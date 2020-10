Sota Vuoristo-Karabahista on vain kiihtynyt, vaikka vaatimukset tulitauosta vahvistuivat maanantaina

Huoli siviileistä on kasvanut, sillä osapuolet ovat ampuneet enenevissä määrin muun muassa tykistöllä asutuskeskuksiin.

Moskova

Etelä-Kaukasiassa jo yli viikon riehunut sota Azerbaidžanin ja armenialaisjoukkojen välillä ei maanantaina osoittanut merkkejä laantumisesta.

Rintamalta tosin tuli aiempaa vähemmän tietoja taisteluista, mutta asiantuntijat arvelivat sen johtuneen sateisesta säästä. Sen sijaan Azerbaidžan jatkoi kiistan keskiössä olevan Vuoristo-Karabahin pääkaupungin Stepanakertin pommittamista jo neljättä päivää.

Huoli siviileistä on kasvanut, sillä osapuolet ovat ampuneet enenevissä määrin muun muassa tykistöllä asutuskeskuksiin. Armenialaiset tulittivat sunnuntaina muun muassa Azerbaidžanin toiseksi suurinta kaupunkia Ganjaa.

Sota on vaatinut jo pitkälti yli 200 uhria.

Nainen pommitetussa asunnossa Vuoristo-Karabahin pääkaupungissa Stepanakertissa sunnuntaina.­

Sodan keskiössä on Vuoristo-Karabah, josta Etelä-Kaukasiassa sijaitsevat Armenia ja Azerbaidžan ovat kiistelleet vuosikymmeniä.

Nykyisen kiistan siemenet istutettiin 1920-luvulla, kun bolševikit liittivät armenialaisenemmistöisen Vuoristo-Karabahin osaksi neuvosto-Azerbaidžania. Armenialaisenemmistö alkoi 1980-luvulla vaatia maakunnan liittämistä Armeniaan, kun Azerbaidžan tiukensi otettaan alueesta.

Sota syttyi Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991. Maat itsenäistyivät silloin neuvostorajojensa mukaan, minkä vuoksi Vuoristo-Karabah on kansainoikeudellisesti osa Azerbaidžania.

Vuonna 1994 tulitaukoon päättyneessä sodassa armenialaiset valtasivat Vuoristo-Karabahin sekä sen ja Armenian välisiä alueita. Vuoristo-Karabah julistautui itsenäiseksi, mutta on käytännössä riippuvainen Armeniasta.

Yhteenottoja on ollut toistuvasti, mutta Azerbaidžanin toissa sunnuntaina aloittama hyökkäys on tähän asti voimakkain. Uutta on Turkin vahva ja näkyvä tuki Azerbaidžanille, jota se pitää veljeskansanaan.

Venäjällä on Armeniassa tukikohta. Armenia kuuluu myös Venäjän johtamaan Kollektiiviseen turvallisuusjärjestöön, jonka jäsenenä Venäjä on antanut sille turvatakuut. Venäjä on kuitenkin myynyt aseita myös Azerbaidžanille.

Turkin rooli on lisännyt huolta sodan leviämisestä laajemmaksi konfliktiksi. Se on pannut myös sotilasliitto Naton kiusalliseen asemaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vaati maanantaina Ankarassa välitöntä tulitaukoa. Sunnuntaina Kansainvälinen Punainen Risti muistutti siviilikohteiden tulittamisen rikkovan kansainvälistä oikeutta.

Viime viikolla tulitaukoa vaativat yhteislausunnossaan myös Venäjän presidentti Vladimir Putin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Maat johtavat Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin Minskin-ryhmää, joka on neuvotellut sopua Vuoristo-Karabahista 1990-luvulta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kuitenkin ilmoitti heti kolmikon lausunnon jälkeen, että konflikti päättyy vasta armenialaisten vetäydyttyä.

Turkin näkyvä rooli on myös vahvistanut konfliktin uskonnollista puolta, sillä Turkin tavoin Azerbaidžan on muslimimaa. Armenia puolestaan on maailman vanhimpia kristittyjä kansakuntia.

Useat kansainväliset viestimet ovat haastatelleet syyrialaisia taistelijoita, joita Turkin on kerrottu tuoneen Azerbaidžaniin.

Hyökkäyksen aloittanut Azerbaidžan on kertonut edenneensä erityisesti Vuoristo-Karabahin eteläpuolella olevilla alueilla ja vallanneena muun muassa Jabrayilin. Se on kertonut myös vallanneensa Vuoristo-Karabahissa Madaghisin, azeriksi Suqovuşanin.

Azerbaidžanin presidentti Ilham Aliyev ilmoitti sunnuntai-iltana puheessaan Azerbaidžanin lopettavan sotatoimet, mikäli armenialaiset lupaavat vetäytyä koko alueelta ja pyytää anteeksi.

Armeniassa ei kuitenkaan ole tappiomielialaa. Armenian pääministeri Nikol Pašhinjan kehotti lauantaina armenialaisia yhtenäisyyteen.

”Edessämme on mahdollisesti tuhatvuotisen historiamme ratkaisevin hetki”, hän sanoi uutistoimistojen mukaan.