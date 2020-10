Valko-Venäjällä mielenosoitukset jatkuvat, Etelä-Kaukasiassa on sota ja Kirgisiassa kansannousu. Katseet ovat kääntyneet Venäjään, joka on näyttänyt olevan avuton etupiirinä pitämällään alueella. Niin ei ehkä ole, mutta uusia kriisejä voi vielä puhjeta.

Moskova

Entisen Neuvostoliiton alueella on käynnissä useita kriisejä, joista monet alkoivat hiukan salakavalasti.

Valko-Venäjällä vilpillisistä presidentinvaaleista alkaneet mielenosoitukset jatkuvat yhä, Vuoristo-Karabahissa on käynnissä sota ja Kirgisiassa puhkesi kansannousu.

Venäjä on pitänyt aluetta etupiirinään, joten kriisit ovat syöneet sen ja presidentti Vladimir Putinin imagoa. Venäjä näyttää joutuvan lähinnä reagoimaan, eikä olekaan liittolaisilleen mikään vakauden tae. Suurvalta-aseman palauttamisesta paljon puhunut Putin ei myöskään ole esiintynyt päättäväisesti tulipalojen sytyttyä omalla tontilla.

Venäjä ei välttämättä ole aivan niin ulalla, mutta ei sille kriiseistä kovin paljon hyötyäkään ole. Venäjällä vallanpitäjiä lähellä olevat ovatkin jo ehtineet syyttää tapahtumista julkisuudessa länttä.

Sytykkeenä on kuitenkin ollut koronaviruspandemia. Köyhissä ja korruptoituneissa maissa monien tilanne on epätoivoinen, joten uusiakin kriisejä voi vielä puhjeta. Eikä Venäjäkään ole niille immuuni, kuten Habarovskin mielenosoitukset osoittavat.

Vuoristo-Karabah

Etelä-Kaukasiassa sijaitsevan Vuoristo-Karabahin ympäristössä on nähty jo kahden viikon ajan kovimpia taisteluita sitten 1990-luvun alun.

Hyökkäyksen aloitti Azerbaidžan, jolla on tarve muuttaa tilannetta. Vuoristo-Karabah sekä sen ja Armenian väliset alueet kuuluvat kansainoikeudellisesti Azerbaidžaniin, mutta ovat armenialaisten hallussa.

Uuden sodan uhka voimistui koko kesän, mutta tilanteen äityminen täydeksi sodaksi yllätti monet. Ainakin satoja ihmisiä on kuollut.

Stepanakertiläinen Zarui Stepanian puhuu puhelimessa ennen nousuaan pikkubussiin, jolla siviilejä evakuoitiin Vuoristo-Karabahista Armeniaan. Hänen kolme poikaansa ovat rintamalla.­

Uutta on myös Turkin näkyvä tuki Azerbaidžanille. Turkki pitää Azerbaidžania veljesmaanaan, mutta on aiemmin hyväksynyt Etelä-Kaukasian Venäjän etupiiriksi. Turkin rooli lisäsikin pelkoja, että konflikti voi laajeta, sillä Venäjä on Armenian liittolainen.

Venäjä ei kuitenkaan pidä Azerbaidžania vihollisenaan, vaan on myynyt sille koko ajan aseita. Putin sanoi tällä viikolla suoraan, että sen antamat turvatakuut koskevat vain Armeniaa, eivät Vuoristo-Karabahia.

Näköjään Venäjä myös hyväksyy Turkin toiminnan alueella eräänlaisena ”tilastotappiona” yleisemmän tason päätavoitteelleen eli Yhdysvaltain pitämisessä pois alueellisista konflikteista. Tosin raja voi mennä Turkin tuomissa syyrialaisissa vierastaisteljoissa.

Venäjällä on ilmeisesti ollut pidempään turhautumista Armenian tiukkaan linjaan ja haluttomuuteen tehdä konfliktissa kompromisseja. Se myös suhtautuu epäillen kansannousussa valtaan nousseeseen pääministeriin Nikol Pašinjaniin. Venäjällä onkin varaa antaa Azerbaidžanin edetä, sillä eristyksissä olevan Armenian menettämistä ei tarvitse pelätä.

