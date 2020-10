Pandemia saattaa näkyä palkintoperusteissa. Vahvana ehdokkaana on pidetty myös Maailman terveysjärjestöä.

Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan Oslossa perjantaina kello 12 Suomen aikaa.

Maailman kenties arvostetuimman palkinnon saajaksi on ehdotettu virallisesti 318:aa tahoa, 211:tä ihmistä ja 107:ää organisaatiota.

Mediatietojen mukaan ehdokkaisiin lukeutuvat esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO, ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern, saudiarabialainen naisasia-aktivisti Loujain al-Hathloul, brittiläinen luontodokumentaristi David Attenborough ja venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi.

Lista on rauhanpalkinnon historian neljänneksi pisin. Siltä löytyvät myös mustien syrjintää vastustava Black Lives Matter -liike, lehdistönvapausjärjestöt Toimittajat ilman rajoja ja Committee to Protect Journalists sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Nobel-komitea paljastaa ainoastaan ehdokkaiden määrän. Ehdokaslista salataan 50 vuoden ajaksi.

Kuluvaa vuotta leimannut koronaviruspandemia sosiaalisine ja taloudellisine mullistuksineen saattaa näkyä myös palkintoperusteissa, vaikka ehdokkaat palkinnonsaajiksi pitikin nimetä helmikuuhun mennessä.

Nobel-komitea on ollut perinteisesti arvaamaton päätöksissään, mutta vedonlyöjien veikkailuissa vahvimmin kiinni palkinnossa olisivat WHO, Thunberg ja Ardern.

Greta Thunberg

Tukholmalainen teini oli vedonlyöjien ennakkosuosikki rauhanpalkinnon voittajaksi jo viime vuonna. Thunbergin käynnistämät koululakot ilmastotoimien puolesta ovat levinneet ympäri maailmaa.

Thunberg jäi pois koulusta ja omistautui ilmastoaktivismille. Hän on tavannut päättäjiä Yhdysvaltain entisestä presidentistä Barack Obamasta Saksan liittokansleriin Angela Merkeliin. Viime vuonna Thunberg purjehti YK:n ilmastokokoukseen New Yorkiin, missä hän arvosteli jyrkästi päättäjiä epäonnistumisesta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Huhtikuussa Thunberg käynnisti kampanjan, joka tukee lastenjärjestö Unicefia kamppailussa koronavirusta vastaan.

WHO

Maailman terveysjärjestö WHO on johtanut globaalia koronaviruksen vastaista taistelua. Maaliskuussa se julisti koronaviruksen laajentuneen pandemiaksi. WHO on tukenut taudin hillitsemisessä kaikkein haavoittuvimpia maita, Time-lehden mukaan esimerkiksi Turkmenistania ja Irania.

WHO:ta on tosin arvosteltu muun muassa hidastelusta maskisuosituksen antamisessa. Järjestö ryhtyi suosittelemaan kasvomaskien käyttöä kesäkuussa, kun moni maa oli edellyttänyt tai suosittanut sitä jo aiemmin.

Jacinda Ardern

Uusi-Seelanti on niittänyt mainetta koronavirustorjunnan mallimaana. Tästä on kiitetty maan pääministeriä Jacinda Ardernia. Uusi-Seelanti ehti kertaalleen päästä kokonaan eroon koronaviruksesta, kunnes epidemia puhkesi uudestaan.

Myös Ardernille ehdotettiin palkintoa jo viime vuonna. Silloin perusteet liittyivät ennen kaikkea tapaan, jolla hän johti maataan keväällä 2019 tehtyjen tuhoisien moskeijaiskujen jälkimainingeissa. Ardernia kiitettiin tuolloin muun muassa empaattisuudestaan.

Nobelin rauhanpalkinto on suuruudeltaan noin 830 000 euroa. Viime vuonna sen sai Etiopian pääministeri Abiy Ahmed, joka palkittiin erityisesti saavutuksistaan kiistojen ratkaisussa Etiopian rajanaapurin Eritrean kanssa. Sen jälkeen etniset jännitteet ovat voimistuneet Etiopian sisällä ja Abiy on saanut osakseen kasvavaa arvostelua kotimaassaan.

