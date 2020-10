Navalnyi palaa Venäjälle entistä suositumpana, mutta tutkijan mukaan hänen suurin haasteensa on pysyä hengissä

Hermomyrkky teki oppositiojohtajasta vaikean vastustaa ja mahdottoman unohtaa. Nyt hänellä arvioidaan olevan mahdollisuuksia jopa presidentiksi.

Venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin suosio jatkaa kasvuaan elokuisen myrkytyksen jälkeen, ja hänellä arvioidaan olevan mahdollisuuksia nousta jopa Venäjän presidentiksi, kun Vladimir Putin tehtävästä joskus väistyy.

Putin ajoi kesällä lävitse perustuslakimuutoksen, jonka ansiosta hän voi jatkaa laillisesti Venäjän johdossa käytännössä loppuikänsä. Arvioiden mukaan Navalnyin myrkytys ei ainakaan parantanut Putinin mahdollisuuksia jatkokausille.

Berliiniin sairaalahoitoon kiidätetty Navalnyi vakuutti viime viikolla saksalaisen Der Spiegel -lehden haastattelussa palaavansa Venäjälle heti, kun hänen terveytensä sen sallii.

”Olen varma, että Putin on tämän teon takana, en näe mitään muuta selitystä”, Navalnyi sanoi myrkyttämisestään.

”En aio antaa Putinille sitä lahjaa, että en palaisi Venäjälle. Minun tehtäväni on pysyä kaverina, joka ei pelkää. Enkä minä pelkää! Käteni voivat täristä, mutta se ei johdu pelosta vaan tästä myrkystä.”

Navalnyin esikunnan aiemman arvion mukaan hänen vointinsa sallii paluun aikaisintaan lokakuun loppupuolella.

Ensimmäinen ja suurin Navalnyin haaste on pysyä hengissä, arvioi politiikan tutkimuksen professori Vladimir Gelman Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

”Hänen menestyksensä riippuu ennen kaikkea siitä, mitä hallitus aikoo häntä vastaan tehdä”, Gelman sanoo. ”Myrkytysyritys epäonnistui, ja seuraavaksi Kreml keksii jotakin muuta, sillä se ei siedä häntä opposition johtajana.”

”Todennäköisesti he käyttävät jotain muuta menetelmää hänen murhaamisekseen, sillä elossa hän käy Kremlille liian kalliiksi.”

Navalnyi ottaa palatessaan suuren riskin, ja hänen on vaikea toteuttaa ohjelmaansa, kun koko valtiokoneisto on häntä vastassa”, Gelman arvioi.

Myrkyttäjästä hän on samaa mieltä kuin Navalnyi.

”Ehkä Putin ei osallistunut yksityiskohtiin, mutta aivan varmasti hän hyväksyi tämän teon.”

Riippumattoman Levada-keskuksen perjantaina julkaiseman valtakunnallisen mielipidetiedustelun mukaan 20 prosenttia venäläisistä hyväksyy Navalnyin toiminnan, 50 prosenttia ei hyväksy.

Ei ehkä kuulosta suurmenestykseltä, mutta saattaa silti olla sitä. Viime vuonna tehdyssä vastaavassa kyselyssä nimittäin vain yhdeksän prosenttia hyväksyi Navalnyin politiikan.

Saman laitoksen seitsemän vuotta sitten tekemässä kyselyssä kuusi prosenttia vastaajista hyväksyi Navalnyin politiikan, 59 prosenttia ei ollut kuullutkaan koko miehestä. Syyskuun lopussa tehdyssä kyselyssä enää 18 prosenttia vastaajista kertoi, että Navalnyi on tuntematon suuruus.

Myrkytyksen jälkeen Navalnyista on entistä vaikeampi vaieta, joten television valtionkanavat ovat luopuneet poliitikon sivuuttamisesta ja ryhtyneet sen sijaan mustamaalaamaan häntä.

”Niin että mitä niistä 50 prosentista, jotka eivät hyväksy Navlnyin poliittisia toimia?” kysyy politiikan tutkija Tatjana Stanovaja R.Politik-kanavallaan viestipalvelu Telegramissa.

”Se tarkoittaa, että nämä vastaajat eivät hyväksy CIA-agentin Venäjän maaperällä toteuttamia vallankumouksellisia toimia, jotka tähtäävät maan tuhoamiseen”, Stanovaja päättelee. ”Tämä ei tarkoita Navalnyin torjumista vaan sen henkilön torjuntaa, jonka Venäjän televisio Navalnyina esittää.”

Aleksei Navalnyi istumassa penkillä Berliinissä Navalnyin Instagram-tilillä syyskuun lopussa julkaistussa kuvassa.­

Tähän saakka niin Helsingin Sanomilla kuin lukuisilla muillakin tiedotusvälineillä on ollut vaikeuksia keksiä Navalnyille titteliä. Useimmiten on päädytty hieman epämääräiseen nimitykseen ”oppositiohahmo”.

