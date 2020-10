Lontoo

Wikileaksin perustajan Julian Assangen luovutusoikeudenkäynti eteni lokakuun alussa uuteen vaiheeseen, kun kymmenien todistajien kuuleminen viimein päättyi.

Nyt australialainen Assange odottaa pahamaineisessa Belmarshin vankilassa päätöstä siitä, suostuuko Britannia Yhdysvaltain luovutuspyyntöön.

Julian Assangen lähtemässä oikeuden istunnosta Lontoossa tammikuussa 2020.­

Tuomioistuin ilmoittaa ratkaisunsa tammikuun 4. päivänä, mutta Assangen oikeustaistoa ratkaisu tuskin päättää.

”Paljon riippuu siitä mitä tammikuussa tapahtuu, mutta todennäköisesti menemme vielä korkeimpaan oikeuteen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Tämä voi kestää vielä vuosikausia”, Assangen lakimiesryhmään kuuluva ihmisoikeusjuristi Jennifer Robinson kertoi Lontoossa toimiville ulkomaankirjeenvaihtajille videokonferenssissa perjantaina.

Vapautta takuita vastaan Assangelle ei ole tarjolla. Syynä on se, että hänellä on jo pohjalla 50 viikon vankilatuomio oikeuden pakoilusta.

Belmarshin vankilassa Assangea ovat käyneet tapaamassa puoliso, eteläafrikkalaissyntyinen juristi Stella Moris, sekä pariskunnan pojat Gabriel, 3, ja puolitoistavuotias Max.

”Julian on saanut nähdä [vankilassa] lapsiaan kuukauden aikana vain 45 minuuttia, ja [koronaviruksen takia] hänen pitää olla täydessä suojavarustuksessa. Pojat eivät saa halata isäänsä, eikä heidän äitinsäkään saa. Jos halaa, on seuraamuksena kahden viikon eristys”, Assangen isä John Shipton kertoi ulkomaankirjeenvaihtajille perjantaina.

Julian Assangen isä John Shipton on Lontoossa kampanjoimassa poikansa puolesta.­

Shipton on Lontoossa tukemassa Assangea tämän oikeudenkäynnissä. Hän näki edellisen kerran poikaansa kunnolla ennen pandemiaa seitsemisen kuukautta sitten.

Assangen ja Stella Morisin suhde pysyi vuosikausia salassa. Pariskunnan lapset on pantu alulle Ecuadorin Lontoon-suurlähetystössä, jossa Assange piilotteli seitsemän vuotta.

Moris lapsineen on tullut julkisuuteen vasta tänä vuonna. Nyt hänkin kampanjoi näkyvästi miehensä puolesta.

”Käynnissä on taistelu Julianin elämän, lehdistönvapauden ja totuuden puolesta”, Moris sanoi Old Bailey -rikostuomioistuimen edessä torstaina.

Stella Moris antamassa lausuntoaan tuomioistuimen edessä torstaina lokakuun 1. päivänä. Taustalla seisoo juristi Jennifer Robinson.­

Morisin käynnistämä rahankeruukampanja on kerännyt Assangen oikeudenkäyntikulujen katteeksi jo 151 000 puntaa eli noin 167 000 euroa.

The Times -lehden syyskuisessa haastattelussa Moris kertoi, kuinka hän naamioi raskautensa suurlähetystön väeltä, ja kuinka salaisuudet piti kertoa käsinkirjoitetuin lappusin salakuuntelijoiden hämäämiseksi.

Espanjalaismedia on uutisoinut, kuinka espanjalainen turvallisuusalan yhtiö vakoili Assangea Ecuadorin suurlähetystössä amerikkalaisen tiedustelupalvelun lukuun. Lontoolaisoikeus kuuli syyskuussa asiasta myös todistajia.

Lontoossa jo parisenkymmentä vuotta asunut Moris tutustui Assangeen alun perin juristin ominaisuudessaan. Lehtitietojen mukaan hän puhuu sujuvaa ruotsia ja espanjaa, mikä auttoi asioimisessa Ecuadorin suurlähetystön sekä Ruotsista tulleiden viranomaisvaateiden kanssa.

Assange nousi kansainvälisen huomion kohteeksi kymmenisen vuotta sitten, kun Wikileaks-tietovuotosivusto julkisti Afganistanin ja Irakin sotaan liittyvää salaiseksi luokiteltua materiaalia.

