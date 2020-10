Bidenin murskavoitto on todennäköisempi kuin Trumpin uudelleenvalinta

Vuoden 2016 traumat estävät luottamasta gallupeihin, mutta niiden perusteella Trump on matkalla tappioon, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Scottsdale

Anna-Sofia Berner­

On epämiellyttävää joutua myöntämään virheensä. Edes koronaviruksesta johtunut sairaalareissu ei saanut Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia lopettamaan pandemian vähättelyä.

Vain viikko sen jälkeen, kun lääkärit antoivat sairaalan ovella vältteleviä lausuntoja Trumpin terveydentilasta, presidentti nousi Valkoisen talon parvekkeelle tervehtimään kannattajiaan ja haukkumaan demokraatteja kommunisteiksi.

Kannattajat hurrasivat ja huusivat rakastavansa presidenttiä.

”Oloni on mahtava”, Trump sanoi.

Kaikki koronaviruspotilaat eivät voi sanoa samaa. Sen jälkeen, kun Trump joutui sairaalaan, lähes 6 000 yhdysvaltalaista on menehtynyt viruksen aiheuttamaan sairauteen. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin syyskuun 11. päivän terrori-iskun uhrimäärä.

Donald Trump esiintyi Valkoisen talon parvekkeella kannattajilleen lauantai-iltana Suomen aikaa.­

Virheiden myöntäminen on vaikeaa muillekin kuin Trumpille. Toimittajat ja politiikan kommentaattorit kärsivät yhä vuoden 2016 traumasta eli siitä, etteivät ennustaneet Trumpin voittoa. Se on tehnyt meistä ylivarovaisia. Kukaan ei halua tehdä kahdesti samaa virhettä.

Kuluneen viikon aikana äänenpainot Yhdysvalloissa ovat vihdoin käyneet rohkeammiksi.

Vaalipäivään on 23 päivää aikaa. Yleensä gallup-erot kutistuvat vaalien lähestyessä, mutta tällä viikolla ne kääntyivät kasvuun.

Käännekohta oli Trumpin ja demokraatti Joe Bidenin ensimmäinen vaaliväittely 29. syyskuuta. Silloin ehdokkaiden välinen ero valtakunnallisten mielipidekyselyiden keskiarvossa oli Real Clear Politics -sivuston mukaan 6,1 prosenttiyksikköä. Eilen se oli revennyt 9,6 prosenttiyksikköön.

Fivethirtyeight, toinen luotettu mielipidekyselyjä seuraava uutissivusto, kertoi perjantaina keskiarvoeron muuttuneen ensi kertaa kaksinumeroiseksi. Lauantaina se oli 10,1 prosenttiyksikköä.

Washingtonin politiikkaa tiiviisti seuraava The Hill -uutissivusto uskalsi tiistaina otsikoida, että Bidenin johto on ajanut republikaanit paniikkiin. Jos Trump häviää, hän saattaa viedä mukanaan senaattoreita ja kongressiedustajia.

”Republikaanit ovat minun mielestäni pahoissa vaikeuksissa”, entinen republikaanisenaattori Judd Gregg sanoi sivuston haastattelussa.

Joe Biden johtaa sekä valtakunnallisesti että kaikissa vaa’ankieliosavaltiossa. Monessa vankassa republikaanilinnakkeessa kuten Texasissa ja Georgiassa tilanne on tasainen. Sekin on huono uutinen Trumpille.

Olen kuin Trump: en halua olla väärässä. Siksi en ennusta mitään. Mutta Fivethirtyeightin vaaliennusteessa Bidenin murskavoiton mahdollisuus on 36 sadasta. Trumpin mahdollisuudet voittoon ovat 14 sadasta.

Jos Trumpin voitto tuli puskista neljä vuotta sitten, nyt sieltä voi tulla myös murskatappio.

Joe Biden johtaa Trumpia selvästi suuremmalla kaulalla kuin Hillary Clinton neljä vuotta sitten. Eikä se vielä mitään, sillä hänen johtonsa on myös suurempi kuin Barack Obaman ennen vuoden 2008 vaaleja. Obama otti maanvyörymävoiton republikaani John McCainista.

