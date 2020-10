Helsingin ydinase­neuvottelut jäivät välipuheeksi ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja – Presidentti Niinistö: ”Tässä maailmantilassa kaikki vuoropuhelu on tärkeää”

Trump on pannut korkean kynnyksen Start-sopimuksen uusimiselle. Biden ei ehtoja ole asettanut. Presidentti Sauli Niinistö tapasi neuvottelijat maanantai-iltana ja piti keskusteluja mielenkiintoisina.

Venäjän ja Yhdysvaltojen aserajoitusneuvottelijat neuvottelivat maanantaina Helsingissä ydinaseista ja tapasivat alkuillasta tasavallan presidentti Sauli Niinistön. Valtuuskuntia johtivat Yhdysvaltain asevalvonnan erikoislähettiläs Marshall Billingslea ja Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov.

Billingslean ja Rjabkovin ohjelmiin kuului myös erilliset tapaamiset ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kanssa.

Neuvotteluiden sisällöstä ei maanantaina yksityiskohtia tihkunut.

Tapaamisten päätyttyä presidentti Niinistö kommentoi pitävänsä keskusteluja mielenkiintoisina.

”Kaksi mielenkiintoista keskustelua. Tässä maailmantilassa kaikki vuoropuhelu on tärkeää, ja on hyvä, että se Yhdysvaltain ja Venäjän välillä jatkuu. Toivotan edelleen edistystä asevalvonnasta sopimisessa”, Niinistö totesi presidentin kanslian tiedotteen mukaan.

Venäjän ulkoministeriö julkaisi alkuillasta tapaamisesta lyhyen tiedotteen, jossa todettiin, että tapaamisessa ”vaihdettiin näkemyksiä asevalvontaa koskevan kahdenvälisen yhteistyön tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä”.

Maanantaina iltapäivästä ulkoministeriön johtava asiantuntija, suurlähettiläs Jarmo Viinanen asevalvonnan yksiköstä ei kommentoinut neuvottelujen sisältöä. Tämä johtuu siitä, että Suomi ei ole neuvottelijaosapuoli, vaan pelkästään neuvottelujen käytännön järjestäjä.

”On aina hyvä, kun suurvallat keskustelevat kansainvälisistä turvallisuuskysymyksistä”, Viinanen sanoi.

Aiemmin Yhdysvallat on asettanut omien myönnytystensä ehdoksi Venäjän suostumisen Washingtonin vaatimuksiin ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja marraskuun 3. päivänä. Tällaiseen aikatauluun ei mahdollisuuksia ole.

Billingslean ja Rjabkovin pohdittavana on niin sanottu Uusi Start -sopimus, joka rajoittaa strategisten ydinohjusten taistelukärkien määrän alle kuuteentuhanteen molemmilla osapuolilla. Ensimmäinen Start-sopimus allekirjoitettiin jo 1991. Sen uusiminen raukesi riitoihin Yhdysvaltain ohjustorjuntajärjestelmästä.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov ja presidentti Sauli Niinistö Mäntyniemessä maanantaina.­

Nyt voimassa oleva Uusi Start on peräisin presidenttien Vladimir Putinin ja Barack Obaman neuvotteluista vuodelta 2011. Ellei muusta sovita, raukeaa Uusi Start ensi helmikuussa.

Yhdysvallat on Donald Trumpin kaudella sanonut irti keskipitkän matkan ohjuksia koskevan INF-sopimuksen ja valvontalennot toisen maan ilmatilassa sallivan Open Skies -sopimuksen. Startin raukeamisen jälkeen kylmän sodan sopimusperinnöstä ei olisi enää mitään jäljellä.

Yhdysvallat perusteli INF-sopimuksen irtisanomista väittämällä, että Venäjä rikkoi sopimusta joka tapauksessa. Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat halusi irti sopimuksesta, koska se himoaa maasta laukaistavia keskipitkän matkan ohjuksia Kaukoitään, Kiinan ydinarsenaalin kasvun varalta.

Trump onkin pannut Start-sopimuksen jatkolle ehdoksi alustavan sovun kokonaan uudesta ydinasesopimuksesta, joka kattaisi kaikki ydinkärjet ohjuksen kantamasta riippumatta ja jossa olisi mukana Kiina.

Venäjä on suhtautunut torjuvasti eikä sillä ole kiirettä sopia asiasta. Trumpin vastaehdokas Joe Biden nimittäin on The Wall Street Journal -lehden mukaan valmis neuvottelemaan jatkon Uudelle Startille ilman Trumpin esittämiä ehtoja kokonaan uudesta sopimuksesta.

Rjabkov toisti viime viikolla The Wall Sreet Journalin haastattelussa Venäjän kannan. Sen mukaan Ranska ja Britannia on saatava uuteen, laajaan sopimukseen mukaan, jos kerran Kiinakin siihen kutsutaan. Kiina taas on tehnyt selväksi, etteivät aserajoitukset sitä kiinnosta.

Helsingin maanantaisten keskustelujen jälkeen maailma ei ole yhtään lähempänä ydinsotaa kuin se oli sunnuntaina eikä yhtään kauempana siitä.

Jatkosta voi sanoa korkeintaan sen, että katsotaan ensin Yhdysvaltain presidentinvaalien lopputulos.