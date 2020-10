Trumpin henki­lääkäri on osteopaatti ja Afganistanin veteraani, jonka julkistamat diagnoosit sanelee arvostelijoiden mukaan presidentti itse

Sean Conley nousi Valkoisen talon lääkäreiden johtoon edeltäjän jouduttua väistymään juopottelun ja holtittoman reseptitehtailun vuoksi.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilääkäri Sean Conley, 40, nousi viikonvaihteessa julkisuuden keskipisteeseen presidentinvaaleihin valmistautuvassa maassa. Syynä ovat Conleyn sekavat ja hyssyttelevät lausunnot koronatartunnan saaneen presidentin terveydentilasta.

Trump kiidätettiin perjantaina sotilassairaalaan saamaan hoitoa tautiinsa. Tiedotuksen presidentin terveydentilasta hoiti lauantaina ja sunnuntaina Conley tiimeineen sairaalan portailla. Täsmällistä tietoa potilaan kunnosta, kuumeesta, lisähapen saannista, sairastumisen ajankohdasta ja muista yksityiskohdista ei juuri herunut.

Henkilääkärin sunnuntainen selitys lauantain selityksiin on selitysten mestariteos:

”Yritin heijastaa presidentin ja koko tiimin myönteistä asennetta sairauden kehittyessä”, Conley kertoi.

”En halunnut antaa tietoa, joka olisi voinut kääntää sairauden kehityksen toiseen suuntaan. Ja kun tein näin, ymmärrettiin, että yritämme salailla jotakin, mikä ei välttämättä pitänyt paikkaansa. Tosiasia tässä on, että hän [presidentti] voi todella hyvin.”

Conleyn puheet ovat pöyristyttäneet hänen lääkärikollegoitaan, kertoo The Washington Post. Nimettöminä kommentoineiden lääkäreiden mukaan Conleyn puhuessa äänessä ei ole lääkäri vaan Trump, eikä puhe ole lääketiedettä vaan politiikkaa.

Julkisuuteen Conley nousi ensi kerran toukokuussa, kun hän määräsi presidentille reumalääkkeenä käytetyn malarialääkkeen johdannaista hydroksiklorokiinia covid-19-taudin ehkäisyyn. Trump ylisti lääkettä aiemmin, vaikka lääketieteen asiantuntijat esittivät lääkkeen tehosta ja riskeistä runsaasti epäilyksiä.

Henkilääkärin myönteiset arviot presidentin terveydestä eivät kuitenkaan ole korona-ajan tuote. Conley raportoi jo viime vuonna voivansa ”ilmoittaa ilolla, että Yhdysvaltain presidentti on erittäin hyvässä kunnossa, ja odotan hänen pysyvän siinä koko presidenttikautensa ja vielä sen jälkeenkin”.

Conley valmistui Notre Damen yliopistosta Indianassa 2002 ja jatkoi tämän jälkeen nelivuotiseen koulutukseen Philadelphian osteopaattisessa oppilaitoksessa. Osteopatia on Yhdysvalloista alkunsa saanut kokonaishoitomuoto, joka on Yhdysvalloissa osa siihen erikoistuvan lääkärin koulutusta.

Koulutuksen jälkeen Conley siirtyi Yhdysvaltain merijalkaväen palvelukseen. Hän toimi vuosina 2014–2016 taisteluvammojen hoitoon erikoistuneen ryhmän päällikkönä Naton kenttäsairaalassa Kandaharin lentokentällä Afganistanissa. Hän sai ryhmänsä jäsenenä Romanian valtion kunniamerkin viiden miinaiskun kohteeksi joutuneen romanialaissotilaan pelastamisesta ja hoidosta.

Conley siirtyi Kandaharista Valkoisen talon palvelukseen vuonna 2016 presidentti Barack Obaman toisen kauden lopussa. Hänen esimiehensä oli merijalkaväen Irakin-veteraani ja Obaman henkilääkäri Ronny Jackson, ja Conleytä pidettiin Jacksonin suojattina.

Trump aikoi siirtää Jacksonin maaliskuussa 2018 veteraanien terveydenhoidosta vastaavan Yhdysvaltain veteraanihallinnon johtoon, mutta kongressi ei nimitystä hyväksynyt. Syynä olivat kollegoiden paljastukset henkilääkärin alkoholiongelmasta ja holtittomasta lääkkeiden jakelusta.

Jackson joutui lopulta syrjään henkilääkärin paikalta vaikka jäikin vielä vajaaksi vuodeksi Trumpin lääketieteelliseksi neuvonantajaksi. Tilalle nousi Conley.

Conley on sotilasarvoltaan komentaja. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme lasta.

Kollegoiden mukaan Conley valitteli työpaineita jo viime keväänä, ilmeisesti omapäisen potilaansa vuoksi.

Trump tapasi maaliskuussa Brasilian presidentin Jair Bolsonaron ja kestitsi tämän seuruetta Floridassa. CNN raportoi myöhemmin, että 17 Bolsonaron seurueen jäsentä antoi positiivisen koronavirustestin pian Brasiliaan palattuaan.