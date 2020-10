Yhdysvaltain presidentinvaalit

Presidentti vei viime vuonna rahoituksen suurimmalta osalta tutkimusta, jossa käytetään abortoituja sikiöitä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai vajaan neljän päivän mittaisen sairaalahoidon aikana lääkekuurin, jonka keskeisiä lääkkeitä on kehitetty abortoitujen sikiöiden avulla. Asiasta kertoi perjantaina The New York Times.

Trump vei viime vuonna rahoituksen suurimmalta osalta lääketieteellistä tutkimusta, jossa käytetään hyväksi abortoituja sikiöitä. Yhdysvaltain terveysministeriö ilmoitti viime vuoden kesäkuun alussa liittovaltion rahoituksen päättymisestä.

”Ihmiselämän arvon kunnioittaminen sikiämisestä kuolemaan on presidentti Trumpin hallinnon korkea prioriteetti”, ministeriö perusteli.

Trump sai sairaalahoidon aikana lääkecocktailin, jossa oli kahta lääkeyhtiö Regeneronin kehittämää monoklonaalista vasta-ainetta. Molempien testauksessa on käytetty 1970-luvulla abortoidun sikiön munuaiskudosta. Tämä solulinja yhdessä 1980-luvulla abortoidun sikiön solulinjan kanssa on käytössä useiden lääkkeiden kehitystyössä.

Myös Trumpin käyttämä viruslääke Remdesivir on kehitetty näiden solulinjojen avulla.

Presidentin abortinvastainen politiikka on rakoillut muutenkin koronaepidemian vuoksi. Kolme yhdysvaltalaista lääkeyhtiötä kehittää koronarokotetta ja on saanut työhönsä liittovaltion avustuksen. Ainakin kaksi yhtiöistä käyttää apuna abortoitujen sikiöiden soluja.

Nimettömänä The New York Timesille puhunut hallinnon edustaja perusteli solulinjojen käyttöä sillä, että ne olivat olemassa jo ennen viimevuotista päätöstä rahoituksen lopettamisesta.

Tieteelliset tuotteet, joissa on käytetty ennen kieltopäätöstä olemassa olleita solulinjoja ”eivät heijasta hallinnon linjaa abortoitujen ihmissikiöiden kudoksen käytöstä”, virkamieslähde kommentoi.

Presidentin abortinvastaisuus ja sen ristiriita sairaalahoidon kanssa nostattivat kitkeriä kommentteja lääketieteen asiantuntijoilta.

”Tekopyhyys ei miestä pahenna”, neurologi Lawrence Goldstein Kalifornian yliopistosta kommentoi The New York Timesille.

”Jos he vastustavat tätä tutkimusta, heidän pitäisi rohjeta kieltäytyä lääkkeestä, joka on sillä kehitetty”, kansainvälistä kantasolututkimuksen yhdistystä aiemmin johtanut sydänlääkäri Deepak Srivastava sanoi lehdelle.