Poliittisen väkivallan tutkija kohdistaa katseensa nyky-Suomessa erityisesti äärioikealle.

Terrorismista kirjan tehnyt Leena Malkki on sitä mieltä, että Suomessa on maaperää poliittisen väkivallan kehittymiselle enemmän kuin vuosikymmeniin.­

Jokin on selvästi muuttunut.

Kun Leena Malkki kirjoitti 1990-luvun lopussa graduaan Hollantiin muuttaneiden indonesialaisten molukkien radikalisoitumisesta, terrorismi oli ainakin Suomessa marginaalinen puheenaihe.

Parikymmentä vuotta myöhemmin terrorismiasiantuntijana tunnettu Malkki on juuri julkaissut tietokirjan terrorismista ja saa erittäin runsaasti haastattelupyyntöjä. Yleistajuiselle ja laaja-alaisesti terrorismi-ilmiötä käsittelevälle suomenkieliselle kirjalle Mitä tiedämme terrorismista (Otava) näyttäisi todella olevan tilausta.

Kirjan kirjoittamisen varsinainen syy ei kuitenkaan ole se, että Malkki pitäisi terrorismia suurimpana ja akuuteimpana uhkana suomalaiselle yhteiskunnalle.

”Terrorismi on yhä länsimaissa marginaalinen turvallisuusuhka. Mutta koska sen torjuntaan pannaan niin paljon resursseja ja koska terrorismin torjunnalla perustellaan niin paljon asioita, olisi hyvä, että aiheesta olisi tarjolla tutkimukseen pohjautuvaa tietoa”, Malkki sanoo työhuoneessaan Helsingin Kruununhaassa.

Al-Qaida, Isis ja jihadismi. Nämä radikaali-islamistisiin liikkeisiin kytkeytyvät sanat ovat tulleet parin vuosikymmenen aikana tutuiksi kaikille maailman tapahtumia seuraaville.

Monen mielestä ne ovat suorastaan synonyymejä terrorismille. Tämä johtuu siitä, että nimenomaan jihadistit ovat viime vuosina käyttäneet terroritaktiikoita kaikkein näkyvimmin ja tuhoisimmin vihollisiaan vastaan Lähi-idässä ja myös länsimaissa.

Katsaus historiaan kuitenkin osoittaa, ettei terrorismi poliittisen väkivallan yhtenä muotona rajaudu suinkaan yhteen ideologiaan, saati yhteen uskontoon. Väkivaltainen ääriliikehdintä tulee ja menee aaltoina, ja terroristinen toiminta voi pesiytyä lähes mihin tahansa poliittiseen tai uskonnolliseen liikkeeseen.

” Terroristi-sanaa on helppo käyttää esimerkiksi opposition leimaamiseen – ja niin termiä myös käytetään.

Terrorismi ja terroristi ovat edelleen kiistanalaisia ja poliittisesti latautuneita termejä. On siis kysyttävä terrorismintutkijalta ties kuinka monetta kertaa: mitä terrorismilla ylipäänsä tarkoitetaan?

”Terrorismi on väkivallan käyttämistä tai sillä uhkaamista siten, että väkivaltaan sisällytetään viesti”, Malkki muotoilee.

”Terrorismilla yritetään saada aikaan psykologisia vaikutuksia, joiden avulla yritetään saavuttaa poliittisia tarkoitusperiä.”

Terrorismi on siis toimintatapa, jossa väkivallalla tai sen uhalla yritetään saada aikaan jokin poliittinen tai uskonnollinen muutos. Terrorismintutkimuksessa valtiot rajataan usein ulkopuolelle, vaikka myös valtioiden käyttämä terrorismi, valtioterrorismi, on olemassa oleva ilmiö.

Ongelma on siinä, että terrorismi-sanan käyttöön liittyy vääjäämättä myös moraalisia käsityksiä oikeutetusta ja ei-oikeutetusta väkivallasta. Niinpä terroristi-sanaa on helppo käyttää esimerkiksi opposition leimaamiseen – ja niin termiä myös käytetään.

