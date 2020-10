Eniten uusia tartuntoja on Tšekissä, Espanjassa ja Hollannissa. Suomi on listan paremmassa päässä, mutta THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen arvioi tilanteen pahenevan.

Koronaviruspandemia on kiihtynyt viime viikkojen aikana paitsi Suomessa myös koko Euroopassa. Moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna Suomen tautitilanne on edelleen varsin hyvä.

Uusia koronavirustapauksia on väestöön suhteutettuna todettu eniten Tšekissä, Espanjassa ja Hollannissa, ilmenee Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) perjantaisista tiedoista. Sen tilasto kattaa EU:n ja Euroopan talousalueen maat sekä Britannian.

Tilastossa on laskettu uusien tautitapausten määrä 100 000:aa ihmistä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Ennätysmäisen suurista luvuista raportoivat loppuviikolla muun muassa juuri Tšekki ja Puola. Tšekissä tuli torstaina ilmi 5 394 tartuntaa. Puolan terveysministeriö tiedotti perjantaina 4 739 uudesta tartunnasta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Myös Suomessa covid-19-tapausten ilmaantuvuus on ollut jyrkässä kasvussa, tiedotti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tällä viikolla. Perjantaina Suomessa todettiin 235 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja oli THL:n mukaan havaittu 11 580, mikä on eurooppalaisittain vielä kohtuullisen pieni määrä.

THL:n tutkimusprofessorin Markku Peltosen mukaan Suomi ja Norja ovat kansainvälisessä vertailussa toistaiseksi kärkimaita uusien tartuntojen vähäisyydessä, vaikka kehitys onkin menossa hitaasti huonompaan suuntaan.

”Maat ovat jonkin verran eri vaiheissa. Tietyissä Euroopan maissa kiihtymisvauhti on kova ja tapauksia on todella paljon”, Peltonen sanoo. ”Suomessa sairastuneiden määrä on vielä varsin alhaisella tasolla verrattuna kevään numeroihin.”

Pohjoismaista tautitilanne on tällä hetkellä kehnoin Islannissa ja Tanskassa, Peltonen kertoo.

”Tanskassa oli kaksi viikkoa sitten kiihtymisvaihe, mutta nyt näyttää siltä, että käyttöön otetuilla toimenpiteillä on saatu ilmaantuvuusluvut laskemaan.”

Maiden välisen tautitilanteen vertailu on Peltosen mukaan hankalaa, koska esimerkiksi testauskäytännöt ja se, mikä lasketaan koronaviruskuolemaksi, vaihtelevat maittain. Yhtenä melko objektiivisena mittarina voi pitää sairaalahoidossa olevien ihmisten määrää.

ECDC:n mukaan ihmisiä on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa väkilukuun suhteutettuna eniten Tšekissä, Ranskassa ja Italiassa. Suomi pitää tilastossa perää. HS:n graafista puuttuu osa Euroopan maista, koska ECDC:llä ei ollut vertailukelpoisia lukuja kaikista maista.

Koronavirustilanne jatkaa huononemistaan koko Euroopassa, Peltonen arvioi. Kylmenevä sää tarjoaa koronaviruksen leviämiselle otolliset olosuhteet. Muutkin hengitystiesairaudet yleistyvät. Taudin leviämisen pääsyynä on ihmisen käyttäytyminen, mutta sattumallakin on merkitystä.

”Maat joutuvat tekemään todella paljon töitä, että koronaviruksen leviäminen saadaan pysäytettyä ja käännettyä.”

Hän muistuttaa, että koronaviruksen leviäminen on ihmisistä kiinni ja pienillä teoilla voi hillitä taudin leviämistä. Peltonen suosittelee käsi- ja yskimishygieniaa, lähikontaktien välttämistä tai kasvomaskeja, jos kontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Oireisena ei pidä mennä muiden joukkoon, ja testiin kannattaa hakeutua matalalla kynnyksellä.

”Vähän optimismia mukaan: On maita, joissa tautitilanne on saatu nopean nousun jälkeen pysäytettyä ja käännettyä, kuten Tanska”, Peltonen sanoo.