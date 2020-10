Epävakaus on lisääntynyt Etiopiassa pääministerin saaman rauhanpalkinnon jälkeen – ”Nobelistin perintö on kyseenalaistettu hyvin harvoin näin aikaisin”

Etiopian pääministerin, rauhannobelisti Abiy Ahmedin arvostelu kasvaa. Maassa on pidätetty vuoden aikana tuhansia opposition edustajia, jotka syyttävät hallitusta itsevaltaisuudesta.

Nobelin rauhanpalkinnon viime vuonna saanut Etiopian pääministeri Abiy Ahmed ei ole pystynyt vastaamaan häneen kohdistettuihin toiveisiin maansa vakauttamisessa.

Kansainvälinen suitsutus Abiyn saavutuksista rauhan sopimisessa naapurimaa Eritrean kanssa ja demokratian edistämisestä Etiopiassa on vaihtunut koko ajan kovaäänisempään arvosteluun.

Rauhanpalkinnon toivottiin vahvistavan pääministerin toimia Etiopiassa, mutta kulunut vuosi on osoittanut, että Abiy ei ole onnistunut rauhan edistämisessä kotimaassaan.

Vuoden aikana Etiopiassa on kuollut satoja ihmisiä eri etnisten ryhmien välisissä yhteenotoissa ja maan turvallisuusjoukkojen väkivaltaisten toimien seurauksena.

Tuhansia hallitusta vastustavia mielenosoittajia ja oppositioaktivisteja on pidätetty. Ne syyttävät Abiyn hallintoa itsevaltaisuudesta.

Myös Abiyn päätös lykätä alue- ja parlamenttivaaleja, jotka oli määrä pitää elokuussa on herättänyt kysymyksiä pääministerin sitoutumisesta demokratiaan. Lykkäyksen syyksi ilmoitettiin koronaviruksen leviämisen hillitseminen, eikä uutta vaalipäivää ei ole vielä määrätty.

Etiopian takaperoinen kehitys on vahvistanut jo palkinnon myöntämisen aikaan kyteneitä ajatuksia, että Abiyn palkitseminen Nobelilla oli ennenaikaista.

”Nobelistin perintö on kyseenalaistettu hyvin harvoin näin aikaisin, vain vuoden kuluessa palkinnon saamisesta”, kommentoi oslolaisen Bjørknesin yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuksen professori Kjetil Tronvoll Politico-lehdelle syyskuun lopussa.

”Vaikuttaa selvältä, että poliittinen muutos on pysähtynyt, ja hallitus on palaamassa autoritäärisiin käytäntöihin”, hän sanoi.

Abiysta tuli Etiopioan pääministeri keväällä 2018. Hän lopetti hallituksen valtaoikeuksia laajentaneen hätätilan, armahti poliittisia vankeja, luopui mediasensuurista ja laillisti aiemmin kielletyt oppositioryhmät.

Jännitteiden lisääntyminen etnisten ryhmien välillä ja niiden sisällä on osin seurausta Abiyn toimista, kun laillistetut oppositioryhmät tarttuivat uusiin mahdollisuuksiinsa.

Abiy vakuutti syyskuussa The Economist-lehteen kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa, että hän on tiukasti sitoutunut muutoksiin siitä huolimatta, että maa on kohdannut lukuisia esteitä kuluneen kahden ja puolen vuoden aikana.

Samalla hän myönsi, että rauhanrakentaminen on ollut vaikeaa maassa, jota on pitkään hallittu autoritäärisin ottein.

”Ymmärrämme, että lainvalvontatoimet sisältävät riskin ihmisoikeusloukkauksiin ja pahoinpitelyihin”, siteerasi The Washington Post Abiyn kirjoitusta.

”Menneisyydessä opittua ajattelutapaa ja taktiikkaa ei ole aivan helppo unohtaa. Turvallisuus- ja oikeuslaitoksen uudistukset vievät aikaa”, Abiy kirjoitti.

Amnesty International julkaisi keväällä raportin, jossa kuvaillaan turvallisuusjoukkojen väärinkäytöksiä Etiopiassa.

Nobel-palkitun Abiyn suurimpana haasteena pidetään etnisten ryhmien välisten jännitteiden ja tyytymättömyyden hillitsemistä muun muassa hänen kotiseudullaan Oromiassa, joka kuuluu opposition vahvoihin tukialueisiin.

Oromot ovat Etiopian suurin kansanryhmä ja Abiy on itsekin oromo.

Pääministeri on onnistunut kohentamaan köyhän maan taloutta, mutta etniset jännitteet uhkaavat heikentää vakautta, jolle Etiopian viimeaikainen taloudellinen menestys on rakennettu, kirjoittaa talousuutistoimisto Bloomberg.