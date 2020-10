Skotlannissa määrättiin ravintolat ja baarit suljettavaksi, mutta kahvilat saivat olla osin auki.

Skotlannin ravintoloitsijat ovat hämmentyneet perinpohjaisesti pääministeri Nicola Sturgeonin keskiviikkoisesta ilmoituksesta, jonka mukaan ravintoloiden ja baarien on suljettava ovensa 16 päiväksi tänään perjantaina kello 18 alkaen. Sen sijaan kahvilat, joilla ei ole alkoholin myyntiin oikeuttavaa lupaa, voisivat olla jatkossakin auki iltakuuteen.

Torstaina Sturgeon lisäsi, että nekin kahvilat joilla anniskelulupa on, voisivat olla auki, kunhan ne eivät myisi alkoholia, kertoi muun muassa brittilehti The Guardian.

Ilmoituksen jälkeen Skotlannissa alettiin pohtia, mikä kahvila oikeastaan on, ja miksi sitten tavalliset ravintolat eivät saisi olla myös auki, jos nekään eivät tarjoilisi alkoholia.

BBC:n radiohaastattelussa asiasta vastaava skottiviranomainen selitti, että asian tulkitseminen ja kieltomääräysten valvonta jää paikallisviranomaisten tehtäväksi. Selitys jätti monet ravintola-alalla yhä epätietoisuuteen siitä, voivatko tarjoilupaikat olla auki vai eivät.

”Jos parlamentti ei määrittele kahvilaa vaan se jää paikallisviranomaisten tulkittavaksi kuten on esitetty, on turha odottaa muuta kuin verilöylyä Skotlannissa”, totesi The Scottish Licensed Trade Associationin asianajaja Stephen McGowan Guardianille.

Scotland Food and Drink -etujärjestön johtajan James Withersin mukaan pääministerin ehdotus on toimintakelvoton.

Hänen mukaansa alan toimijoita olisi voitu konsultoida esimerkiksi maanantaina, jotta sekaannukselta oltaisiin voitu välttyä ja tilanteeseen oltaisiin voitu varautua paremmin. Hän katsoi Guardianin mukaan, että on ”järjetöntä”, etteivät ravintolat saa olla auki jos ne eivät myy alkoholia samalla kun kahvilat voivat näin tehdä.