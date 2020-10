Yhdysvaltain presidentinvaalit

Trump piti ensimmäisen kampanjatilaisuutensa sairaalasta pääsyn jälkeen. ”Me rakastamme sinua! Me rakastamme sinua! Me rakastamme sinua!” presidentin tukijoukot huusivat.

Washington

Näin huusivat haltioituneet kannattajat lauantai-iltana Suomen aikaa, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti ensimmäisen julkisen tilaisuutensa sen jälkeen kun hän sairastui covid-19-tautiin runsas viikko sitten.

Republikaani Trump puhui kannattajilleen Valkoisen talon parvekkeelta tilaisuudessa, jonka nimi oli ”rauhanomainen protesti lain ja järjestyksen puolesta”. Hän kosiskeli puheessaan erityisesti mustia ja latinotaustaisia äänestäjiä, joista valtaosa äänestää demokraatteja.

”Joka päivä yhä useammat mustat ja latinot hylkäävät vasemmistopoliitikkojen epäonnistuneen ideologian. Unelias Joe (Biden) on pettänyt mustat ja latinot”, Trump sanoi.

Trump piti lauantaina Valkoisessa talossa tilaisuuden lain ja järjestyksen puolesta. Tilaisuus oli presidentin ensimmäinen sen jälkeen, kun hänen kerrottiin sairastuneen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.­

Valkoisen talon eteläiselle pihamaalle päästettiin muutama sata kutsuvierasta. Lisäksi monet Trumpin kannattajat kokoontuivat hieman etäämpänä Washington-monumentin lähistölle osoittamaan tukeaan presidentille.

Yksi Trumpin kannattaja, 71-vuotias Neil sanoi HS:lle, että Trumpin sairastuminen ja toipuminen koronataudista on mahtava osoitus siitä, millainen johtaja Yhdysvalloilla on.

”Hän on tarjonnut hoidon koronaan. Demokraatit pelkäävät kuollakseen sitä, että hän on löytänyt hoidon tautiin”, sanoi Neil, joka ei halunnut antaa sukunimeään ja jolla ei ollut kasvomaskia.

Trumpille annettiin sairaalassa useita eri lääkkeitä, mukaan lukien uutta Regeneron-yhtiön kehittämää vasta-ainevalmistetta, jolla ei ole vielä myyntilupaa. Trumpin mukaan hänen sairastumisensa oli ”Jumalan siunaus”, koska hän tuli tietoiseksi ”toimivasta hoidosta”.

Tässä HS:n tiedetoimittajan Annikka Mutasen jutussa kerrotaan, millaisia ongelmia suomalaiset asiantuntijat näkevät Trumpin saamissa hoidoissa.

Neil oli lentänyt aamulla kotiosavaltiostaan Floridasta osoittaakseen tukeaan presidentille. Hän innosti mukaan myös virginialaisen ystävänsä Scott Knuthin, joka heilutti keppinsä nokassa neljää erilaista lippua Trumpin tueksi.

”Meidän on seistävä presidenttimme takana. Hän taistelee puolestamme ja on surullista nähdä, mitä hän joutuu käymään läpi”, 54-vuotias Knuth sanoi viitaten demokraattipuolueen hyökkäyksiin presidenttiä vastaan.

Knuthin mukaan Trump on hoitanut koronakriisiä taitavasti ja asiantuntijoita kuullen.

”Olisimme voineet menettää yli kaksi miljoonaa ihmistä”, hän totesi.

54-vuotiaan Scott Knuthin mielestä Trump on hoitanut koronakriisin hyvin.­

Trump on itse väittänyt, että ilman hänen valppauttaan 2,2 miljoonaa ihmistä olisi kuollut. Noin 215 000 amerikkalaista on kuollut covid-19-tautiin, eniten maailmassa. Perjantaina Yhdysvalloissa kirjattiin 57 000 uutta tartuntaa aiempien 7,7 miljoonan tartunnan lisäksi.

Mediassa esitettiin lauantaina paljon kritiikkiä siitä, että Trumpin lauantainen tilaisuus Valkoisen talon nurmella riskeerasi monien ihmisten turvallisuuden. Vaikka paikallaolijoilla oli kasvomaskit, minkäänlaisia turvavälejä ei noudatettu.

Valkoisessa talossa järjestettiin 26. syyskuuta tilaisuus, jossa juhlistettiin korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan Amy Coney Barrettin nimitystä ja jossa harvalla oli yllään kasvosuoja. Toistakymmentä ihmistä, mukaan lukien Trump ja hänen vaimonsa Melania Trump, on sen jälkeen saanut positiivisen tuloksen koronatestissä.