Biden on voittanut puolelleen ennätysmäärän naisia, mutta myös korkeasti koulutettuja valkoisia miehiä. Mikä tärkeintä: hän johtaa Trumpia myös yli 65-vuotiaiden äänestäjien keskuudessa.

Kahdessa tuoreessa mielipidekyselyssä Bidenin johto yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä oli yli 20 prosenttiyksikköä. CNN-kanavan mukaan yksikään demokraatti ei ole voittanut vanhimpien äänestäjien enemmistöä sitten vuoden 2000.

Gallupit olivat väärässä viimeksi, moni muistaa. Mutta tosiasiassa gallupit ennustivat valtakunnallisen tuloksen hyvin. Ne olivat väärässä muutamassa hyvin tasaisessa vaa’ankieliosavaltiossa. Nyt Biden olisi matkalla voittoon, vaikka gallupeissa olisi samanlainen virhe kuin neljä vuotta sitten.

Kello tikittää. The Hill kysyi senaattori Greggiltä, onko Trumpin liian myöhäistä kääntää tilanne ympäri.

”On”, Gregg vastasi.

Harva on yhtä suorapuheinen. Näppejä ei haluta polttaa. Mutta tällä hetkellä Trump ei tee mitään, mikä auttaisi häntä voittamaan uusia äänestäjiä puolelleen.

Ensinnäkin hänen pitäisi yrittää saada pandemia kuriin. Kolmessa viikossa se ei ole mahdollista, mutta Trump ei vieläkään edes esitä vastuullista presidenttiä. Sen sijaan Valkoinen talo tunnetaan nyt koronalinkona. Trump ei ottanut kerrasta opikseen, vaan järjesti heti tilaisuuden tullen uuden riskitilaisuuden.

Miljoonat yhdysvaltalaiset kärsivät yhä pandemian talousvaikutuksista ja kaipaavat poliitikoilta helpotusta. Kongressin ja Valkoisen talon neuvottelut uudesta talouden elvytyspaketista olivat edenneet tahmeasti, mutta Trump otti niiden kariutumisen omille niskoilleen, kun hän tiistaina tviittasi neuvottelujen olevan ohi. (Trump taisi huomata virheensä, sillä hän palasi nopeasti lupailemaan uutta elvytysrahaa äänestäjille.)

Yleensä vaaliväittelyt ovat mahdollisuus tappioasemassa oleville ja uhka gallup-johtajille. Mutta Trump kieltäytyi kohtaamasta Bidenia ensi viikon väittelyssä, koska se olisi Trumpin oman koronatartunnan vuoksi järjestetty virtuaalisesti.

Väittelyiden kautta on mahdollista tavoittaa harvoja epävarmoja äänestäjiä, mutta Trump antaa mieluummin sekavia, polveilevia haastatteluita konservatiiviselle Fox News -kanavalle ja oikeiston puheradion tähdelle Rush Limbaughille. Presidentti puhuu vain omilleen. Heitä on alle puolet yhdysvaltalaisista.

Republikaanisenaattori Ted Cruz sanoi perjantaina CNBC-kanavan haastattelussa, että jos äänestäjät ovat vaalipäivänä vihaisia, masentuneita ja luopuneet toivosta, republikaanit voivat kokea rökäletappion.

”Se voi olla samanlainen verilöyly kuin Watergaten jälkeen”, Cruz sanoi.

Watergate-skandaali pakotti republikaanipresidentti Richard Nixonin eroamaan vuonna 1974. Sen jälkeen demokraatit voittivat kongressin ylivoimaisesti.

Ennakkoäänestys on käynnissä. Yli kahdeksan miljoonaa yhdysvaltalaista on jo äänestänyt. Määrä on tässä vaiheessa moninkertainen neljän vuoden takaiseen verrattuna.

Se ei ole ihme. Miljoonat äänestäjät ovat odottaneet neljän vuoden ajan, että pääsevät äänestämään Trumpia vastaan.

Lopulta suurin ero vuoteen 2016 ei ehkä ole edes pandemia. Biden oli gallup-johdossa jo ennen koronavirusta. Suurin ero on yhä se, että tällä kertaa tiedetään, että Donald Trump voi voittaa.