Näin siksi, että ”oppositiojohtajaksi” nimittäminen olisi ollut harhaanjohtavaa. Navalnyi ei nimittäin ole johtanut muuta kuin omaa kansanliikettään, omia liikeyrityksiään ja itse perustamaansa korruption vastaista säätiötä.

Putinin vastustajien keskuudessa hän on ollut ristiriitainen hahmo kansallismielisten näkemystensä vuoksi, eivätkä esimerkiksi liberaalin Jabloko-puolueen kannattajat sellaisia helposti sulata.

Navalnyi on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana siivonnut kansallis­mielisyyttä ohjelmastaan. Ennen vuoden 2018 presidentinvaaleja julkaistussa ohjelmassa tästä ajattelusta oli jäljellä enää vaatimus viisumipakosta Keski-Aasian tasavaltojen kansalaisille.

Kreml on käyttänyt opposition Navalnyita kohtaan tuntemaa epäluuloa taitavasti hyväkseen ja lietsonut huhuja, joiden mukaan mies on pelkkä Putinin luomus. Osittain epäluulojen lietsonta on onnistunut.

”Rehellisesti sanoen Navalnyin brändi on kärsinyt viime aikoina joukon takaiskuja”, Carnegie-tutkimuslaitoksen tutkija ja journalisti Andrei Kolesnikov kirjoitti The Moscow Times -lehdessä viikko sitten.

”Hän on riidellyt toimittajien kanssa pikkuseikoista, sotkeutunut puuhailemaan [valtapuolueen kannatusta syövän] ’älykkään äänestämisen’ mekanismien kanssa ja menettänyt rahaa tapellessaan ’Kremlin kokin’ Jevgeni Prigožinin kanssa.”

Lue lisää: ”Putinin kokkina” tunnettua Jevgeni Prigožinia ei näytä haittaavan, että häntä arvellaan Navalnyin myrkyttäjäksi

”Navalnyilla ei ole ollut mitään roolia eri puolilla maata puhjenneissa kansalaisprotesteissa, vaikka salaliitto­teoreetikkojen mukaan hän on niiden kaikkien takana”, Kolesnikov jatkaa.

”Vasta hänen myrkyttämisensä paljasti, ketä Kreml tai sen palkkaamat tappajat pitävät häntä venäläisen autoritarismin vaarallisimpana vastustajana.”

”Navalnyi selviää tästä dramaattisesta tapauksesta entistä voimakkaampana hahmona, joka kykenee vakuuttamaan niin kotimaiselle kuin ulkomaisellekin yleisölle, että Venäjän politiikka on kaksinapainen järjestelmä: Navalnyi vastaan Putin.”

Kriittisen ja varsinkin opposition asioista hyvin perillä olevan Novaja Gazeta -sanomalehden politiikan toimittaja Kirill Martynov on samaa mieltä.

”Navalnyi palaa politiikkaan itse asiassa aivan toisesta maailmasta”, Martynov kirjoittaa kommentissaan. ”Nyt kaikki ne, jotka epäilivät hänen rehellisyyttään ja väittivät, että Navalnyi on kallellaan autoritaariseen järjestelmään tai pitivät häntä ’Kremlin projektina’, joutuvat pitämään suunsa kiinni ja pitkään.”

”Jokaisen vapauteen, arvokkuuteen ja demokratiaan uskovan ihmisen on tämän jälkeen pakko tukea Navalnyita, jos ei muuten niin ainakin moraalisesti”, Martynov jatkaa. ”Ne, jotka vastustavat Navalnyita, ovat valmiita murhaamaan Venäjän kansalaisen säilyttääkseen valtansa ja turvatakseen etunsa.”

Myrkytystapaus on ajanut presidentti Putinin tilanteeseen, jossa hän ei pysty myöntämään eikä kiistämään uskottavasti mitään. Muun puutteessa Putin on turvautunut lopulta samaan menetelmään kuin usein ennekin. Kolesnikov kutsuu menetelmää ”leikin tyhmää -strategiaksi”.

Valinta kävi selväksi syyskuun 22. päivä, kun ranskalaislehti Le Monde julkaisi yksityiskohtia Putinin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin välisestä puhelinkeskustelusta. Lehden mukaan Putin väitti ”nettihäirikön” myrkyttäneen itse itsensä.

Putinille sopisi todennäköisesti oikein hyvin, jos Navalnyi yllättäen päättäisikin pysyä Saksassa. Virallisesti Kreml on kylläkin toivottanut vastustajansa tervetulleeksi kotiin.

”Toivotamme potilaalle pikaista paranemista”, Putinin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov kommentoi Moskovski Komsomolets -lehden mukaan. ”Ja Venäjän kansalaisena hän on luonnollisesti vapaa palaamaan koska tahansa.”

Merkille pantavinta Peskovin lausunnossa oli sana ”potilas”, jota hän käytti Navalnyista. Lehdistöpäällikkö on omaksunut presidentin tavan jättää Navalnyin nimi johdonmukaisesti mainitsematta.