Tehdas työllistää kokonaisuudessaan 1 700 ihmistä, joten tartunta on todettu yli puolella henkilökunnasta.

Kasvomaskeja Sri Lankassa aiemmin tänä vuonna valmistaneen tehtaan työntekijöistä yli tuhannella on todettu koronavirustartunta. Kuva otettu Minuwangodassa lähellä Sri Lankan pääkaupunkia Colomboa sijaitsevan tehtaan lähettyvillä 4. lokakuuta.­

Yli tuhannella kasvomaskeja Yhdysvaltoihin valmistaneen tehtaan työntekijällä on todettu koronavirustartunta Sri Lankassa, kertoivat viranomaiset keskiviikkona uutistoimisto AFP:n mukaan. Covid-19-taudin on siis saanut yli puolet lähellä pääkaupunki Colomboa sijaitsevan tehtaan henkilökunnan jäsenistä. Tehdas työllistää 1 700 ihmistä.

Muut tehtaan työntekijät sekä työntekijöiden perheet asetetaan karanteeniin, ja heidät on tarkoitus testata viruksen varalta. Lähialueille on myös asetettu tiukkoja liikkumisrajoituksia. Esimerkiksi koulut suljettiin sekä kaikki julkiset kokoontumiset on kielletty.

Suuri osa tartunnan kantajista on tehtaan omistajan lähettämän tiedotteen mukaan ollut oireettomia. Maan johtavan epidemiologin Sudath Samaraweeran mukaan tartunnanjäljitys on käynnissä, mutta hänen mukaansa ei ole varmuutta siitä, pystytäänkö sitä jäljittämään, miten tauti on alun perin päässyt tehtaalle.

Tehtaalla valmistettiin kasvomaskeja elokuulle saakka, mutta sittemmin tuotanto on siirtynyt urheiluvaatteisiin.

Koronavirusdataa koostavan yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Sri Lankassa oli keskiviikkoiltaan mennessä raportoitu ainoastaan 13 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Tehtaalla todetuissa 1 026 tartunnassa on kyse Sri Lankan suurimmasta yksittäisestä tartuntaryppäästä, kertoo AFP. Yli 21 miljoonan asukkaan maassa on todettu AFP:n ja Johns Hopkinsin yliopiston mukaan alle 4 500 koronatartuntaa.