Ilmastonmuutos

Kiina pystyy kyllä investoimaan valtavasti uusiutuvaan energiaan, mutta sen on vaikea löytää korvaavaa työtä ja toimeentuloa savupiipputeollisuuden maakuntiin.

Maailman pelastava ilmoitus vai pelkkää huulten heiluttelua?

Kiinan johtaja Xi Jinping kertoi äskettäin Kiinan hiilidioksidipäästöjen kasvun loppuvan ennen vuotta 2030. Hiilineutraaliksi Kiina aikoo ennen vuotta 2060 – eli käytännössä se pitkälti lopettaisi fossiilisten polttoaineiden käytön siihen mennessä.

Nyt Kiina tupruttaa eniten eli yli neljänneksen maailman hiilidioksidipäästöistä.

”Merkittävä muutos Kiinan näkökulmaan”, sanoo suomalaisen ajatuspajan Centre for Research on Energy and Clean Airin pääanalyytikko Lauri Myllyvirta innostuneena.

Myllyvirta on Kiinan ilmastopäästöjen johtavia asiantuntijoita maailmassa. Hän tulee Helsingin Sanomien haastatteluun Kiinan merkittävimmän talousmedian Caixinin etähaastattelusta ja kiirehtii pian Saksan yleisradio ARD:n jututettavaksi.

Kiina oli aiemmin ilmoittanut, että päästöjen kasvu loppuu 2030, minkä takia Myllyvirta oli pelännyt Kiinan kasvattavan päästöjään siihen asti ja sitten jämähtävän ”saavuttamalleen” korkealle tasolle.

”Meillä ei ole aikaa odottaa ilmastonmuutoksen kanssa.”

Nyt Kiinan voi olettaa tai ainakin toivoa tähtäävän nopeaan päästöjen vähennykseen, ikään kuin laskeutuvan vähitellen kohti vuoden 2060 hiilineutraaliutta.

Ilmastonmuutoksen myötä Kiinan runsaat jäätiköt Qinghai-Tiibetin ylängöllä uhkaavat sulaa. Tämä puolestaan aiheuttaa vesipulaa monin paikoin Kiinassa.­

Tärkeää onkin, mitä Kiina tekee seuraavien 5–10 vuoden aikana, Myllyvirta sanoo. Kommunistipuolueen johtama Kiina kertoo pian lähivuosien tavoitteet viisivuotissuunnitelmassaan ja vuoden mittaan eri hallinnonalojen ”alasuunnitelmat”. Myllyvirta laskee, että Xin lupaukset ehtivät suunnitelmiin, jos Kiina niin tahtoo.

”Tähän asti Kiina on täyttänyt itselleen asettamansa energia- ja ilmastotavoitteet. Monilla muilla politiikan alueilla näin ei ole käynyt.”

Se kertoo Myllyvirran mielestä siitä, että mittavat tavoitteet otetaan Kiinassa vakavasti.

Xin julistamat uudet tavoitteet ovat kuitenkin eri kaliiberia kuin maan aiemmat ilmastolupaukset, eikä hän kertonut, kuinka niihin käytännössä päästään. Voiko Kiinan uuteen tiehen luottaa? Entä jos Xi vain halusi yllätyslupauksellaan saattaa ilmastolipeäjä Yhdysvallat huonoon valoon? Donald Trump irrotti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta, johon Kiina kuuluu lähes kaikkien muidenkin maailman maiden tavoin.

Jangtsejoen tulva peitti viime kesänä kyliä ja isoja alueita kaupungeista. Wuhanissa lapset löysivät tulvasta hyviäkin puolia.­

Myllyvirta lukee myönteisiä ja kielteisiä merkkejä Kiinassa. Otetaan ensin myönteiset.

Kiinassa on investoitu valtavasti uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan, joiden tekniikka kehittyy. Ennen pitkää hiilivoima tulee uusiutuvaa energiaa kalliimmaksi, Myllyvirta sanoo. Hiilen sitomistekniikatkin kehittyvät. Hiilineutraalius tarkoittaa nimittäin sitä, että maa ei päästä enempää ilmakehään hiilidioksidia kuin pystyy sitä sitomaan.

Xi esitti lupauksensa kolme viikkoa sitten Yhdistyneille kansakunnille. Sen jälkeen esimerkiksi Kiinan öljyteollisuuden edustajat ovat pohdiskelleet julkisuudessa, kuinka ne voivat saavuttaa hiilineutraaliuden. Samanlaista pohdintaa on tulossa pian muilta saastuttavilta teollisuusaloilta, kuten sementinvalmistajilta.

”Ensimmäistä kertaa Kiinassa on nyt tilaa puhua fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisesta”, Myllyvirta sanoo.

Ilmastonmuutos pahentaa Kiinan jo nyt pahanlaatuisten ilmansaasteiden terveysvaikutuksia muun muassa sään lämpöpiikkien vuoksi.­

Hiilineutraalius sopii Xin tapaan hahmottaa maansa tulevaisuutta. Hänen visiossaan Kiina on vuonna 2050 moderni ja kehittynyt valtio.

”Kiina ottaa nyt tuon ajan kehittyneelle valtiolle kuuluvaa vastuuta.”

Aiemmin Kiina on vedonnut siihen, että kehittyvänä maana sillä on oikeus päästöihinsä, koska kehittyneet maat ovat aiemmin saaneet vaurastua päästörajoituksitta. Nyt ote on siis muuttunut. Ehkä syystäkin, sillä Kiina lähestyy jo OECD-maiden keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä asukasta kohden laskettuna.