Julian Assange tähyää Ecuadorin Lontoon suurlähetystön ikkunasta helmikuussa 2016. Assange piileskeli suurlähetystössä seitsemän vuotta.­

Vuoto aloitti pian vastatoimet Yhdysvalloissa. Presidentti Barack Obaman aikana Assangea ei kuitenkaan yritetty saada yhtä aktiivisesti tuomiolle kuin Donald Trumpin aikana.

Assangen tukijoiden mukaan koko luovutusprosessi on hyvin politisoitunut.

”Hän ei saisi reilua oikeudenkäyntiä Yhdysvalloissa”, juristi Robinson sanoi perjantaina.

Voiko tilanne muuttua, jos Joe Biden valitaan Yhdysvaltain presidentiksi?

”Jo se, että vallanvaihdoksen merkityksestä kysytään, osoittaa, kuinka politisoitunut asia on.”

Julian Assagen tukijat kerääntyivät mielenosoitukseen tuomioistuimen eteen Lontoossa syyskuun alussa. ”Älkää luovuttako Assangea, journalismi ei ole rikos”, julistivat kyltit.­

Yhdysvallat on esittänyt Assangea vastaan 18 syytekohtaa. Häntä on syytetty muun muassa tietomurrosta, salaisten asiakirjojen varastamisesta ja niissä nimettyjen ihmisten asettamisesta vaaraan.

Robinsonin mukaan todistajien kuulemisissa on käynyt nyt selväksi se, että kukaan ei ole vahingoittunut tai joutunut hengenvaaraan Wikileaksin paljastusten takia:

”Olemme sanoneet niin vuosikausia. Positiivista on se, että tähän saatiin nyt selvyys.”

Yhdysvallat päivitti luovutusvaatimuksensa perusteita heinäkuussa juuri kuulemisoikeudenkäynnin alla. Assangen puolustuksen mukaan tämä ei ollut reilua.

Jo aiemmin amerikkalaisviranomaiset ovat vedonneet muun muassa yli sata vuotta vanhaan vakoilulainsäädäntöön. Jos Assange tuomitaan Yhdysvalloissa, häntä voi uhata jopa 175 vuoden vankeustuomio.

Journalistisen vapauden kannalta Assangen mahdollisella luovutuksella tai muulla tuomiolla olisi iso kielteinen merkitys, Wikileaksin johto painottaa.

”Mitä syytöksistä jää jäljelle, se [on normaalia toimintaa] kustantajan, journalistin tai lähteidenkäytön kannalta. Jos se kyseenalaistetaan, vaarantuu journalismikin”, Wikileaksin islantilainen päätoimittaja Kristinn Hrafnsson sanoi kirjeenvaihtajille perjantaina videon välityksellä.

Wikileaksin päätoimittaja Kristinn Hrafnsson sekä Julian Assangen isä John Shipton lontoolaisen tuomioistuimen edessä syyskuussa.­

Myös hän on ollut Lontoossa kampanjoimassa Assangen puolesta.

Assangen tukitiimin mukaan koronarajoitukset ovat vaikeuttaneet oikeusistunnon käytännön puolta ja samalla jopa oikeuden toteutumista. Esimerkiksi todistajia on pitänyt kuulla etänä, mikä ei ole sujunut ilman teknisiä ongelmia.

Tuomioistuimessa Lontoossa on täytynyt noudattaa turvavälejä, mikä on johtanut istunnon jakamisen kahteen saliin. Tämä taas on vaikeuttanut oikeustoimittajien työskentelyä. Osa toimittajista ei ole mahtunut saliin, vaikka australialaisviranomaisille varatut penkit ovat pysyneet tyhjinä.

Assangen lakimiehet ovat tuohtuneita myös siitä, että kuultavana ollut Assange istutettiin läpinäkyvään ”lasikuutioon” sen sijaan, että hän olisi saanut istua yhdessä juristiensa kanssa.

”Assangen kanssa oli vaikea puhua, eikä hän pystynyt puhumaan meille [omille juristeilleen] ilman että syyttäjäpuoli kuuli”, Robinson kertoi.

Media ja Assangea tukevat mielenosoittajat piirittivät Stella Morisia ja juristi Jennifer Robinsonia Lontoossa oikeustalon edessä 7. syyskuuta.­