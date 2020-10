Lääkärit päättävät tänään, pääseekö Trump sairaalasta – Senaattori: Hän on valmis palaamaan töihin

Presidentin puoliso kertoi voivansa hyvin. Myös Trumpin lehdistöedustajalla on koronavirustartunta, mutta ei oireita.

Koronaviruksen aiheuttamaa covid19-tautia sairaalassa potevaa Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia hoitavat lääkärit aikovat päättää tänään maanantaina, voiko Trump poistua sairaalasta.

Lääkärit kertovat Trumpin voinnista kello 22 Suomen aikaa, ilmoitti Valkoinen talo maanantai-iltana Suomen aikaa.

”Ratkaisua ei ole vielä tehty”, sanoi Trumpin esikuntapäällikkö Mark Meadows uutistoimisto AFP:n mukaan. ”Lääkärit tekevät myöhemmin tänään päätöksen siitä, kotiutetaanko hänet.”

Presidentti lennätettiin Walter Reedin sotilassairaalaan perjantaina saamaan hoitoa koronaviruksen aiheuttamaaan covid-19-tautiin. Hänellä oli perjantaiaamuna korkea kuume ja hänelle jouduttiin antamaan lisähappea, kertoivat hänen lääkärinsä sunnuntaina.

Lääkäriensä mukaan Trump on saanut muun muassa steroidilääkityksen. Kyseessä on lääkitys, jota YK:n terveysjärjestö WHO suosittelee vain vakavaa covid-19-taudin muotoa sairastaville.

Trumpin terveydentilasta ja sen muutoksista on annettu viikonlopun mittaan vaihtelevaa tietoa. Sunnuntaina lääkärit kertoivat, että presidentti jatkaa toipumista.

Maanantai-iltana republikaanisenaattori Lindsey Graham kertoi Twitterissä jutelleensa hetki sitten Trumpin kanssa.

”Hän kuulosti upealta -- Hyvin sitoutuneelta ja valmiilta palaamaan töihin!” Graham twiittasi.

Grahamin mukaan Trump on myös innoissaan siitä, että tuomari Amy Coney Barrettia ollaan nimittämässä Yhdysvaltojen korkeimpaan oikeuteen. Presidentin huomio oli lisäksi keskittynyt talouden elvyttämiseen, Graham kirjoitti.

Aiemmin maanantaina Trump kävi näyttäytymässä kannattajilleen sairaalan ulkopuolella auton kyydissä.

Myös Trumpin puoliso Melania Trump on saanut koronavirustartunnan. Hänkin näytti tarttuneen Twitteriin maanantaina. Presidentin rouvan viralliselle Twitter-tilille ilmestyi viesti, jossa kiitellään tuesta ja kerrotaan rouvan voinnista.

”Perheeni on kiitollinen kaikista rukouksista ja tuesta! Tunnen oloni hyväksi ja jatkan lepäämistä kotona”, lukee Melania Trumpin twiitissä.

Maanantaina myös Donald Trumpin lehdistöedustaja Kayleigh McEnany ilmoitti, että hänellä on koronavirustartunta.

”Sen jälkeen kun olin saanut negatiivisia testituloksia joka päivä torstaista lähtien, sain positiivisen covid-19-testituloksen maanantaiaamuna, mutta en ole tuntenut oireita”, ilmoitti McEnany tiedotteessa AFP:n mukaan.

”Valkoisen talon terveydenhuoltoyksikkö ei ole listannut ketään toimittajaa, tuottajaa tai lehdistön edustajaa lähikontaktiksi”, hän lisäsi. McEnany kertoi menevänsä karanteeniin.

On epäselvää, kuinka moni Trumpin lähipiiristä on kaikkiaan sairastunut. Uutiskanava CNN:n laskelmien mukaan McEnany oli yhdestoista tiedossa oleva sairastunut, ja sen lisäksi kaksi McEnanyn avustajaa on todettu saaneen viruksen.

Maanantaina Trump myös aktivoitui Twitterissä parin päivän hiljaisemman jakson jälkeen. Presidentin Twitter-tilille ilmestyi parissa tunnissa parikymmentä twiittiä, joissa kehotetaan äänestämään Trumpia ja republikaanipuoluetta ja olemaan äänestämättä hänen vastaehdokastaan Joe Bidenia ja demokraattipuoluetta.

Yhdysvalloissa on vaalit 3. marraskuuta. Tuolloin valitaan paitsi liittovaltion presidentti, myös kongressin alahuone, osa ylähuoneesta ja joukko osavaltioiden kuvernöörejä. Myös muita osavaltioiden ja paikallistason luottamustehtäviä on jaossa.