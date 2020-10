Omistajan mukaan runot olivat satojen miljoonien arvoisia.

Hongkongista kuuluu historioitsijoille hyviä ja huonoja uutisia.

Hyvä uutinen on se, että puhemies Mao Zedongin keräilijältä varastettu, kalligrafinen runorulla on löytynyt. Huono uutinen on se, että 2,8 metriä pitkä rulla oli pätkitty, kertoo muun muassa BBC ja hongkongilainen South China Morning Post.

Runorulla varastettiin syyskuussa mittavassa ryöstössä keräilijä Fu Chunxiaon kotiin. Ryöstäjät saivat saaliikseen myös muun muassa antiikkisia postimerkkejä, kuparikolikoita ja muita Maon kalligrafisia töitä. Fun oman ilmoituksen mukaan yksin Maon runorulla oli arvoltaan noin 250 miljoonaa euroa. Fu oli ryöstön aikaan itse Manner-Kiinassa.

Maon kirjoituksista on maksettu tuntuvia summia, mutta ei sentään satoja miljoonia. Esimerkiksi 2017 Sotheby’sin huutokaupassa Lontoossa puhemiehen käsinkirjoittamista muistiinpanoista maksettiin 775 000 euroa, kertoo SCMP.

Jos ryöstösaalis tosiaan oli satojen miljoonien arvoinen, yrittivät rosvot myydä omaisuutta pilkkahinnalla. Yksi runorullan paloista kun myytiin keräilijälle reilulla 50 eurolla. Ostaja huomasi poliisin ilmoituksen ryöstöstä ja ilmoittautui viranomaisille.

Ryöstöstä on toistaiseksi pidätetty kolme henkilöä.

”Oli sydäntäsärkevää nähdä se revittynä”, Fu kertoi South China Morning Postille.

”Tämä tulee ehdottomasti vaikuttamaan sen arvoon, mutta kuinka paljon, jää nähtäväksi”.

Ylikomisario Tony Ho Chun-tung arvioi, että varkaat pilkkoivat runorullan paloiksi, koska 2,8 metristä rullaa olisi muutoin ollut vaikeaa näyttää.

Modernin Kiinan perustaja Mao Zedong (1893–1976) harrasti kalligrafiaa ja runoutta. Mao kirjoitti myös niin kutsutun Pienen punaisen kirjan, jonka on sanottu olevan maailman painetuin teos Raamatun ja Koraanin jälkeen. Kirja on kooste kommunistisen puolueen nokkamiehen puheista ja kirjoituksista.

Mao Zedong kirjoituspuuhissa vuonna 1958.­

Kiinalaispoliisi oli vahdissa Kielletyn kaupungin edustalla Pekingissä suuren Mao-kuvan edessä 2006.­

Millainen Mao sitten oli runoilijana? Ainakaan yksinvaltiaana hän ei ole saanut arvostusta, sillä Maon uudistuksissa ja vainoissa kuoli miljoonittain kiinalaisia.

Brittiläinen sinologi ja kiinalaisen kirjallisuuden kääntäjä Arthur Waley on arvioinut, että Maon runot ”eivät olleet yhtä huonoja kuin Hitlerin maalaukset, mutta eivät yhtä hyviä kuin Churchillin”.

Suomeksi Maon runoista on julkaistu kirja Mao Tse-Tung, runot (Tammi 1973). Teoksen on suomentanut Pertti Nieminen.

Kirjailija Juha Siron mukaan ”Maon näennäisissä luontorunoissakin on taistelun ylistystä ja vallankumouksen symboliikkaa”, Siro kirjoittaa blogissaan.

Kirjoituksessaan Siro esittelee Maon runon ”Vastaus toveri Kuo Mo-jolle”, josta löytyy Siron mukaan ikiaikainen hetkeen tarttumisen kehotus.

”Siinä viitataan maailmaa mullistavaan luonnonkatastrofiin, ja lopun kruunaa kaikkien tyrannien yhteinen tavoite. Mao on taas aivan ajan hermolla!”, Siro kirjoitti 2011.

Ohessa kyseinen runo oman kirjallisen arvion tekemistä varten:

”Pieni, pieni maapallo: / jokunen kärpänen törmäilee seiniin. / Surinaa, surinaa, surullista valitusta, tuskaista itkua. / Muurahaiset kiipeävät huai-puuhun, / kerskailevat valtakuntansa suuruudella, / hevosmuurahaiset ravistavat puuta, sanovat: miten helppoa! / Kun länsituuli karisti lehdet Ch´ang-anissa, lensivät ujeltavat nuolet.

Miten paljon asioita, miten kiireisiä! / Taivas ja maa kiertävät ratojaan, aikaa on vähän. / Kymmenentuhatta vuotta on liian pitkä aika pohdittavaksi: / tartu vain tähän aamuun ja iltaan!

Neljä merta kääntyy nurin, / pilvet ja vesi kiehuvat, viisi mannerta järkkyy, kun tuuli ja ukkonen nousevat. / Meidän on lakaistava pois kaikki tuhohyönteiset, / päästävä kaikista vihollisista.”