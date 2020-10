Yhdysvaltain presidentinvaalit

Avustajat neuvoivat ottamaan tyyliin ”nöyryyttä ja vähän uskontoa” mutta presidentti ei kuunnellut.

Viime perjantaina koronavirustartunnan vuoksi sairaalahoitoon viety Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toipui sunnuntai-iltaan mennessä riittävästi aloittaakseen presidentinvaalikampanjansa uudelleen, ja aivan omalla tyylillä.

Trump teki sunnuntai-iltana autoajelun Marylandissa sairaalan lähistöllä ja vilkutti kannattajilleen auton takapenkiltä. Sairaalan ylilääkäri ja salaisen palvelun työntekijät protestoivat potilaan käytöstä, Trump haukkui protesteista raportoineita tiedotusvälineitä.

Maanantaina Trump aloitti sairaalasta kymmenien Twitter-viestien vyörytyksen, joista suurimman osan presidentti kirjoitti tyylilleen uskollisena versaalilla. ”Rekisteröidy äänestäjäksi, äänestä!. Torju korruptoitunut valeuutismedia, äänestä! Jos haluat valtavat veronkorotukset, äänestä demokraatteja! Äänestä, äänestä, äänestä!” Tässä vain muutama esimerkki presidentin twiiteistä.

Trump kotiutettiin sairaalasta varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa, kolmen sairaalayön jälkeen. Presidentti teki paluustaan Valkoiseen taloon spektaakkelin julkaisemalla Twitterissä videon helikopterilennosta ja kävelystä yli pihanurmikon, jonka jälkeen sankari ilmestyi parvekkeelle ja riuhtaisi hengityssuojan kasvoiltaan.

Heti perään Trump lisäsi samalle kanavalle videotervehdyksensä, jossa hän kertoi ottaneensa sairaalasta lähtiessään valtavan riskin mutta tehneensä sen kansakunnan johtajana ja yllyttävänsä kannattajiaan samaan rohkeuteen.

”Te voitatte sen”, Trump sanoi viruksesta. ”Me olemme etulinjassa. Teidän johtajananne minun oli tehtävä se. Tiedän, että siinä on vaaransa, mutta se oli tehtävä. Nousin etulinjaan ja johdin!”

Trumpin henkilääkärin ja hoitotiimin antamat tiedot taudin yksityiskohdista ovat epätäydelliset, eivätkä riippumattomat lääkärit ole sen vuoksi kyenneet arvioimaan kotiutumisen perusteita.

The New York Timesin haastattelemien Trumpin vaalikampanjan työntekijöiden mukaan kampanjan vetäjät näkivät presidentin koronatartunnassa viime viikolla tilaisuuden kääntää Trumpin laskevat kannatuslukemat ja presidentin maine huonosta epidemian hoidosta parempaan suuntaan, ellei tauti osoittautuisi Trumpille vakavaksi.

Presidentti olisi tukijoidensa mukaan voinut viimeinkin kerätä sympatioita viruksen uhriksi joutuneiden ja uhrien omaisten keskuudessa, jos tämä olisi suhtautunut tautiin nöyrästi ja ”laittanut hieman uskontoa mukaan”.

Trumpin some-esiintymisten ja mediatempausten perusteella toive on osoittautunut turhaksi.

”Tämä on kyllä korkean riskin strategia ja toivon, että presidentti ei rynnistä takaisin kampanjavaihteelle ennen kuin hänelle kerrotaan ettei hän ole enää vaaraksi muille, vaikka hän haluaakin takaisin kampanjoimaan ennen kuin on parantunut”, Trumpin tukijoiden niin sanotun ”superpoolin” neuvonantaja Ed Rollins sanoi The New York Timesille.

Pian Rollinsin kommentin jälkeen Trump teki juuri kuten Rollins ja moni muu kampanjan työntekijä pelkäsi. Toisaalta kerta ei ollut ensimmäinen, kun Trump ei kuuntele avustajiaan – eikä hän aina ole epäonnistunut.