64-vuotias Ed Murphy ihailee Trumpia ja kertoo arvostavansa sitä, että Trump järjesti lauantaina tilaisuuden.­

Trumpia ihaileva 64-vuotias marylandilainen Ed Murphy sanoi, että Trumpin lääkäreiden mukaan hän voi palata kampanjoimaan. Murphy sanoi arvostavansa sitä, että Trump pyhitti lauantain tilaisuuden lain ja järjestyksen puolesta.

Häntä kummastuttaa, miksi demokraattipoliitikot vauhkoavat koronaepidemiasta, mutta heitä ei näytä ollenkaan huolettavan amerikkalaiskaupunkia repivät mellakat.

”Ihmisten pitää lakata katselemasta CNN:ää, se on communist news network”, Murphy totesi uutiskanavasta, jota hän pitää kommunistien propagandana.

”Neljä vuotta lisää, neljä vuotta lisää!” huusivat Trumpin tukijoukot Valkoisen talon nurmella.

Muutama sata metriä Trumpista etelään Snyderin perhe osoitti tukeaan demokraattien presidenttiehdokkaalle Joe Bidenille ja mustiiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa vastustavalle Black Lives Matter -liikkeelle.

Perheen lapsetkin osoittivat, miten liberaalien ja demokraattien piireissä suhtaudutaan Trumpiin.

Snyderin perhe osoitti tukeaan demokraattien presidenttiehdokkaalle Joe Bidenille.­

”Richard Nixon oli presidentti, josta tuli roisto. Donald Trump on roisto, josta tuli presidentti”, 13-vuotias Ethan Snyder sanoi lainaten näkemäänsä Youtube-videota.

Pennsylvanian osavaltiossa asuva perhe oli saapunut paikalle juuri Ethanin toiveesta: hänen isänsä Robert oli kysynyt, mitä poika haluaa syntymäpäivälahjaksi. Poika toivoi, että perhe matkustaa Valkoisen talon edustalle osoittamaan mieltään presidenttiä vastaan.

”Katso nyt, jopa lapset politisoituvat Trumpin takia”, isä Robert sanoo.

Perheen 10-vuotias tytär Rachel sanoo, ettei hän voi ymmärtää, mitä hänen kotimaassaan tapahtuu.

”Olen peloissani ja shokissa siitä, että Trump on ylipäätään päässyt politiikkaan”, tyttö sanoo.

Rachelin mukaan on täysin epäselvää, onko Trumpilla yhä aktiivinen koronatartunta ja voiko hän tartuttaa muita ihmisiä. Hänen ja muiden perheenjäsenten mielestä lauantain kampanjatilaisuus oli täysin vastuuton näytös.

Yhdysvaltain tautienhallintoviraston CDC:n ohjeissa sanotaan, että tartunnan saaneen oireettoman henkilön pitää pysyä eristyksissä kymmenen päivää sen jälkeen kun hänet on todettu positiiviseksi. Vakavia oireita saaneen henkilön pitää olla 10–20 päivää eristyksissä ensioireiden ilmaantumisen jälkeen.

On epäselvää, missä määrin tämä toteutuu covid-19:ään sairastuneen Trumpin itsensä kohdalla ja kuinka Valkoisessa talossa on seurattu asiantuntijoiden karanteeniohjeistuksia. Valkoisessa talossa on todettu ainakin 36 tartuntaa, joista kolme on johtanut sairaalahoitoon.

”Hän saattaa vielä tartuttaa muita, tämä on hullua”, 10-vuotias Rachel Snyder sanoo.

Viime aikoina tehdyt mielipidekyselyt antavat ymmärtää, että Trumpin kannatus olisi laskussa. Siitä huolimatta noin 40 prosenttia kansasta seisoo yhä Trumpin tukena.

Snyderin perheen äiti Jessica, 52, ajattelee, että Trumpin tukijoukot koostuvat elämäänsä pettyneiden ihmisten joukoista. Hänen mukaansa on enää turha puhua siitä, että maassa olisi poliittinen kahtiajako liberaaleihin demokraatteihin ja konservatiivisiin republikaaneihin.

”Meillä on demokraatit, konservatiivit ja trumpistit. Hän elää ihmisten vihasta ja mielipahasta”, Jessica Snyder sanoo.

Parinsadan metrin päässä kutsuvierasyleisö huutaa: ”Neljä vuotta lisää! Neljä vuotta lisää! Neljä vuotta lisää!”

Trump lupaa heille rauhaa kaupunkien kaduille ja koronakriisin loppua.

”Se katoaa, se on katoamassa. Rokotukset tulevat avuksi ja hoidot auttavat”, Trump sanoo.

Trump jatkaa täydellä höyryllä eteenpäin ja maanantaiksi hän on luvannut ”erittäin suurta kokoontumista” Floridan Sanfordissa.