Tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci soimaa Valkoista taloa koronaviruksen laajasta levittämisestä tilaisuudessa, jossa Donald Trump julkisti ehdokkaansa korkeimman oikeuden uudeksi tuomariksi.

Yhdysvaltalainen tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci syyttää Valkoista taloa koronaviruksen laajasta levittämisestä tapahtumassa, jonka se järjesti syyskuun lopussa, kertoo BBC.

Valkoisen talon koronavirustyöryhmään kuuluva kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Fauci sanoi perjantaina, että tiedotustilaisuus, jossa presidentti Donald Trump julkisti ehdokkaansa korkeimman oikeuden uudeksi tuomariksi oli ”superlevittäjätapahtuma”.

Ainakin 11 tapahtumaan osallistunutta ihmistä on saanut BBC:n mukaan positiivisen koronavirustestituloksen. Myös Trumpilla ja hänen puolisollaan Melania Trumpilla on todettu koronavirus, mutta ei ole varmaa, mistä he ovat taudin saaneet.

Donald Trump ja Amy Coney Barrett esiintymislavalla Valkoisen talon puutarhassa lauantaina 26. syyskuuta pidetyssä tapahtumassa.­

CBS News kysyi perjantaina Faucilta, mitä hän ajattelee Valkoisen talon haluttomuudesta käyttää kasvomaskeja ja noudattaa turvavälejä. Niiden sijaan Trumpin hallinnossa on turvauduttu säännölliseen testaamiseen.

”Data puhuu puolestaan. Meillä oli Valkoisessa talossa superlevittäjätapahtuma, jossa joukko ihmisiä kokoontui yhteen, eikä käyttänyt maskeja”, Fauci vastasi.

Kyseessä on syyskuun 26. päivä järjestetty tiedotustilaisuus, jossa Trump ilmoitti ehdottavansa korkeimman oikeuden uudeksi tuomariksi Amy Coney Barrettia.

Koronavirukseen on tapahtuman osallistuneista sairastunut presidenttiparin lisäksi ainakin kaksi senaattoria, Valkoisen talon lehdistösihteeri Kayleigh McEnany ja Trumpin entinen neuvonantaja Kellyanne Conway.

Fauci huomautti, että asiantuntijat ovat suositelleet maskien käyttöä viimeisen puolen vuoden ajan. Massatapahtumat ovat edelleen kiellettyjä Washingtonissa, mutta esimerkiksi Valkoisella talolla on erivapaus järjestää niitä.

Trumpin entinen neuvonantaja Kellyanne Conway (oik.) keskustelemassa Valkoisen talon puutarhatilaisuudessa oikeusministeri William Barrin kanssa.­

Covid-19-taudista toipuvan Trumpin lääkärit ovat antaneet presidentille juuri luvan pitää jälleen julkisia tapahtumia. Yhdysvaltain presidentinvaalien vaalipäivään on aikaa alle kuukausi.

Trump on toistuvasti vähätellyt paitsi koronavirusta myös sen hillitsemiseksi määrättyjä toimenpiteitä. Trumpin vastaehdokas, demokraattipuolueen Joe Biden on arvostellut Trumpia kovin sanoin epäonnistumisesta pandemian hoidossa.

Biden johtaa selvästi Trumpia viimeisimmissä mielipidekyselyissä Yhdysvaltain tulevasta presidentistä.

Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan yli 7,5 miljoonaa yhdysvaltalaisella on todettu koronavirustartunta ja yli 210 000 on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.