Venäjä näytti asemansa määräämällä Armenian ja Azerbaidžanin ulkoministerit tulitaukoneuvotteluihin Moskovaan perjantaina. On kuitenkin vaikea sanoa, kuinka paljon sillä lopulta on vaikutusvaltaa alueella. Osapuolet syyttivät heti toisiaan lauantaiksi sovitun tulitauon rikkomisesta.

Azerbaidžanilainen Ilyas Ahmedov seisoo tilallaan, joka joutui kranaatti-iskun kohteeksi.­

Kirgisia

Kirgisiassa nähtiin alkuviikosta maan kolmas kansannousu, kun parlamenttivaalien tulokseen hermostuneet mielenosoittajat valtasivat parlamenttirakennuksen.

Mielenosoittajat pyrkivät Biškekin keskustassa olevaan hallintorakennukseen aikaisin maanantaiaamuna.­

Kirgisiaa kutsuttiin pitkään Keski-Aasian ainoaksi demokratiaksi, mutta ne puheet on jo unohdettu. Maa on läpeensä korruptoitunut, ja puoluejärjestelmä on lähinnä klaanijärjestelmän jatke.

Tyytymättömyys oli laajaa, ja vilppiä osattiin odottaa. Silti kansannousu yllätti useimmat. Pandemian kiristämien hermojen ja pahentaman taloustilanteen lisäksi kokemuksella onnistuneista kansannousuista oli selvästi merkitystä.

Venäjä oli tilanteesta yhtä yllättynyt kuin muutkin. Putin lupaili Kirgisian presidentille Sooronbai Žeenbekoville tukea tämän vieraillessa vaalien alla Sotšissa.

Lauantaina Žeenbekov näytti vahvistavan otettaan, mutta tilanne elää. Kirgisian kansannousut eivät ole juuri vaikuttaneet maan ulkopoliittisen linjaan, vaan yhteys Venäjään on säilynyt.

Lännessä Kirgisian ja Keski-Aasian geopoliittinen asema on heikentynyt katseiden käännyttyä pois Afganistanista. Kaaoksella voi olla kuitenkin laajoja vaikutuksia, sillä Kirgisia oli yksi terroristijärjestö Isisin menestyksekkäistä rekrytointialueista.

Valko-Venäjä

Itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukašenka pitää itseään elokuun vilpillisten presidentinvaalien voittajana.

Opposition koordinaationeuvoston johto on joko vankilassa tai maanpaossa. Suurmielenosoitukset jatkuvat silti viikonloppuisin viranomaisten pelottelusta, painostuksesta ja väkivallasta huolimatta.

Poliisi hajotti mielenosoituksia Minskissä viime sunnuntaina myös vesitykeillä. Sunnuntain mielenosoitukset ovat keränneet jo viikkoja kymmeniä tuhansia Aljaksandr Lukašenkan vastustajia Minskin keskustaan.­

Isotkaan mielenosoitukset eivät ole olleet riittävän suuria muuttamaan tilannetta. Lukašenka on puhdistanut hallintoa, mutta näkyviä loikkauksia ei ole ollut. Lauantaina hän tosin tapasi osaa vangitusta oppositiosta KGB:n vankilassa, mikä oli yllätys.

Venäjä on julkisesti tukenut Lukašenkaa, vaikka Moskovassa miehestä ei erityisemmin pidetä. Tuki johtuu pitkälti geopolitiikasta, mutta Venäjän johto ei myöskään pidä ajatuksesta kansannoususta naapurissaan.

”Valko-Venäjällä Moskova on osoittanut solidaarisuutta presidentille, johon merkittävä osa kansalaisista on menettänyt luottamuksensa ja joka pitää valtaansa primitiiviisimmällä keinolla eli poliisiväkivallalla”, venäläislehti Nezavisimaja Gazeta kirjoitti pääkirjoituksessaan tällä viikolla.

”Venäjä on panostanut epävakaan geopoliittisen tilanteen turvaamiseen, mutta uhkaa menettää tulevaisuuden Valko-Venäjän.”

Lukašenka ja Venäjän johto eivät ymmärrä, miten huomattavasti Valko-Venäjä muuttui tänä vuonna.

