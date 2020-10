Pariisi on sulkemassa baarit hillitäkseen epidemiaa: ”Rakastamme juoda, syödä, elää, hymyillä ja suudella”, sisäministeri harmittelee

Ravintolat sen sijaan saavat olla auki, joskin tiukentuvin ehdoin.

Ranskassa Pariisi on sulkemassa baarit tiistaista lähtien ainakin kahdeksi viikoksi, kertovat uutistoimistot.

Suljettaviksi on määrä asettaa ennen kaikkea paikat, jotka tarjoavat ainoastaan alkoholia. Sen sijaan ravintolat saavat olla auki, joskin tiukentuvin ehdoin. Ranskan pääministerin kanslian mukaan ravintoloille on luvassa uusia hygieniamääräyksiä.

Rajoitukset ovat seurausta hälytystilan nostamisesta Pariisissa ja sitä ympäröivässä kolmessa departementissa. Pääministerin kanslia ilmoitti sunnuntaina, että Pariisiin ympäristöineen asetetaan korkein hälytystila koronaviruspandemian hillitsemiseksi.

Baarit ovat houkutelleet suuria väkijoukkoja, eikä turvavälejä tai maskisuosituksia ole aina noudatettu.

Tartuntojen määrä on kasvanut Ranskassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan maassa todettiin lauantaina lähes 17 000 uutta koronavirustartuntaa, mikä on on suurin päivälukema Ranskan aloitettua laajamittaisen testauksen.

Pariisin alueella koronaviruspotilaat vievät yli 30 prosenttia kaupungin tehohoitopaikoista, kertoo AFP.

Sisäministeri Gérald Darmanin myönsi, että baarien sulkeminen on kova pala.

”Me olemme ranskalaisia. Rakastamme juoda, syödä, elää, hymyillä ja suudella toisiamme”, Darmanin sanoi sunnuntaina AFP:n mukaan.

”Mutta teemme tämän, koska ihmiset myös toivovat sitä.”

Pariskunta suuteli kadulla baarien terassien välissä Pariisissa viime lauantaina.­

Sunnuntaina julkaistun kyselyn mukaan 61 prosenttia Pariisin alueen asukkaista kannattaa baarien täyttä sulkemista. Tähän asti ne ovat saaneet olla auki iltakymmeneen.

Etelä-Ranskan Marseillessa hallitus määräsi sekä baarit että ravintolat kiinni kahdeksi viikoksi runsas viikko sitten, mikä sai kaupungin yrittäjät ja asukkaat protestoimaan päätöstä vastaan.

Ranskan hotelli- ja ravintola-alan liitto UMIH on varoittanut, että koronaviruksen tuomat rajoitukset uhkaavat aiheuttaa konkurssin noin 33 000 yritykselle ja 250 000 työntekijää on vaarassa jäädä työttömäksi.

”Olemme tyytyväisiä ravintoloiden puolesta mutta äärimmäisen huolestuneita baareista, jotka suljetaan kahdeksi viikoksi”, liiton Pariisin alueen johtaja Franck Delvau sanoi AFP:lle.

Ranskan hallitus on ilmoittanut, että se ryhtyy kaikkiin mahdollisiin varotoimiin, jotta maassa ei tarvitsisi toistaa viimekeväistä yleistä sulkutilaa. Työministeri Élisabeth Borne kehotti pariisilaisia työskentelemään kotoa käsin niin paljon kuin mahdollista.

Ranskassa on kuollut yli 32 000 ihmistä koronaviruksen aiheuttaamaan covid-19-tautiin.