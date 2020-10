Enemmistö briteistä on tyytymätön siihen, kuinka konservatiivihallitus on hoitanut pandemiaa.

Lontoo

Katoavaista on mainen – ja etenkin poliittinen – kunnia.

Vielä joulukuussa Britannian pääministeri Boris Johnson oli suuri sankari. Hän vei konservatiivipuolueen jättivoittoon parlamenttivaaleissa. Oppositio nuijittiin maanrakoon.

Tammikuun lopussa toteutui Johnsonin lupaama EU-ero eli brexit. Brexiteerit juhlivat toreilla EU-jäsenyyden loppua.

Mutta sitten Britanniaan rantautui koronavirus. Siihen konservatiivijohtajan supliikki ei enää tehonnut. Johnsonin kuherruskuukausi pääministerinä päättyi.

”Iso muutos on nyt se, että konservatiivihallituksen kannatus on vakaassa luisussa”, professori Sara Hobolt London School of Economicsista (LSE) arvioi.

Hoboltin toimittajille esittelemät mittausluvut kertovat selvää kieltään.

Yli puolet briteistä on tyytymätön konservatiivihallituksen toimintaan. Vielä useampi eli yli 60 prosenttia katsoo, että hallitus on hoitanut koronakriisin huonosti.

Tyytymättömyys on lisääntynyt etenkin toukokuun puolivälin jälkeen.

”Samaan aikaan muualla Euroopassa hallitusten saama [palaute ja kannatuslukemat] on paljon positiivisempaa.”

Myös Johnsonin henkilökohtainen kannatus on romahtanut. On kuin hänen vuosikausia pohjustettu pääministeriytensä olisi kuihtunut nuppuunsa.

Mitä Johnson ja konservatiivihallitus ovat sitten tehneet väärin?

Koronatilanne on ollut Britanniassa yksi Euroopan huonoimmista. Hallitusten päätösten ajoitus on ollut huono ja käytännön toimet riittämättömät. Koronasovellus saatiin käyttöön kuukausia myöhässä. Testeistä on ollut jatkuva pula. Brightonista on saattanut saada lähetteen ”lähimpään testiin” 550 kilometrin päähän Newcastleen.

Moni arvostelee hallitusta myös epäjohdonmukaisuudesta. Pääministeri itse on tästä paras esimerkki.

Sunnuntaina BBC:n haastattelussa Johnson kehotti kansalaisia ”elämään täysillä mutta noudattamaan maalaisjärkeä”. Viime viikolla taas Johnson moitti ihmisiä siitä, että koronarajoituksiin on alettu suhtautua yliolkaisesti. Maanantaina hän oli jo usuttamassa kansaa elokuviin.

Ei ihme, että kansa on ymmällään: pitääkö varoa kotona vai elää kuten ennenkin?

Tiistaina Johnson pitää linjapuheen konservatiivipuolueen syksyisessä puoluekokouksessa. Se järjestetään pandemian takia vain verkossa.

Linjapuhe on pääministerille tilaisuus kohentaa imagoaan ja koota omia joukkoja. Mutta onnistuuko se?

Hoboltin mukaan kukaan ei ole vielä syrjäyttämässä Johnsonia. Vaaleihinkin on monta vuotta. Konservatiivipuoluetta jakaa moni kiista, mutta itsesäilytysvaisto vaatii yhtenäisyyttä.

”Konservatiivien jäsenkunta on muutenkin paljon enemmän pro-Boris kuin puolueen kansanedustajat.”

Kritiikiltä Johnson ei ole kuitenkaan suojassa, ei edes konservatiivien omissa piireissä.

”On yllättävää, kuinka nopeasti Johnsonin tähti on laskenut omien joukossa”, arvioi LSE:n professori Simon Hix ja viittaa konservatiivipuoluetta lähellä olevaan brittilehdistöön.

Sellaiset konservatiivipuolueen perinteisen äänenkannattajat kuten sanomalehdet The Daily Telegraph ja Daily Mail sekä viikkolehti The Spectator eivät enää emmi antaa pääministerille kovaa palautetta.

Hixin mukaan tuuli Johnsonia vastaan voi voimistua edelleen:

”Jos brexitin ja koronaviruksen hoito sujuvat huonosti, voi [Johnson] olla kuuden kuukauden kuluttua heikoilla.”

Johnsonin tähden laskiessa työväenpuolueen johtaja Keir Starmer on saanut vahvistella asemiaan rauhassa.

Starmer nousi oppositiojohtajaksi huhtikuussa, kun joulukuun parlamenttivaaleissa murskatappion kokenut Jeremy Corbyn erosi viimein labourin johdosta.

Starmer on säästellyt toistaiseksi paukkujaan. Esimerkiksi labourin uusi Eurooppa-srategia antaa odottaa itseään. Brexitiä aiemmin vastustanut Starmer yrittää etäännyttää itsensä kiistanlaisesta aiheesta.

Mielipidemittausten mukaan Starmer on jo nyt Johnsonia suositumpi pääministeriksi.

”Starmer on myös suositumpi kuin hänen puolueensa [työväenpuolue], eikä tätä ole vähään aikaan nähty”, Hobolt sanoo.

Britanniassa ison puolueen johtajalle on tärkeää olla puoluettaan suositumpi, sillä parlamenttivaalit ovat usein pääministerivaalit.

Henkilökohtainen suosio auttaa vetoamaan laajaan äänestäjäkuntaan. Omaa puoluettaan suositumpia olivat muun muassa labourin Tony Blair ja konservatiivien David Cameron.

Jos Johnsonin suosio jatkaa hupenemistaan, voi pääministeristä tulla puolueelleen rasite. Silloin hänestä pitää päästä eroon.

”Konservatiivipuolue on perinteisesti hyvä heivaamaan huonot johtajansa – eli ne, jotka eivät pysty voittamaan vaaleja – ja luomaan nahkansa”, professori Tony Travers LSE:stä arvioi.

Koronapandemian lisäksi Johnsonin harteita painaa brexit.

Vaikka EU-ero toteutui juridisesti jo tammikuun lopussa, kestää siirtymäkautta vielä vuoden loppuun. Alkaa brexit-arki: Britannia lähtee EU:n tulliliitosta ja sisämarkkinoilta. Monet brexitin käytännön seuraamukset nähdään kunnolla vasta sitten.

EU:lla ja Britannialla on enää vain jokunen viikko aikaa päästä sopuun tulevasta suhteestaan. Jos sopimusta ei synny, vaikeutuvat kauppa ja muu yhteistoiminta vuodenvaihteessa entisestään.

Yleisin veikkaus on, että jonkinlainen sopu saadaan kuin saadaankin vielä puserrettua. Se on sekä Britannian että EU:n etu.

Mutta vaikka Johnson brexitistä ja pandemiasta vielä selviäisikin, uhkaa pääministeriä vielä kolmas koitos: velkavuori, jättityöttömyys ja lama.

Konservatiivihallitus on toiminut pandemian aikana kuin työväenpuolue: valtio on pumpannut miljardeja puntia yritysten ja lomautettujen työntekijöiden tukemiseen.

Britannian tilastokeskuksen elokuisten lukujen mukaan velkaa on jo 2 004 miljardia puntaa eli noin 2 232 miljardia euroa. Velka on isompi kuin Britannian bruttokansantuote.

Kun hengenhätä on ohi, pitää taloudenhoitoa alkaa taas kiristää. Konservatiivipuolueen sisällä moni kiirehtii rahahanojen sulkemista. Tavalliset äänestäjät voivat olla toista mieltä.

Mitä ikinä Johnson tekeekään, tulee tyytymättömiä riittämään.