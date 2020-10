Homomiehet ottivat maskuliinisutta ja rasismia julistavan äärijärjestön huomion haltuunsa jakamalla rakkauden ja onnen täyteisiä kuvia ylpeistä pojista.

Yhdysvaltalainen äärioikeistoryhmä Proud Boys nautti vielä muutama päivä sitten täysin siemauksin presidentti Donald Trumpin mainittua heidät ensimmäisessä vaaliväittelyssä demokraattiehdokas Joe Bidenia vastaan.

Sosiaalisen median kanavilla ryhmä väitti saaneensa rekrytoitua uusia jäseniä heti väittelyn jälkeen. Kesti pari päivää ennen kuin Trump suostui tuomitsemaan Ku Klux Klanin (KKK), valkoisen ylivallan kannattajat ja äärioikeistojärjestö Proud Boysin.

Viikonloppuna sosiaalisen median alusta Twitterissä käyttäjät löysivät äärijärjestöä tarkoittaneelle aihetunnisteelle uutta käyttöä. Proud boys tarkoittaa suomeksi ylpeitä poikia, ja homomiehet ryhtyivät osoittamaan ylpeyttään jakamalla kuvia itsestään rakkaidensa kanssa samalla aihetunnisteella.

Asiasta kertoivat esimerkiksi uutistoimisto Reuters, Britannian yleisradioyhtiö BBC, talouslehti Forbes sekä yhdysvaltalaiskanava CNN.

Yksi keskeisistä vaikuttajista on ollut entinen Star Trek -näyttelijä George Takei, joka ehdotti aihetunnisteen käyttöä rakkauskuvien yhteydessä varhain perjantaina Suomen aikaa. Takei on ollut naimisissa aviomiehensä Brad Takein kanssa 12 vuotta.

Haasteeseen osallistui myös Kanadan puolustusvoimien Yhdysvaltain-edustusto, joka jakoi kuvan Kanadan laivastossa palvelevan sotilaan kotiinpaluusta.

Sotilas suuteli miesystäväänsä Victoriassa vuonna 2016. Edustusto käytti viestissään aihetunnistetta #proudboys, ylpeät pojat. Se jatkoi viestiään todeten, että ”rakkaus on rakkautta”.

Aihetunnisteen kaappaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että sen alkuperäisen tarkoitus ei saa näkyvyyttä. Yhdysvaltain suosituin sosiaalisen median alusta Facebook on piilottanut aihetunnisteen #proudboys väliaikaisesti kokonaan toistuvan käyttäjäehtojen vastaisen sisällön vuoksi.

Noin viidennes Yhdysvaltojen aikuisista käyttää Twitteriä, joten alkuperäisen näkyvyyden menettäminen saattaa todella vaikuttaa äärijärjestön kannalta negatiivisesti.

Talouslehti Forbesin mukaan äärijärjestö Proud Boys ei juurikaan viihdy viestipalvelu Twitterissä, joka on kiristänyt vihapuheen vastaisia sääntöjään.

Proud Boys on hajanainen ryhmä tai kansanliike, joka on konservatiivinen, perinteisiä perhearvoja kunnioittava, ja jonka jäsenet ihannoivat maskuliinisuutta ja paheksuvat feminismiä. He uskovat länsimaisen kulttuurin ylivaltaan, rajojen sulkemiseen, kotiäitiyden palauttamiseen ja vapaisiin aselakeihin.

Proud Boysin ideologiassa miehet ja erityisesti valkoiset miehet ovat nykymaailmassa uhattuna. Se ottaa jäsenikseen vain miehiä, ja ryhmän kirjavissa uskollisuuskokeissa ja -valoissa on toistettu esimerkiksi virkettä ”Olen ylpeä läntinen sovinisti”.

Myös masturboinnista pidättäytyminen on ollut otsikoihin nouseva teema.

Proud Boys käyttää talouslehti Forbesin mukaan enemmän pari vuotta sitten perustettua kilpailevaa sosiaalisen median alustaa Parleria, joka on erityisesti radikaalin oikeiston ja konservatiivien suosiossa.

Äärijärjestö oli kuitenkin ilmeisen ärtynyt tapahtumista Twitterissä. Forbesin mukaan Proud Boysin johtaja Enrique Tarrio syytti Parlerissa vasemmistolaisia heidän nimensä kaappaamisesta. Muut käyttäjät vastasivat Tarriolle jakamalla vihapuhetta.