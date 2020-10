Saastelautta on aiheuttanut myös kemiallisia palovammoja ihmisille. Venäjän tutkintakomitea on aloittanut tapauksesta rikostutkinnan.

Tuntematon saaste meressä on surmannut tuhansia mereneläviä ja aiheuttanut oireita vedessä oleskelleille ihmisille Kamtšatkan niemimaalla Koillis-Venäjällä.

Uutistoimisto AFP kertoo, että Vladivostokissa sijaitsevan Kaukoidän liittovaltioyliopiston havaintojen mukaan saastelautta on noin 40 kilometriä pitkä ja liikkuu tasaisesti etelään kohti Kuriilien saaria.

Saastelautan leveys vaihtelee sadasta metristä 300 metriin, on väriltään vihertävä ja sen pinnassa on epätavallista vaahtoa. Se ei vaikuta olevan hajoamassa eikä muutenkaan liukenemassa.

Yliopisto kertoo tiedotteessaan keränneensä saasteesta näytteitä helikopterista käsin ja analysoivansa ne laboratoriossaan.

Saaste havaittiin ensimmäisenä lähellä Petropavlovsk-Kamtšatskin kaupunkia Halaktyrskin uimarannalla. Havainnoista kertoivat ensimmäisenä paikalliset surffarit, jotka alkoivat saada oireita syyskuun lopulla oleskeltuaan vedessä.

Halaktyrskin rannalla on lojunut sadoittain kuolleita mereneläviä. Siberian Timesin mukaan siellä on nähty kuolleita jättiläistursaita, merisiilejä, meritähtiä, hylkeitä, rapuja ja kaloja. Myös vedessä oleskelleita ihmisiä on jouduttu hoitamaan, kertoi Kamtšatkan kuvernööri Vladimir Solodov torstaina. Noin 20 tarkastetusta ihmisestä kahdeksalla on todettu kemikaalipalovammoja silmien sarveiskalvoilla.

Kuolleita mereneläviä huuhtoutuu rantaan.­

Jopa 95 prosenttia Avatšanlahden merenelävistä on kuollut, kertovat tilanteeseen tutustuneet tieteilijät kolmesta paikallisesta tutkimusorganisaatiosta. Moscow Times -lehden mukaan myös selvitykseen osallistunut sukelluskuvaaja sai kemiallisia palovammoja sukelluksen seurauksena.

Venäjän liitovaltion vakavien rikosten tutkinnasta vastaava tutkintakomitea määräsi keskiviikkona katastrofista käynnistettäväksi rikostutkinnan, kertoi venäläinen uutistoimisto Tass.

Ympäristöviranomaisten ottamissa ja analysoimissa näytteissä fosfaatin määrä oli 10,8-kertainen, raudan määrä 6,7-kertainen ja fenolin määrä 2,9-kertainen normaaleihin arvoihin verrattuna, kertoi Tass.

Saasteen alkuperäksi on epäilty Petropavlovsk-Kamtšatskin kaupungin lähellä sijaitsevissa Venäjän armeijan kohteissa pidettyjen sotaharjoitusten aikana mahdollisesti tapahtunutta rakettipolttoaineen vuotoa. Kamtšatkan kuvernöörin mukaan rakettipolttoaineen mahdollisuus on suljettu pois, mutta Kozelskin sotilasalueelle on neuvostoaikoina tavattu haudata vaarallista jätettä maan alle.

Myös muita vaihtoehtoja ilmiölle tutkitaan.