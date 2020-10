Yhdysvaltain presidentinvaalit

Varapresidenttiehdokkaat Mike Pence ja Kamala Harris kohtaavat lavalla yli kolmen metrin päässä toisistaan, ja heidän välissään on ainakin yksi pleksilasi koronavirustartunnan riskin minimoimiseksi.

Republikaani Donald Trumpin varapresidentti Mike Pence kohtaa demokraatti Joe Bidenin parikseen valitseman Kamala Harrisin paikallista aikaa keskiviikkoiltana, Suomen aikaa torstaina aamuyöllä kello 4.

HS.fi näyttää Salt Lake Cityssä käytävän väittelyn suorana, seuraa sitä hetki hetkeltä ja analysoi sitä studiossa asiantuntijatoimittajien kesken.

Usein Yhdysvaltain varapresidenttiehdokkaat eivät saa osakseen kovinkaan paljoa huomiota, mutta Trumpin sairastuminen koronaviruksen aiheuttamaan Covid19-tautiin on tehnyt tilanteesta uudenlaisen.

Presidenttiehdokkaiden seuraavat vaaliväittelyt ovat Trumpin sairastumisen takia vaakalaudalla, ja sairastuminen on muistuttanut yhdysvaltalaista yleisöä siitä, että sairastuneen presidentin voi todella perustuslain mukaan korvata varapresidentti.

Nyt Pencen ja Harrisin väittelylle odotetaan suurta yleisöä.

Koronavirusta ei voi silti unohtaa. Vaikka sekä Harris että Pence ovat molemmat ovat saaneet negatiivisen koronatestituloksen lähipäivinä, he ovat lavalla yli kolmen metrin päässä toisistaan, ja heidän välissään on ainakin yksi pleksilasi koronavirustartunnan riskin minimoimiseksi.

Pleksilasi vaikutti olevan ongelma erityisesti Pencen kampanjajoukolle, kertoi uutiskanava CNN. Keskiviikkona Pence kuitenkin suostui suojapleksin käyttöön

Järjestäjät edellyttävät kaikilta väittelypaikalla olevilta paitsi varapresidentti­ehdokkailta ja väittelyn moderaattorilta hengityssuojainten käyttöä, kertoo CNN.

Mike Pence, 61, toimi ennen Trumpin varapresidentiksi ryhtymistä Indianan osavaltion kuvernöörinä. Hän on sanonut olevansa ”kristitty, konservatiivi ja republikaani, tässä järjestyksessä”. Koulutukseltaan Pence on juristi.

Kamala Harris, 55, on ensimmäisen kauden senaattori Kaliforniasta. Aiemmin hän on toiminut Kalifornian oikeusministerinä ja San Franciscon piirisyyttäjänä. Harris pyrki myös demokraattien presidenttiehdokkaaksi, mutta vetäytyi kisasta. Nyt hän on ensimmäinen musta nainen, joka on yltänyt suuren puolueen varapresidenttiehdokkaaksi. Harrisin äiti muutti Yhdysvaltoihin Intiasta ja isä Jamaikalta.