Isis-järjestö

Suomen kansalainen pidätettiin osana suurempaa operaatiota, jossa pidätettiin myös 24 Irakin kansalaista.

Turkin poliisi on pidättänyt 25 ihmistä pääkaupunki Ankarassa, kertoo turkkilainen uutistoimisto Anadolu. Pidätysten syyksi on kerrottu yhteydet terroristijärjestö Isisiin.

Pidätetyistä 24 on Irakin kansalaisia ja yksi on Suomen kansalainen. Ulkoministeriön viestintä vahvisti Anadolun tiedon pidätyksestä Helsingin Sanomille.

Anadolun mukaan pidätykset tehtiin varhain maanantaiaamuna Turkin poliisin ja tiedustelupalvelu MIT:n yhteisoperaatiossa eri puolilla Ankaraa. Operaatiossa tavoiteltiin yhteensä 29:ää epäiltyä, joista neljää ei löydetty tai saatu kiinni.

Anadolun lähteiden mukaan pidätetyillä ja epäillyillä on yhteyksiä terroristijärjestö Isisiin ja ainakin osa heistä on toiminut Syyriassa.

Turkin viranomaiset tulevat uutistoimiston mukaan karkottamaan pidätetyt kuulustelujen jälkeen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Suomessa Iltalehti.

Isisin taistelijoita on saapunut Turkkiin varsinkin jälkeen, kun terroristijärjestö menetti maa-alueensa Irakissa ja Syyriassa. Viime vuonna Isis ilmoitti olevansa läsnä Turkissa, ja järjestön on epäilty pyrkivän rakentamaan Turkissa itselleen uutta infrastruktuuria.

Syyskuun alussa Turkki kertoi pidättäneensä väitetyn Isisin ”emiirin” Mahmut Özdenin. Daily Sabah -lehden mukaan Özdenin epäiltiin suunnitelleen useita erilaisia terrori-iskuja ja -hankkeita, esimerkiksi poliitikkojen sieppauksia.

Turkki julisti Isisin terroristijärjestöksi vuonna 2013. Isisin läheisyys ja volyymi ovat maalle todellinen ongelma. Kansainvälinen Crisis Group -ajatushautomo arvioi kesällä, että Isisin valtaamille alueille lähti vähintään 5 000–9 000 Turkin kansalaista.

Suomesta on Suojelupoliisin sivujen mukaan lähtenyt Syyrian ja Irakin konfliktialueille yli 80 tunnistettua henkilöä. Heistä noin 20 on Supon mukaan kuollut ja noin 20 palannut. Lähtijöiden todellinen määrä on luultavasti suurempi.