Ainakin kolme republikaanisenaattoria on sairastunut covid-19-tautiin.

Yhdysvaltain presidentinhallinnon kärkipaikoilla leviävä koronavirus voi vaarantaa presidentti Donald Trumpin pyrkimykset saada uuden korkeimman oikeuden tuomarin Amy Coney Barrettin nimitys vahvistettua vielä ennen presidentinvaaleja.

Asiasta kertovat esimerkiksi verkkolehti The Atlantic ja yhdysvaltalaiskanava CNN.

Kolme republikaanisenaattoria on Barrettin nimitystilaisuuden jälkeen saanut koronavirustestissä positiivisen tuloksen. Utahin senaattori Mike Lee ja Pohjois-Carolinan senaattori Thom Tillis olivat paikalla Valkoisessa talossa Barrettin nimitystilaisuudessa ja Wisconsinin senaattori Ron Johnson kertoi altistuneensa virukselle muualla Washington DC:ssa.

Amy Coney Barrettin nimityksen vahvistaa äänestyksessä Yhdysvaltain senaatti, joka koostuu senaattoreista. Republikaaneilla on senaatissa 53 edustajan enemmistö siinä missä demokraattipuolueen senaattoreita on 47. Kaksi republikaanisenaattoria, Mainen senaattori Susan Collins ja Alaskan Lisa Murkowski, ovat ilmoittaneet vastustavansa äänestystä sen ajankohdan takia.

Mikäli kolme republikaanisenaattoria on sairauslomalla koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin vuoksi ja kaksi ei muuten kannata äänestystä, republikaanien enemmistö kapenee olemattomiin. Kaikkien 47 demokraattisenaattorin odotetaan vastustavan Barrettin nimitystä.

Senaatin odotetaan äänestävän Barrettin nimityksestä lokakuun lopulla.

Lee ja Tillis ovat vaa’ankieliasemassa, sillä he ovat senaatin oikeusvaliokunnan jäseniä. Senaatin äänestystä valmisteleva oikeusvaliokunnan kokous on tarkoitus järjestää 12. lokakuuta, mutta toistaiseksi on epäselvää, pystyvätkö kolme senaattoria osallistumaan. Lokakuun viidentenätoista oikeusvaliokunnan puheenjohtaja Lindsey Grahamille on tarkoitus antaa päätösvalta nimitysäänestyksen määräämisestä.

Huolena on että päätösvaltaisuutta ei pystytä määräämään ellei joko Lee tai Tillis ole paikalla: oikeusvaliokunnassa on 12 republikaania ja 10 demokraattia, ja republikaanit tarvitsevat enemmistön ajakseen asiaansa.

Tilanne on kiperä ja epävakaa. Virusta on vaikea ennustaa: vaikka oikeusvaliokunnan jäsenet Lee ja Tillis sekä kolmas republikaanisenaattori Johnson ennättäisivät parantua, lisää senaattoreita voi sairastua. Sama ongelma koskee tietysti myös demokraattipuolueen senaattoreja, Nimitysäänestyksestä tulee tiukka, jos se ylipäätään ehditään järjestää.

Amy Coney Barrettin nimitystilaisuus pidettiin Valkoisessa talossa syyskuun 26. päivänä. Tilaisuus pidettiin ulkona Valkoisen talon ruusutarhassa, mikä on saattanut rajoittaa tartuntojen leviämistä. Toistaiseksi ei ole varmuutta mistä ja milloin presidentti Trump sai koronavirustartunnan.

Yhteensä ainakin yksitoista Trumpin lähellä työskennellyttä ihmistä on sairastunut, esimerkiksi presidentin avustaja Hope Hicks, kampanjapäällikkö Bill Stepien sekä presidentin entinen neuvonantaja Kellyanne Conway. Presidentti Trump kertoi omasta tartunnastaan varhain perjantaina Suomen aikaa ja oli sairaalassa kolme yötä. Trump kotiutettiin sairaalasta varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa.