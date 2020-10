Keski-Aasia

Asiantuntijat uskovat, että Emomalii Rahmon siirtää vallan aikanaan pojalleen.

Keski-Aasiassa sijaitsevan Tadžikistanin presidentti Emomalii Rahmon, 68, sai jatkoa 28 vuoden valtakaudelleen sunnuntain vaaleissa, joissa keskusvaalilautakunta kertoi hänen saaneen noin 90,9 prosenttia äänistä.

Vaaleja pidettiin jo etukäteen lähinnä muodollisuutena, sillä vakavasti otettavia vastaehdokkaita itsevaltaiselle Rahmonille ei ollut. Vuoden 2016 perustuslakimuutos mahdollistaa hänelle rajaamattoman määrän jatkokausia. Ihmisoikeusjärjestöt ovat moittineet oppositioon, mediaan ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvia vainoja.

Ainoa tunnustettu oppositiopuolue boikotoi sunnuntain vaaleja.

Tadžikistanin presidentti Emomalii Rahmon kuvattuna vuonna 2017.­

Moni tadžikistanilainen pitää Rahmonia silti vakauden takaajana. Kansan muistissa on yhä vuosien 1992–1997 sisällisota, jossa hallitus taisteli Venäjän tuella muun muassa islamistiryhmiä vastaan.

”Rauha on pääasia. Jos meillä on rauha, kaikki järjestyy”, äänestäjä Safar Mallajev, 66, sanoi pääkaupunki Dušanbessa.

Yksi viime vuosikymmenellä kielletyistä puolueista on islamistipuolue, vaikka se on nähty tärkeänä osana rauhansopimuksen perintöä.

Mielenkiintoa Tadžikistanin presidentinvaaleja kohtaan kasvatti naapurimaa Kirgisian suistuminen kaaokseen viikkoa aiemmin pidettyjen parlamenttivaalien myötä. Kirgisian oppositio tyrmäsi vaalituloksen väärennetyksi. Kansan paine kaduilla sai pääministerin eroamaan ja vaalilautakunnan mitätöimään tuloksen. Myös presidentin valta-asema vaikuttaa epäselvältä, ja tiedossa ovat uudet vaalit.

Vastaava kansannousu vaikuttaa kuitenkin huomattavasti epätodennäköisemmältä Tadžikistanissa, jossa valta on huomattavasti tiukemmin presidentin näpeissä.

Asiantuntijat uskovat, että valta periytyy aikanaan suvussa. Emomalii Rahmonin poika Rustam Emomalii toimii jo nyt maan toiseksi korkeimmassa virassa, parlamentin puheenjohtajana.

Tadžikistan on Keski-Aasian maista köyhin. Koronaviruspandemia on rasittanut pahasti maan taloutta, sillä noin yhdeksästä miljoonasta kansalaisesta jopa yli miljoona työskentelee ulkomailla, pääosin Venäjällä, ja näistä moni on menettänyt työnsä. Tadžikistaniin tehtyjen rahalähetysten arvo putosi vuoden alkupuoliskolla IHS Markit -tutkimuslaitoksen mukaan 15–25 prosentilla.

Tadžikit poikkeavat muista Keski-Aasian entisten neuvostotasavaltojen pääkansanryhmistä – kirgiiseistä, kazakeista, uzbekeista ja turkmeeneista – siten, että he puhuvat turkkilaisten kielten sijaan persiaa.

Emomalii Rahmon tunnettiin aiemmin sukunimellä Rahmonov, mutta hän luopui venäläistyylisestä -ov-päätteestä vuonna 2007 ja kehotti muitakin samaan tadžikkien kulttuurin vaalimisen nimissä.