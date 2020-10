Pelkästään tämän vuoden aikana poliisi on iskenyt taloon yli 120 kertaa.

Berliini/Helsinki

Poliisi alkoi perjantaiaamuna tyhjentää tyhjentää yhtä Berliinin vanhimmista vallatuista taloista. Se tunnetaan nimellä Liebig34.

Ennakkotietojen mukaan Berliinin poliisi oli lähettämässä häätöä hoitamaan 2 500 poliisimiestä ja -naista ja pyytänyt niiden lisäksi apuvoimia Berliinin ulkopuolelta. Paikalle oli varattu neljä vesitykkiä, ja poliisin erikoisjoukot olivat valmiudessa.

Poliisit menivät talon ikkunasta sisään kello 8.40 Suomen aikaa hitsattuaan ja sahattuaan ikkunaa auki parikymmentä minuuttia. Sisään mennyt etujoukko oli pieni, koska poliisi ei halua provosoida talonvaltaajia rynnäköllä.

Poliisi on jo tuonut talonvaltaajia ulos pitkin tikkaita, jotka on asetettu toisen kerroksen ikkunaan.

Talonvaltaajat esiintyivät elokuun lopulla otetussa valokuvassa naamioituneina, leikkirynnäkkökiväärin kanssa, mikä tulkittiin sodanjulistuksena poliisille. Rauhaa osapuolten välillä ei ole tähänkään asti ollut. Pelkästään tämän vuoden aikana poliisi on iskenyt taloon yli 120 kertaa.

Vallattu talo, Liebig34, on nimensä mukaisesti osoitteessa Liebigstraße 34. Talo on ollut vallattana noin 30 vuotta. Kaksi vuotta sitten sen vuokrasopimus sanottiin irti, ja talonvaltaajien oikeudesta pysyä talossa on kiistelty oikeudessa.

Kesällä annetun oikeuden päätöksen mukaisesti poliisi ilmoitti alkusyksystä talon tyhjentämisestä. Berliinin senaatin poikkeusasetuksen turvin lähikadut suljettiin liikenteeltä jo edeltävänä päivänä, eikä lähikortteleihin saanut tulla millään kulkuneuvolla. Lähikoulu ja -päiväkoti ovat perjantaina levottomuuksien takia kiinni.

Talonvaltaajien mukaan kyseessä on laiton evakuointi.

Talonvaltaajat ovat anarkofeministejä, ja he ovat kieltäneet taloon pääsyn cis-miehiltä eli syntymässä mieheksi määritellyiltä, joiden sukupuoli-identiteetti on mies. Valtaajien mukaan talo on turvapaikka väkivaltaa ja syrjintää kokeville naisille - ja lisäksi tärkeä osa Berliinin kaupunkikulttuuria.

Talon asukkaita on heidän oman ilmoituksensa mukaan 35. Läheskään kaikki Berliinin anarkistit eivät ole saksalaisia, vaan vasemmistohenkisiä vaihtoehtokulttuurin ystäviä muuttaa Berliiniin myös muualta maailmasta, sillä Berliinin alakulttuurilla on vankat perinteet.

Perjantain operaatioon oli ennakkotietojen mukaan tulossa paljon anarkisteja myös Berliinin ulkopuolelta.

Operaatioon osallistui suuri joukko poliiseja.­

Poliisi otti mielenosoittajan kiinni vallatun talon lähellä perjantaina.­