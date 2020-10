Yhdysvaltain presidentinvaalit

Äänestäjät ovat tutkija Maria Annalan mukaan havahtuneet aiempaa paremmin siihen, että presidenttiehdokkaina on kaksi riskiryhmäläistä.

Yhdysvaltain varapresidenttiehdokkaiden vaaliväittely on noussut yllättävään arvoon. Republikaani Donald Trumpin varapresidentti Mike Pence kohtaa demokraatti Joe Bidenin parikseen valitseman Kamala Harrisin paikallista aikaa keskiviikkoiltana, Suomen aikaa torstaina aamuyöllä kello 4.

Harris ja Pence ovat lavalla yli kolmen metrin päässä toisistaan, ja heidän välissään on pleksilasi koronavirustartunnan riskin minimoimiseksi, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Molemmat ovat saaneet negatiivisen koronatestituloksen lähipäivinä.

Tavallisesti varapresidentit voivat jäädä toissijaisiksi tai lähes tuntemattomiksi hahmoiksi. Nyt väittelylle odotetaan kuitenkin ennätysyleisöä.

”Varapresidenttiehdokkaiden väittely on kiinnostavampi kuin yleensä, monestakin syystä”, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala.

Ensinnäkin istuva presidentti Trump on sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Juuri nyt ei siis voida tietää varmuudella, pystytäänkö presidenttiehdokkaiden väittelyitä enää järjestämään, Annala sanoo.

Trump palasi varhain tiistaina Suomen aikaa sairaalasta Valkoiseen taloon, mutta ei ole lääkärinsä mukaan vielä parantunut. Tartunnat leviävät Valkoisessa talossa, ja tilanne Yhdysvaltojen johdossa on sen myötä hyvin epävarma.

”Trump lähti lääkärien mukaan sairaalasta varhaisemmin kuin koronapotilaille yleensä suositellaan. On aivan mahdollista, että sairaudessa tulee takapakkia.”

Annalan mukaan Trumpin sairastuminen on nostanut varapresidenttiehdokkaiden painoarvoa myös yleisemmällä tasolla: se on muistuttanut äänestäjiä siitä, että presidenttiehdokkaina on kaksi riskiryhmäläistä. Trump on 74- ja Biden 77-vuotias.

Jos Yhdysvaltain presidentti kuolee tai ei pysty hoitamaan tehtäviään esimerkiksi vakavan sairastumisen vuoksi, valta siirtyy varapresidentille.

”Trump ja Biden ovat aivan poikkeuksellisen iäkkäitä, ja ainakin Trumpilla on myös muita koronaviruksen riskitekijöitä. Äänestäjille tulee tavallista selkeämmin mieleen, että varapresidentti voi todella nousta johtoon.”

Aiheen nosti esiin HS:n haastattelussa myös varapresidenttien ykköstutkija, oikeustieteen emeritusprofessori Joel Goldstein Saint Louisin yliopistosta.

Molemmat varapresidenttiehdokkaat varmasti hahmottavat heihin väittelyssä kohdistuvan poikkeuksellisen paineen, Annala sanoo.

Pencen ja Harrisin väittelystä tulee silti todennäköisesti rauhallisempi ja asiapitoisempi kuin Trumpin ja Bidenin parjatusta ensimmäisestä vaaliväittelystä.

”Tietäen, millaisia poliittisia toimijoita he ovat, odotan heidän väittelynsä keskittyvän enemmän asiakysymyksiin eikä muuttuvan hyökkäysten ja päälle puhumisten sarjatuleksi”, Annala sanoo.

Hän ennustaa, että Pence ja Harris vähintäänkin noudattavat väittelyn sääntöjä. Niiden mukaan ehdokas saa aina kaksi minuuttia aikaa vastata hänelle esitettyyn kysymykseen ennen kuin toinen ehdokas saa puuttua puheeseen.

”Trump ei noudattanut sääntöä, mutta Penceä on vaikea nähdä huutamassa Harrisin päälle. Harris osaa sivaltaa, mutta en näe häntäkään rikkomassa sovittuja sääntöjä.”

Jos Trump ja Biden pääsevät uudestaan väittelemään, heiltäkin odotetaan käytöstapoja, Annala arvelee.

Keskiviikon väittely on Annalan mukaan tärkeä näytön paikka erityisesti Harrisille, joka on kisassa haastajan asemassa. Pence on jo neljän vuoden ajan päässyt näyttämään, millainen varapresidentti hän on.

Harrisin painoarvoa lisää myös se, ettei Biden yksin vetoa läheskään kaikkiin niihin äänestäjiin, joiden tuen demokraatit tarvitsevat taakseen.

Demokraatit voittivat välivaaleissa vuonna 2018 paljon paikkoja vetoamalla erityisesti vähemmistöryhmiin, mustiin, latinoihin ja naisiin.

”Vanha valkoinen mies ei ole taustamuuttujiltaan ideaali presidenttiehdokas demokraateille”, Annala toteaa.

”Demokraatit kampanjoivat välivaaleissa ehdokkaiden vähemmistöstatuksella. Se on nyt Harrisin tehtävä.”

77-vuotias Biden on kaikkien aikojen vanhin presidenttiehdokas. Mediassa on jo ehditty arvella, että hän saattaisi poikkeuksellisesti pyrkiä vain yhden kauden presidentiksi.