Kansalaisyhteiskunta alkoi voimistua keväällä hallinnon epäonnistuttua koronaviruksen suhteen, ja kansalaisiksi itsensä tunteneet ihmiset kiinnostuivat politiikasta ja vaaleista. Vaalien jälkeinen poliisiväkivalta voimisti tätä kehitystä, jota ei saa enää käännettyä takaisinpäin.

Naamioituneet erikoisjoukot ottivat miehen kiinni Minskin keskustassa viikko sitten sunnuntaina.­

Moldova

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros on 1. marraskuuta.

Kahta viikkoa myöhemmin järjestettävälle toiselle kierrokselle pääsevät todennäköisesti taas istuva presidentti Igor Dodon ja entinen pääministeri Maia Sandu.

Vaalit järjestetään hermostuneessa tilanteessa. Koronavirus on koetellut maata poikkeuksellisen kovasti, sillä tartunta on havaittu jo kahdella prosentilla väestöstä. Iskua valmiiksi köyhän maan talouteen on pahentanut se, että myös moldovalaissiirtolaisten kohdemaat ovat kärsineet pahoin.

Ulkomaailma hahmottaa yleensä Moldovan jakaantuneen suunnilleen kahtia Venäjä- ja länsimielisiin. Nytkin sosialistien Dodon on pitänyt tiiviisti yhteyttä Venäjän johtoon, liberaalin PAS-puolueen Sandu taas suhtautuu myönteisesti lähenemiseen EU:n kanssa.

Poliitikot käyttävät mielellään näitä leimoja. Yhteiskunta ei kuitenkaan ole ihan niin jakaantunut: useimmat haluaisivat etupäässä elää normaalissa maassa. Moldova ei kuitenkaan ole normaali maa.

Sen itäosassa on kapinallisalue Transnistria, jossa Venäjällä on joukkoja. Moldovan sisäpolitiikka puolestaan on sekavaa, oppositio riitaista ja loikkaukset yleisiä. Korruptio, köyhyys ja näköalattomuus ovat ajaneet jopa kolmanneksen väestöstä siirtolaisiksi.

Kyllästyminen Dodoniin on lisääntynyt. Osa on tyytymättömiä siihen, että hän keskittyy vain Venäjä-suhteisiin, osa taloustilanteeseen ja korruptioon. Epäilyt Dodonin turvautumisesta laajaan vilppiin ovat myös voimistuneet.

Dodonin julistaminen voittajaksi todennäköisesti johtaa mielenosoituksiin. Niiden seuraamukset voivat olla arvaamattomampia kuin Valko-Venäjällä.

Georgia

Parlamenttivaalit järjestetään 31. lokakuuta.

Valtapuolue Georgialaisen unelman kannatus nousi keväällä, sillä hallitus hoiti koronaepidemian silloin hyvin. Nyt tilanne on huonontunut selvästi, mikä näkyy myös sen kannatuksessa.

Georgian politiikka on lisäksi edennyt pitkään 7–8 vuoden sykleissä. Yleistä kyllästymistä nykyjohtoon näkyy taas.

Uutta on vaalijärjestelmä, josta väännettiin pitkään. Uusi on reilumpi, sillä ennen voittaja sai helposti suhteettoman ison paikkamäärän.

Vanhaa taas on asetelma entisen presidentin, oppositiopuolue UNM:n pääministeriehdokkaan Mihail Saakašvilin ja entisen pääministerin, miljardöörin ja Georgialaisen unelman taustahahmon Bidžina Ivanišvilin välillä.

Ukrainassa maanpaossa olevan Saakašvilin ilmestyminen kisaan voi auttaa hallitusta, sillä Saakašvili jakaa mielipiteitä voimakkaasti. Tosin iso osa tuntuu ajattelevan, että molempien miesten poliittinen parasta ennen -päiväys on jo ohitettu.

Jämähtäminen vanhaan jakoon kiristää tunnelmia, eikä kukaan ylläty mielenosoituksista vaalituloksen jälkeen. Suhde Venäjään on lähes katki, koska Venäjällä on joukkoja Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa. Nykyhallitus suhtautuu Venäjään kuitenkin oppositiota pehmeämmin, joten vallan vaihdos voi vaikuttaa alueella.