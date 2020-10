Haaviston mukaan pakotteet kohdistuvat yksittäisiin henkilöihin ja voivat olla esimerkiksi matkustusrajoituksia tai varojen jäädyttämisiä. Listan valmistelu alkaa.

EU:n ulkoministereillä on poliittinen yhteisymmärrys siitä, että Venäjää vastaan langetetaan pakotteita oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytyksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Haaviston mukaan pakotteet kohdistuvat yksittäisiin henkilöihin ja voivat olla esimerkiksi matkustusrajoituksia tai varojen jäädyttämisiä. Seuraavaksi alkaa listan tarkempi valmistelu.

Saksa ja Ranska olivat esittäneet, että EU vastaisi Navalnyin myrkytykseen langettamalla pakotteita Venäjää vastaan. Haaviston mukaan myös Suomi näki tarpeellisena, että EU reagoisi tapaukseen.

Haavisto sanoo, että pakotteiden perusteena on erityisesti kaksi raskauttavaa tekijää.

”Se, että tällaista kiellettyä novitšok-ryhmään kuuluvaa myrkkyä on Venäjällä valmistettu ja pidetty hallussa. Sitähän ei pitäisi kenelläkään olla. Toinen asia on se, että sitä on käytetty keskeistä oppositiopoliitikkoa vastaan, ja Venäjä ei ole ollut yhteistyöhaluinen tämän tapauksen selvittämisessä”, Haavisto sanoi.

Haavisto ei kommentoinut, kuinka pitkä Navalnyi-pakotelistasta on tulossa. Hän ei myöskään ottanut kantaa siihen, onko kaavailluilla nimillä yhteyksiä Suomeen.

”Pakotteissa on sellaisia henkilöitä Venäjän hallinnossa, joiden katsotaan liittyvän Novitshok-myrkyn joko kehittämiseen, varastoimiseen, levittämiseen tai vastuuseen siitä”, että sitä on voitu varastoista viedä eteenpäin.

Navalnyi myrkytettiin elokuun lopussa Tomskissa Siperiassa, minkä jälkeen hän oli sairaalahoidossa Saksassa.

Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW vahvisti viime viikolla, että Navalnyista otetuista näytteistä on löytynyt jälkiä novitšok-ryhmän hermomyrkystä. Novitšokin käyttö viittaa siihen, että myrkytyksen takana oli Venäjän valtiollinen toimija.