Lauantaina solmittu tulitauko ei ole pitänyt. Viime viikkojen taisteluissa on kuollut lähes 500 ihmistä.

Armenia ja Azerbaidžan ovat jatkaneet toistensa pommittamista yön ja maanantaiaamun aikana, kertovat uutistoimisto AFP:n toimittaja ja kuvaaja. Tykistötulen ääniä on kuulunut rintamalinjan molemmilla puolilla.

Azerbaidžanin puolustusministeriö syytti armenialaisia lauantaina solmitun tulitauon rikkomisesta ja Azerbaidžanin armeijan asemiin hyökkäämisestä. Ministeriön mukaan azeriarmeija ”tuhosi suuren määrän vihollistaistelijoita”, yhden T-72-panssarivaunun ja kolme Grad-raketinheitintä.

Armenian puolustusministeriön tiedottaja Šušan Stepanjan taas kertoi Azerbaidžanin ampuvan ankaraa tykistötulta eteläisellä rintamalla tulitauon vastaisesti.

”Vihollinen kärsi suuria mies- ja kalustotappioita”, Stepanjan sanoi ilman tarkempia yksityiskohtia.

Molemmat maat ovat syyttäneet toisiaan siviilialueiden pommittamisesta ja kaksi viikkoa kestäneiden levottomuuksien lietsomisesta. Lauantaina maat solmivat Venäjän johdolla tulitauon, jonka rikkominen alkoi heti.

Lähes 500 ihmistä on kuollut viime viikkojen taisteluissa, ja heistä yli 60 on ollut siviilejä. Luku perustuu osapuolten kertomiin tietoihin kuolemantapauksista.

Maiden välejä on jo vuosikymmeniä kiristänyt Vuoristo-Karabahin tilanne. Neuvostoliiton johtaja Josif Stalin liitti armeniankielisten asuttaman alueen Azerbaidžaniin. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1992 armenialaiset hyökkäsivat Vuoristo-Karabahiin ja saivat hallintaansa valtaosan Vuoristo-Karabahista sekä sen ja Armenian väliset alueet.

Kansainvälisen oikeuden mukaan Vuoristo-Karabah kuuluu Azerbaidžanille. Myös Venäjä on tätä mieltä.

Viime aikoina tilannetta on mutkistanut se, että Azerbaidžan on halunnut tukijansa Turkin mukaan neuvottelupöytään. Tähän asti neuvotteluja on käyty niin sanotun Minskin ryhmän eli Ranskan, Venäjän ja Yhdysvaltojen johdolla. Venäjä ei halua, että Turkki pääsee kasvattamaan vaikutusvaltaansa.