Vuoden 2001 New Yorkin terrori-isku ja sitä seurannut jihadistisen terrorismin aalto ovat vaikuttaneet voimakkaasti ihmisten mielikuviin siitä, että terrorismi liittyy nimenomaan ääri-islamilaisuuteen.

Jihadismiin keskittynyt terrorismipuhe on saattanut Malkin mukaan myös sokaista silmiämme ilmiön monimuotoisuuden edessä.

”Ajatellaan, että terrorismi on jotenkin ulkosyntyinen ilmiö eurooppalaisissa yhteiskunnissa – että tekijät ovat Euroopan ulkopuolisia.”

Historiallista taustaa vasten käsitys vaikuttaa vinoutuneelta. Aiempina vuosikymmeninä terrorin ovat omaksuneet toimintatavakseen monet eurooppalaiset liikkeet äärivasemmistosta nationalistisiin separatistiliikkeisiin.

” ”Edelleenkin torjunnan ja ennaltaehkäisyn keskipiste on jihadismissa. Kaikki muu tulee perässä.”

Terrorismin näkeminen vain jihadistien toimintatapana on lisäksi synnyttänyt ennakkoluuloja muslimivähemmistöjä kohtaan. Malkki huomauttaa kirjassaan, että muslimien tekemä väkivalta saa mediassa enemmän näkyvyyttä ja sitä kuvaillaan herkemmin terrorismiksi.

Tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset tulkitsevat väkivallanteon terrorismiksi helpommin, jos tekijän kerrotaan olevan muslimi. Tästä on saattanut kehittyä harhakuvitelma, ettei poliittista väkivaltaa voi syntyä länsieurooppalaisissa lintukodoissa.

Tästä kuvitelmasta tosin havahduttiin 2011, kun maahanmuuttokriittisen ja niin sanotun vastajihadistisen liikkeen piiristä nousi norjalainen terroristi Anders Behring Breivik. Hän tappoi 77 ihmistä terrori-iskuissa Oslossa ja Utøyan saarella.

”Sen jälkeen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisytyötä on yritetty viedä myös äärioikeiston suuntaan, mutta se on ollut hidasta ja puutteellista. Edelleenkin torjunnan ja ennaltaehkäisyn keskipiste on jihadismissa. Kaikki muu tulee perässä”, Malkki sanoo.

Entä sitten toinen ”ääripää” eli äärivasemmisto? Suomessa on viime vuosina käyty välillä railakastakin keskustelua siitä, lietsovatko vasemmiston ja oikeiston ääripäät toisiaan yhä radikaalimpaan suuntaan.

Poliittisen väkivallan tutkija pitää käsitystä toisiaan lietsovista ääripäistä outona.

Ensinnäkin Malkki on sitä mieltä, että jako äärioikeistoon ja äärivasemmistoon on keinotekoinen tapa hahmottaa nykyajan poliittista todellisuutta. Jos ”ääripäät” pitäisi määritellä tarkemmin, hän kutsuisi niitä maahanmuuttovastaiseksi, radikaalinationalistiseksi liikehdinnäksi ja vasemmistoanarkistiseksi tai antifasistiseksi liikehdinnäksi.

Näiden liikkeiden vastakkainasettelu ei koske pelkästään Suomea. Esimerkiksi Yhdysvalloissa oikeistopopulistinen presidentti Donald Trump on kärjistänyt vastakkainasettelua entisestään puolustelemalla valkoista ylivaltaa ajavia liikkeitä ja samaan aikaan vaatimalla antifasistista Antifa-järjestöä terroristijärjestöjen listalle.

Mikä erikoista, samalla Yhdysvaltain turvallisuusviranomaiset ovat korostaneet nimenomaan kasvavaa uhkaa äärioikeiston suunnalta.

Jos terrorismintutkijalta kysytään, juuri nyt hän kohdistaisi Suomessa katseensa äärioikealle.

