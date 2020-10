Meren pahanhajuiseksi muuttanutta ainetta ei ollut maanantaina vielä tunnistettu. Syyksi on epäilty joko Venäjän armeijan taannoisia harjoituksia Kamtšatkan niemimaalla tai lähistöllä Avatšanlahdella kulkeneesta rahtilaivasta päässyttä vuotoa.

Tunnistamaton saaste meressä on surmannut tuhansia mereneläviä ja aiheuttanut oireita vedessä oleskelleille ihmisille Kamtšatkan niemimaalla Koillis-Venäjällä. Asiasta kertovat esimerkiksi ympäristöjärjestö Greenpeacen Venäjän-osasto, paikallislehti Siberian Times ja uutistoimisto AFP.

Asia havaittiin lähellä Petropavlovsk-Kamtšatskin kaupunkia Halaktyrskin uimarannalla.

Rannalla on lojunut sadoittain kuolleita mereneläviä. Siberian Timesin mukaan siellä on nähty kuolleita jättiläistursaita, merisiilejä ja meritähtiä, hylkeitä, rapuja ja kaloja. Vedessä olevat hylkeet eivät halua sukeltaa, vaan pysyttelevät paikallisten ihmisten havaintojen mukaan mahdollisimman kauan veden pinnalla.

Paikallisten jakamassa satelliittikuvassa näkyy värjäytynyt vesialue.

Greenpeacelle puhuneen Petropavlovsk-Kamtšatskin asukkaan mukaan paikalliset surffaajat alkoivat saada oireita syyskuun 20. päivän tienoilla.

Paikallinen surffari Roman Bezveršenko kertoi Greenpeacelle, että ensimmäisenä ilmestyivät näköhäiriöt. Vedessä oleskelun jälkeen tuntui kuin silmien päällä olisi ollut harmaa kalvo. He luulivat aluksi sen johtuvan auringosta tai merilevistä, mutta kun vesi alkoi haista kemikaaleille syyskuun 20. päivänä, he päättelivät että kyse on jostain muusta.

”Emme ole surffanneet lokakuun ensimmäisen päivän jälkeen. Mutta tänäänkin pelkästään se että menin rannalle, aiheutti yskää”, Bezveršenko sanoi Greenpeacen sunnuntaille päivätyssä julkaisussa.

Surffarit huolestuivat näkemästään ja ryhtyivät ottamaan haisevasta ja värjäytyneestä vedestä näytteitä itse.

Siberian Timesin mukaan seudun luonnonvaraministeriön edustajien tarkastuksessa kävi ilmi, että veden fenolimäärä oli 2,5-kertainen normaaliin verrattuna ja öljyjäänteiden määrä 3,6-kertainen.

Lauantaina Venäjän federaation paikallinen edustaja määräsi Siberian Timesin mukaan veden saastumisen tutkittavaksi kiireellisesti. Lehden mukaan toistaiseksi syyksi on epäilty joko Venäjän armeijan taannoisia harjoituksia Kamtšatkan niemimaalla tai lähistöllä Avatšanlahdella kulkeneesta rahtilaivasta päässyttä vuotoa.

Sunnuntaina surffareita tilanteen tiimoilta tavannut Kamtšatkan kuvernööri kehotti vedessä oleskelleita kääntymään epäröimättä aluesairaalan puoleen, jos heidän voinnissaan ilmenee aihetta huoleen, kertoi Gazeta-lehti.

Ympäristötuhot ja viranomaisten kyky toimia niiden torjumiseksi ovat nousseet Venäjällä polttavaksi puheenaiheeksi sen jälkeen, kun kaivosjätti Norilsk Nickelin öljysäiliöstä pääsi kesäkuussa 15 000 tonnia dieselöljyä Ambarnajajokeen ja 6 000 tonnia maaperään.

Presidentti Vladimir Putin piti yhtiön pääomistajalle Vladimir Potaninille julkisen puhuttelun onnettomuuden vuoksi. Miljardööri lupasi maksaa arviolta kymmenen miljardin ruplan eli noin 130 miljoonan euron siivouskustannukset yhtiönsä kassasta.

Norilsk Nickelin öljypäästö on tiettävästi Venäjän historian suurin.