipeto painaa noin kymmenisen kiloa ja on häntä mukaan laskettuna noin 75 senttimetrin pituinen. Sillä on erittäin vahvat leuat, joilla voi murskata paksujakin luita. Eläintä ei pidetä vaarallisena ihmiselle, mutta se puolustautuu tarvittaessa ärhäkästi. Paholaismaiset lisänimensä peto on saanut voimakkaasta ääntelystään.