Oppositiopuolueet arvostelevat hallitusta, joka pääsi sopuun maahanmuuttolakien uudistuksesta.

Tukholma

Ruotsia uhannut hallituskriisi on väistynyt, kun hallituspuolueet sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue pääsivät sopuun uusista maahanmuuttoa koskevista laeista.

Ympäristöpuolueen puheenjohtaja, varapääministeri Isabella Lövin ja sosiaalidemokraattien oikeusministeri Morgan Johansson kertoivat sovusta keskiviikkona.

”Olemme yhtä mieltä siitä, että ruotsalaisen maahanmuuttopolitiikan on oltava humaania, oikeudellisesti turvattua, kestävää, ja suojella turvapaikkaoikeutta”, Lövin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Parlamentaarisen maahanmuuttokomitean 26-kohtainen lakiesitys lähtee nyt eteenpäin poliittisessa prosessissa. Oikeusministerin mukaan uudet lait tulevat voimaan viimeistään ensi vuoden heinäkuussa, kun väliaikaisten maahanmuuttolakien voimassaolo päättyy. Ruotsi sääti väliaikaiset lait pikavauhdilla vuonna 2015 alkaneen pakolaiskriisin takia.

Vääntö uusista laeista oli vähällä suistaa Ruotsin hallituskriisiin.

Sosiaalidemokraatit ja kokoomus esittivät aiemmin ylärajaa Ruotsiin tulevien pakolaisten määrälle. Siitä tuli ympäristöpuolueelle kynnyskysymys. Puolueen pian paikkansa jättävä puheenjohtaja Lövin uhkasi kesällä lähtemisellä hallituksesta, jos tällainen raja olisi määritetty. Ylärajasta luovuttiin.

Vielä syyskuussa ympäristöpuolue kertoi hyväksyneensä vasta kolme kohtaa 26-kohtaisesta lakiesityksestä.

Nyt ympäristöpuolue hyväksyy kaikki kohdat tietyin lisäyksin.

Maahanmuuttokomitea esitti muun muassa oleskelulupien muuttamista määräaikaisiksi ja että pysyvän oleskeluluvan saisi vasta, kun maahantulija täyttäisi tietyt kieli- ja tulotasovaatimukset.

Ympäristöpuolue sai esitykseen lievennyksiä, jotka koskevat muun muassa väliaikaisia oleskelulupia. Yksi lievennys koskee niin sanottua lukion jälkeistä työpaikkaa. Nyt Ruotsiin tulleen on löydettävä työpaikka kahdeksi vuodeksi kuusi kuukautta lukion päättymisen jälkeen saadakseen oleskeluluvan, mutta jatkossa aikaa työpaikan löytymiseen olisi vuosi. Lisäksi riittäisi, että työpaikka löytyisi yhdeksi vuodeksi.

Uusien lakien myötä oleskeluluvista tulee useammin väliaikaisia. Hallitus on kuitenkin valmis joustamaan, jos väliaikaisella oleskeluluvalla maassa asuvat ovat onnistuneet juurtumaan yhteiskuntaan.

”Hallituksen kanta on, että ihmiset, jotka pakenevat Ruotsiin ja joilla on oikeus jäädä tänne, saavat apua tullakseen osaksi yhteiskuntaa”, Lövin sanoi.

”Mutta heidän, joilla ei ole oikeutta jäädä, tulisi palata.”

Ruotsiin tuli maan tilastokeskuksen mukaan viime vuonna noin 116 000 maahanmuuttajaa. Tänä vuonna määrä on ollut huomattavasti pienempi. Ennätysvuosi oli 2016, jolloin Ruotsiin tuli noin 163 000 maahanmuuttajaa. Vuonna 2015 Ruotsiin tuli ennätysmäärä pakolaisia, joiden määrä näkyy tilastoissa vielä seuraavinakin vuosina, koska monet saivat oleskeluluvan vasta pitkän odotuksen jälkeen.

Hallituksen sopu sai heti kritiikkiä oppositiopuolueilta. Kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson kirjoitti iltapäivälehti Aftonbladetissa, että sosiaalidemokraatit asettivat vallassa pysymisen maan edun edelle. Kristersson arvosteli myös lukiosäädöksen muuttamista.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimme Åkesson kirjoitti viestipalvelu Twitterissä, että maahanmuuttosopu ”merkitsee sotaa”.

”On käsittämätöntä antautua jälleen ympäristöpuolueelle, ja on aivan selvää, että ympäristöpuolue heiluttaa tahtipuikkoa Ruotsin maahanmuuttopolitiikassa”, hän jatkoi.

”Tämä merkitsee sotaa, nyt on käynnissä täysi sota, täysi sota eduskunnassa ja täysi sota vaaleihin asti”, Åkesson kirjoitti.

Maahanmuutto on noussut suureksi kiistakysymykseksi Ruotsin politiikassa syksyllä. Pääministeri Stefan Löfvenin mukaan Ruotsin integraatiopolitiikka on epäonnistunut tavalla, joka on johtanut muun muassa jengirikollisuuden kasvuun. Siksi maahanmuuttopolitiikkaa on Löfvenin mukaan tiukennettava, mutta oppositio vaatii kovempia toimia.

Rikollisjengien väliset ampumistapaukset ovat olleet otsikoissa viikoittain kesän ja syksyn aikana.

Viime viikonloppuna Aftonbladet kertoi, että esimerkiksi Tukholman alueella ampumisten määrä on noussut pariin edeltävään vuoteen verrattuna.

Tammikuun alusta syyskuun puoliväliin mennessä ampumisissa oli kuollut 15 ihmistä ja 35 ihmistä oli saanut vammoja. Aftonbladetin mukaan ampumisia on kirjattu 97, kun parina aiempana vuotena määrä on ollut 70:n tietämissä. Vuoden 2019 vastaavana aikana ampumisissa kuoli 15 ihmistä, vuonna 2018 kuusi.

Edellisen kerran Tukholman alueella on koettu lähes yhtä suuri ampumaväkivallan aalto vuonna 2017.