”Harris olisi siinä tilanteessa erittäin hyvässä asemassa asettumaan ehdolle presidentiksi Bidenin tilalle.”

Myös Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen odottaa varapresidenttiväittelystä presidenttiehdokkaiden väittelyä miellyttävämpää katsottavaa. Asiakysymyksissä ehdokkaiden erot saataneen tällä kertaa hyvin selville, hän sanoo.

Heiskanen uskoo, että Trumpin terveydentila ja Valkoisen talon johdon tartunnat nousevat väittelyssä esiin, sillä muualta kysymyksiin ei ole saatu vastauksia.

”Meneillään on täydellisen epävarmuuden varjostama tilanne. Kukaan ei tiedä, mikä on presidentin terveydentila, kuinka paljon maan korkeinta johtoa on sairastunut ja pimitetäänkö tietoja. Onhan se ihan selvä, että Pence ja Harris joutuvat näistä aiheista tilille.”

Heiskanen odottaa Pencelle kiperiä kysymyksiä siitä, kuka on johdossa Valkoisessa talossa. Vastauksia tuskin saadaan.

”Pencehän on tällaisten kysymysten välttelyn maailmanmestari”, hän sanoo.

Tällaiset ehdokkaat väittelyssä kohtaavat

Varapresidentti Mike Pence puhui medialle Marylandissa maanantaina.­

Istuva varapresidentti Mike Pence, republikaani

Mike Pence, 61, on sanonut olevansa ”kristitty, konservatiivi ja republikaani, tässä järjestyksessä”. Hän vastustaa abortteja, koulujen seksivalistusta ja homoavioliittoja. Hän kannattaa aseenkanto-oikeutta, Irakin sotaa ja hiiliteollisuutta.

Pencen valintaa Trumpin rinnalle on pidetty lähinnä vaalitaktiikkana. Hänen mukanaolonsa takaa konservatiivisten kristittyjen äänestäjien tuen.

Juristin koulutuksen saanutta Penceä on kuvailtu perinteiseksi poliitikoksi, joka on hillitystä ulkokuorestaan huolimatta hyvin kunnianhimoinen. Ennen Trumpin varapresidentiksi ryhtymistä hän toimi Indianan osavaltion kuvernöörinä.

Viimeaikaisia rasisminvastaisia mielenosoituksia Pence on pitänyt väkivaltaisena mellakointina. Kun hän otti vastaan varapresidenttiehdokkuuden republikaanien puoluekokouksessa elokuussa, hän puolusti ”lakia ja järjestystä” ja lupasi lopettaa mielenosoitukset.

Varapresidenttinä Pence on muun muassa edesauttanut aborttia vastustavien tuomareiden valintaa tuomioistuimiin ja ollut mukana sopimassa Yhdysvaltojen Israelin-suurlähetystön siirrosta Jerusalemiin.

Demokraattipuolueen varapresidenttiehdokas, senaattori Kamala Harris puhui kannattajilleen Las Vegasissa perjantaina.­

Senaattori Kamala Harris, demokraatti

Harris, 55, on ensimmäisen kauden senaattori Kaliforniasta. Aiemmin hän on toiminut Kalifornian oikeusministerinä ja San Franciscon piirisyyttäjänä. Harris pyrki myös demokraattien presidenttiehdokkaaksi, mutta vetäytyi kisasta.

Kilpailussa presidenttiehdokkuudesta Harrisin heikkoutena pidettiin epäselvää agendaa, mutta varapresidenttiehdokkaana jäykän ideologian puutteen uskotaan tuovan etua Joe Bidenin kampanjalle, joka yrittää pitää huomion Trumpissa ja tämän epäonnistumisessa hillitä koronavirusta, kirjoittaa The New York Times.

Akateemisten maahanmuuttajavanhempien esikoistytär on raivannut urallaan tietä aiemminkin. Hän on paitsi ensimmäinen musta nainen, joka on valittu Kaliforniassa piirisyyttäjäksi, myös ensimmäinen nainen Kalifornian oikeusministerinä. Nyt hän on ensimmäinen musta nainen, joka on yltänyt suuren puolueen varapresidenttiehdokkaaksi.

Harrisin äiti muutti Yhdysvaltoihin Intiasta ja isä Jamaikalta. Harris on tukenut mielenosoittajia rasisminvastaisissa mellakoissa. Hänen toivotaan houkuttelevan Bidenin taakse muun muassa naisia ja mustia äänestäjiä.

Syyttäjänä ja oikeusministerinä Harris tuli tunnetuksi tiukasta linjastaan ja kutsui itseään ”huippukytäksi”. Mustat ja latinot ovat antaneet lausuntoja, joissa Harrisin olisi toivottu pitäneen enemmän vähemmistöjen puolta ja tehneen enemmän poliisiväkivallan vähentämiseksi.

Senaatissa Harris on saavuttanut valtakunnallista suosiota kritisoimalla kiivaasti useita presidentti Trumpin nimityksiä, kuten Brett Kavanaugh’n nostamista korkeimman oikeuden tuomariksi.

Varapresidenttiehdokkuus on välietappi Harrisille. Hän on poliitikoksi nuori, ja hänestä povataan jopa presidenttiehdokasta neljän tai kahdeksan vuoden kuluttua.