”Siellä on jo olemassa poliittisen väkivallan hyväksyvät tarinat. Siellä on enemmän väkivaltaa hyväksyvää puhetta. Liikehdintää leimaa myös odotus siitä, että jossakin vaiheessa tilanne leimahtaa väkivaltaiseksi. Väkivallan käyttöön liittyvät kehityskulut ovat siellä siis selvästi pidemmällä.”

Malkin mukaan antifasistisessakin liikkeessä on väkivaltaa hyväksyvää puhetta mutta varsinkaan ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa oikeuttavia argumentteja ei näy yhtä laajasti. Aiheesta on ilmestymässä loppuvuodesta myös Suomeen sijoittuva tutkimus, Malkki paljastaa.

” Malkki huomauttaa, ettei väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta tai passiivista vastarintaa pidä sekoittaa terrorismiin.

Entä sitten ympäristöliike?

Kirjansa loppupuoliskolla Malkki pohtii mahdollisuutta, voisiko ilmastonmuutoksen pysäyttämistä vaativaan liikkeeseen kehittyä tulevaisuudessa terroristisia ulottuvuuksia. Ihmisiin kohdistuva poliittinen väkivalta olisi Malkin mukaan ympäristöliikkeessä poikkeuksellista, mutta mitä jos poliittinen järjestelmä ei kykene pysäyttämään ilmastonmuutosta?

Joka tapauksessa Malkki huomauttaa, ettei väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta tai passiivista vastarintaa pidä sekoittaa terrorismiin.

Viime aikoina Suomessa on keskusteltu Britanniasta alkunsa saaneen Elokapina (Extinction Rebellion) -liikkeen kansalaistottelemattomuudesta. Runsas viikko sitten syntyi kiihkeä keskustelu siitä, toimiko poliisi oikein, kun se käytti kaasusumuttimia rauhanomaisiin mielenosoittajiin, jotka eivät totelleet poliisia vaan häiritsivät autoliikennettä istumalla tiellä Helsingin Kaisaniemessä.

Malkin mukaan terrorismista ei voi puhua, jos ei ole väkivaltaa tai sen uhkaa.

Aiempien terroristiliikkeiden kehitysvaiheista tiedetään, etteivät liikkeet ole välttämättä olleet alkujaan terroristisia. Väkivallan oikeuttaviin toimintatapoihin on ajauduttu vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.

Malkin mukaan vuorovaikutusten ketjussa keskeisimmältä vaikuttaa se, millä tavalla turvallisuusviranomaiset, kuten poliisi, ovat suhtautuneet protestiliikkeisiin. Erityisen paljon tällä on ollut vaikutusta, jos taustalla on poliittista historiaa, jonka valossa luottamus viranomaisiin on rapissut.

”Melkein jokaisesta terrorismiin johtaneesta kehityskulusta löytyy vaihe, jossa poliisi on suhtautunut liian kovakouraisesti mielenosoituksiin ja kansalaistottelemattomuuteen eli on käyttänyt ylimitoitettua voimaa.”

Sysäyksenä voi toimia myös liikkeen sisäinen kilpailu, jossa osa jäsenistä vaatii yhä radikaalimpia toimia ja liikkeestä irtautuu väkivaltainen haara.

” ”Suomessa on väkivaltaa oikeuttavaa ja siihen yllyttävää puhetta.”

Malkki ei halua lähteä ennustamaan, mihin terroristinen toiminta voisi seuraavaksi pesiytyä. Hän kuitenkin korostaa, ettei poliittinen väkivalta välttämättä leviä aina jostakin muualta. Maaperää ja aineksia sellaisen toiminnan kehittymiselle on riittämiin myös koto-Suomessa.

”Suomella ei ole rokotusta poliittista väkivaltaa vastaan.”

Poliittisen väkivallan tutkija ei koe enää itseään marginaaliseksi, Malkki sanoo.

”Eikä tämä johdu enää pelkästään Irakista ja Syyriasta. Suomessa on väkivaltaa oikeuttavaa ja siihen yllyttävää puhetta, osittain järjestäytynyttäkin, ja se saa tukea myös salonkikelpoiselta puolelta.”