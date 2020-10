Sorosin yliopiston häätäminen Unkarista oli EU-säädösten vastainen.

Luxemburgissa istuva Euroopan unionin tuomioistuin julisti tiistaina Unkarin yli kolmen vuoden takaisen yliopistouudistuksen EU:n lakien vastaiseksi. Tuomioistuin julkaisi päätöksensä verkkosivullaan.

”Unkarin säätämät edellytykset ulkomaisen korkeakoulutuksen laitosten toiminnasta Unkarin alueella ovat ristiriidassa EU:n lain kanssa”, sanotaan tuomioistuimen päätöksessä.

Unkari muutti yliopistoja ja korkeakouluja koskevaa lakiaan huhtikuussa 2017 niin, että EU:n ulkopuoliset oppilaitokset voivat toimia Unkarissa vain, jos niillä on toimintaa myös kotimaassaan.

Lain tähtäimessä oli miljardööri George Sorosin rahoittama Keski-Euroopan yliopisto CEU, jonka päämaja on New Yorkissa. Amerikkalainen Soros on Unkarin pääministerin Viktor Orbánin ja hänen kannattajiensa propagandassa varsinainen pahan alku ja juuri eikä vähiten synnyinmaassaan Unkarissa.

CEU antoi viimein periksi joulukuussa 2018 ja ilmoitti siirtävänsä toimintansa Wieniin Unkarin ajojahdin vuoksi. Sitä ennen CEU ehti perustaa toimipisteen myös New Yorkiin, mutta Orbán kutsui sitä ”bluffiksi” ja ”Potjomkinin kampukseksi”.

Valituksen EU:n tuomioistuimeen teki Euroopan komissio, joka on jättänyt samaan paikkaan useita muitakin valituksia Orbánin hallinnon toimista, muun muassa siirtolaispolitiikasta, oikeuslaitoksen järjestelyistä sekä tiedotusvälineiden ja kansalaisjärjestöjen kohtelusta.

Tuomioistuimen päätös velvoittaa Unkarin korjaamaan lainsäädäntönsä. Jos se ei tee näin, on valittajan tehtävä asiasta uusi kanne, jonka perusteella tuomioistuin voi langettaa jäsenmaalle sakon.