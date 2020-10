Yhdysvaltain presidentinvaalit

Viestintäjohtajan mukaan presidentti ”toipuu dramaattisesti ja nopeasti, mutta ei ole vielä selvillä vesillä”. Facebook poisti Trumpin koronavirusta vähättelevän viestin.

Yhdysvalloissa on korkeita asevoimien johtajia asetettu karanteeniin, koska he ovat altistuneet koronavirukselle, kertovat sanomalehti The New York Times ja uutiskanava CNN.

Karanteenissa on muiden muassa asevoimien kaikkein ylin komentaja Mark Milley, kertoi Yhdysvaltojen puolustusministeriössä työskentelevä lähde tiistaina The New York Timesin mukaan. Hän on Yhdysvaltojen puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja.

Karaanteeniin on pantu virusaltistuksen takia lähes koko puolustushaarakomentajien neuvosto, lehti kertoo. Karanteenissa on sen mukaan esimerkiksi maavoimien esikuntapäällikkö, kenraali James McConville.

Karanteeni johtuu siitä, että Yhdysvaltojen rannikkovartioston varakomentajalla, amiraali Charles Raylla on testissä todettu koronavirustartunta. Hän on käynyt viime viikolla puolustusministeriössä ja tavannut siellä muita korkea-arvoisia upseereja, kertoi puolustusministeriön tiedottaja Jonathan Hoffman The New York Timesille.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aikoo osallistua vaaliväittelyyn 15. lokakuuta. Hän kertoi Twitterissä odottavansa väittelyä innolla.

Trumpin on määrä kohdata marraskuun presidentinvaalien vastaehdokkaansa Joe Biden toisen kerran väittelyssä, joka järjestetään Miamissa. Ensimmäinen väittely oli viime viikon tiistaina Clevelandissa.

Trumpin osallistuminen tai mahdollinen osallistumatta jättäminen väittelyyn on herättänyt pohdintaa sen jälkeen kun kävi ilmi, että hän sairastaa koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia. Nyt hän pyrkii panemaan pisteen spekulaatioille.

”Siitä tulee upeaa”, Trump ennakoi väittelyä.

Väittelypäivänä tulee kuluneeksi 13 päivää siitä, kun Trumpin kerrottiin saaneen koronavirustartunnan. Tuolloin Trump ei välttämättä enää voi tartuttaa koronavirusta.

Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan koronavirustautiin sairastuneen tartuttava aika kestää arviolta 7–12 päivää lieväoireisessa koronavirustaudissa, mutta vakavimmissa tautimuodoissa se voi kestää jopa kaksi viikkoa.

Koronavirustautia sairastavilla on riski, että covid-19-tauti kehittyy vakavaksi etenkin toisella viikolla sairastumisesta. Asiasta kertoo esimerkiksi Yhdysvaltojen tartuntatautivirasto ohjeessaan.

Sitä ei tiedetä, milloin Trump tarkalleen on sairastunut koronavirustautiin. Hänen lääkärinsä ovat kertoneet, että hänellä oli kuumetta viime perjantaiaamuna. Perjantaina myös kerrottiin julkisuuteen, että hänellä on tartunta. Sairaus on siis alkanut viimeistään viime perjantaina, mutta mahdollisesti jo aiemmin.

Trumpin lääkärit eivät ole kertoneet, milloin hän on viimeksi antanut negatiivisen testituloksen. Trumpin lääkäri Sean Conley kieltäytyi vastaamasta asiaa koskevaan kysymykseen maanantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Trumpin lähipiirissä työskentelevistä ainakin 11 on joko saanut koronaviruksen tai siirtynyt etätöihin, kertoo uutiskanava CNN. Tiistaina löytyi Valkoisesta talosta kaksi uutta tartuntaa, kertoi uutistoimisto Reuters viitaten medialähteisin.

Trump on maanantaista alkaen pyrkinyt voimakkaasti luomaan kuvaa, että koronavirus on voitettavissa. Hän näyttää pyrkivän jopa vähättelemään viruksen vaarallisuutta.

Maanantaina Trump kehotti ihmisiä ”olemaan pelkäämättä covidia”, ja linja jatkui tiistaina, jolloin Trump pohti, että yhdysvaltalaiset ovat ”oppimassa elämään covidin kanssa”.

Asiaa koskevassa twiitissään presidentti väitti flunssan olevan tappavampi kuin covid-19-tauti. Väite on virheellinen, ja Twitter liitti twiittiin saatetekstin, että viestissä on harhaanjohtavaa ja mahdollisesti vahingollista tietoa.

Trumpin twiitit menevät samansisältöisinä julki myös Facebookissa. Facebook poisti viestin kokonaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Presidentti on saanut tautiin poikkeuksellista hoitoa, jota useimmilla yhdysvaltalaisilla ei ole käytettävissään. Häntä on hoitanut joukko lääkäreitä, jotka ovat antaneet hänelle harvinaisen steroideista ja viruslääkkeistä koostuvan lääkityksen.

Lääkäri Conley myönsi maanantaina, ettei Trumpin saamasta lääkityksestä ole paljoa kokemuksia.

”Olemme hieman kartoittamattomalla alueella, mitä tulee hänen saamaansa hoitoon näin varhaisessa vaiheessa”, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Trump palasi sairaalasta maantai-iltana paikallista aikaa oltuaan siellä kolme yötä. Hänellä on Valkoisessa talossakin käytettävissään hyvin varusteltu terveysasema.

Trumpin esikunnasta kerrottiin edelleen tiistaina, että hän on nopeasti paranemaan päin. Trumpin tila paranee dramaattisesti ja nopeasti, mutta hän ei ole vielä selvillä vesillä, sanoi Valkoisen talon viestintäjohtaja Alyssa Farah Fox-televisiokanavalla uutistoimisto Reutersin mukaan.

Lääkärinsä Conleyn mukaan Trump ilmoitti tiistaina, ettei hänellä ole oireita, kertoo uutistomisto AP.

Myös Trump itse twiittasi, että hän tuntee olonsa erinomaiseksi.