Jos Yhdysvalloissa vaihtuu presidentti ja EU ja Yhdysvallat löytävät jälleen yhteisen ilmastosävelen, ne olisivat voineet vaatia Kiinalta aiempaa kovempia toimia. Hyvin ajoitetulla ilmoituksellaan Kiina vaikuttaa tekevän omia rohkeita päätöksiään, eikä vain taipuvan muiden painostuksen vuoksi, Myllyvirta analysoi.

Pohjimmiltaan Kiinan reagoiminen johtuu ilmastonmuutoksen vaikutuksista Kiinassa nyt ja tulevaisuudessa. Viime kesän suurtulvat Jangtsejoella tappoivat yli 200 ihmistä, tuhosivat kymmeniätuhansia koteja ja vaikuttivat kymmeniin miljooniin ihmisiin. Shanghai uhkaa vajota merenpinnan noustessa, maatalousmaata tuhoutua ja jäätiköiden vesivarannot hävitä.

Kiinan energiantuotanto ja teollisuus nojaavat yhä vahvasti hiileen, autoistuminen jatkuu ja lihansyönti lisääntyy. Kiinan puoluevallan johdon oikeutus lepää kansalaisten elintason parantumisen varassa.

Suunnan muuttaminen ei ole siis Kiinalle helppoa.

Ilmastonmuutos nostaa meriveden pintaa, mikä uhkaa pahasti Kiinan rannikon jättikaupunkeja kuten Shanghaita. Kiinan talouskasvusta iso osa tulee rannikolta.­

Konsulttiyritys Wood Mackenzie kertoi torstaina, että Kiinan täytyy investoida hiilineutraaliuden saavuttamiseksi lähes 5 biljoonaa euroa.

”Hiilineutraaliustavoite edellyttää päästöttömän energian tuotannon kasvattamista yli kymmenkertaiseksi, mikä voi vaikuttaa päätä huimaavalta, mutta Kiinassa ei ole mikään ongelma investoida valtavasti”, Myllyvirta sanoo.

Lämmityksen ja liikenteen muuttaminen vähäpäästöiseksi onkin Myllyvirran mukaan Kiinalle suurempi haaste kuin energiantuotannon suunnanmuutos.

Talous voi myös kasvaa maltillisesti, vaikka se olisi hiilineutraali, Myllyvirta sanoo. Kyse on siitä, mistä kasvu tulee.

Kiinan vuosia sitten lupaama talouden harppaus korkean teknologian tuotteisiin ja kuluttajapalveluihin tukisi hiilineutraaliuden tavoitetta. Uudenlainen talous söisi vähemmän energiaa ja raaka-aineita. Harppaus ei vain ole oikein onnistunut, ja savupiipputeollisuus voi vahvasti.

Siitä päästäänkin huonompiin merkkeihin.

”Kiinan iso haaste on valtionomisteisen fossiilisen teollisuuden ja savupiipputeollisuuden alasajo”, Myllyvirta sanoo.

Saastuttavien alojen maakuntiin ja isoille työntekijäjoukoille olisi luotava muuta työtä ja toimeentuloa. Myös Wood Mackenzie arvioi, että juuri tämä on Kiinan suunnitelman suurin kompastuskivi.

”Kiina on hyvä rakentamaan uutta, mutta vanhan toiminnan rajoittaminen ja lopettaminen on vaikeaa”, Myllyvirta sanoo.

Kiinan johtaja Xi Jinping kertoi YK:lle esitetyssä etäpuheessaan syyskuun 22. päivä Kiinan uusista ilmastolupauksista.­

Kiinassa hiilidioksidipäästöt vähenivät ensimmäistä kertaa vuosina 2012–2015, mutta sitten valtionyhtiöiden talous meni kuralle ja päästöjen annettiin jälleen nousta. Tänä vuonna maakunnat ovat antaneet koronapandemian mainingeissa lupia kymmenille uusille hiilivoimaloille, ja sähköyhtiöt lobbaavat lähivuosille satoja lisää.

”Hyvä mittari Kiinan toimille on se, paljonko hiilivoimaa Kiinassa rakennetaan lisää kymmenen vuoden kuluessa”, Myllyvirta toteaa.

Jos ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset halutaan välttää, Kiinan on pakko toimia rivakasti. Päästöjen jatkuessa maapallolla nykymenolla ilmasto lämpenee yli kolme astetta verrattuna esiteolliseen aikaan. Se tarkoittaa monia rajuja muutoksia, esimerkiksi meriveden pinnan nousua 60–110 sentillä vuosisadan loppuun mennessä, ennustaa kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC. Silloin jopa sadat miljoonat rannikoilla asuvat ihmiset menettäisivät kotinsa.

Lähellä maapallon napoja, kuten Suomessa, lämpötila nousee keskimääräistä enemmän.

”Edes Kiinan kolmenkymmenen prosentin osuuden poistuminen maailman päästöistä ei ratkaisisi koko ongelmaa. Mutta jos Kiinan päästöt eivät käänny pian laskuun, ilmastonmuutoksen ongelmia ei voi ratkaista mitenkään.”

Kiinalaisten näkökulmassa ilmastonmuutokseen on tapahtunut merkittävä muutos, sanoo suomalaisen ajatuspajan Centre for Research on Energy and Clean Airin pääanalyytikko Lauri Myllyvirta .­

Tähän moni suomalainen hihkaisee, että mitä minä sanoin! Suomen päästövähennyksillä ei ole siis väliä Kiinan päästöjen rinnalla. Suomi kuitenkin tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruotsin tavoite on 2045 ja muun muassa Saksan ja Ranskan 2050.

Myllyvirta on eri mieltä.

”Kiinan uusi lupaus jos mikä osoittaa, että Suomen ja muiden maiden lupauksilla ja toimilla on merkitystä. Jos muilla mailla ei olisi ollut hiilineutraaliustavoitteita, Kiinakaan ei olisi asettanut omaansa.”