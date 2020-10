Intiassa on maailman toiseksi eniten koronavirustartuntoja, mutta vähän tautiin kuolleita – Syitä etsitään nuoresta ikärakenteesta, aiemmista taudeista ja puutteellisesta tilastoinnista

Vastausta vähäiseen koronaviruskuolemien määrään on haettu Intian nuoresta ikärakenteesta, hallituksen aikaisista koronavirustoimista, aiemmissa virustaudeissa karaistumisesta ja geeneistä.

Intia ylitti seitsemän miljoonan koronavirustartunnan rajapyykin sunnuntaina ja lähestyy tartuntatilastojen kärkipäätä pitävää Yhdysvaltoja.

Maanantaihin mennessä Intiassa oli todettu kaikkiaan 7,12 miljoonaa koronavirustartuntaa, Yhdysvalloissa yli 7,7 miljoonaa.

Koronaviruksesta johtuvia kuolemantapauksia Intiassa on kuitenkin kirjattu vain 109 000, melkein puolet vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Myös Brasilian kuolinluvut ohittavat Intian, vaikka tartuntoja onkin ollut vähemmän.

Intian lukema on hämmästyttävän pieni väestöön nähden ja muihin koronaviruksen pahoin koettelemiin maihin verrattuna.

Intian väestö on nuorta. Riskiryhmään kuuluvia on Intiassa väestöön nähden suhteellisesti vähemmän kuin monessa koronaviruksen pahoin runtelemassa maassa.

Siinä missä Euroopassa ja Yhdysvalloissa ikääntyneitä on paljon, Intian väestöstä vain 10 prosenttia on yli 60-vuotiaita YK:n väestöennusteen mukaan.

Intian epidemiologisen instituutin johtaja Jayaprakash Muliyil totesi tiedejulkaisu Naturen kesäkuisessa haastattelussa Intian nuoren ikärakenteen vaikuttavan koronakuolemien vähäisyyteen.

Toisaalta Intiassa hoitoonpääsy ei ole läheskään koko kansalle itsestäänselvyys, eikä kaikissa sairaaloissa kyetä saman tason hoitoon kuin länsimaissa.

Muliyilin mukaan oleellisempi syy matalaan kuolinlukuun on se, että Intian kokoisessa maassa ja sen olosuhteissa on hankalaa varmistaa kuoleman todella johtuvan koronasta.

”Kuolema pitää varmistaa viruksen aiheuttamaksi testillä. Ja monellakohan Intian 1,3 miljardista asukkaasta on mahdollisuus sellaiseen?”

Muliyil muistutti, että yli puolet Intian väestöstä asuu maalla kylissä, joissa kuolinsyiden selvittelyyn ei ylipäätään ole juuri mekanismeja.

Intian todellinen koronakuolintapausten lukumäärä voikin olla paljon ilmoitettua suurempi. Viranomaisten tietoon ilmoitetuista kuolemista vain murto-osassa on kerrottu kuolinsyy ylipäätään.

Uutistoimisto AFP kertoi sunnuntaina haastatelleensa asiantuntijoita, jotka pitivät mahdollisena aiempien virustautien, kuten denguekuumeen parantaneen väestötasolla immuniteettia, mikä voisi näkyä vähäisempinä koronaviruskuolemina. Mahdollisena pidettiin AFP:n mukaan myös sitä, että jokin aiempi ja heikompi koronavirus olisi voinut kehittää immuniteettia – joskin kummastakin vaihtoehdosta tarvitsisi ensin saada tutkimusnäyttöä.

Tutkijoiden keskuudessa on myös pohdittu, että vastaus Intian mataliin koronakuolinlukuihin voisi löytyä eroavaisuuksista eurooppalaisten ja aasialaisten välillä yhdestä geenistä, joka vaikuttaa koronaviruksen mahdollisuuksiin tunkeutua solujen sisälle niin sanotun ace-reseptorin kautta. Ajatus on tyrmätty tai sille on kaivattu lisänäyttöä.

Intian alhaisia kuolinlukemia ihmeteltiin jo keväällä. Intian hallinnon kuvataan myös kehuskelleen alhaisilla kuolinluvuilla ja korkealla toipumisprosentilla.

Monen lääkärin ja tutkijan näkemys on vähemmän optimistinen.

Huhtikuussa BBC:n Intian kirjeenvaihtaja Soutik Biswas kertoi kuulleensa lääkäreiltä kuvauksia koronavirustaudin oireiden saattelemana kuolleista ihmisistä, joita ei kuitenkaan oltu testattu. Ja koska testiä ei ollut, ei kuolintapaus myöskään tilastoitunut koronaviruksen aiheuttamaksi.

Tiedelehti Lancetin kysellessä intialaisilta asiantuntijoilta kuolemien vähäisyydestä, kertoi osa asiantuntijoista maan paikallishallintojen olleen toisinaan haluttomia kertomaan oikeita lukuja, ja julkisen painostuksen myötä kuolintilastoihin lisäiltiin lukuja jälkikäteen.

AFP:n haastatteleman yleislääketieteen tohtori ja tutkija Hemat Deepak Shewaden mukaan yksi keino realistisemman kuolinluvun selvittämiseen olisi katsoa niin sanotusti ”ylimääräisiä kuolinlukuja”, verrata kuinka paljon tänä vuonna on ilmoitettu kuolintapauksia esimerkiksi viime vuoteen verrattuna.

India Todayn toimittaja Sonali Acharjee puolestaan kritisoi maan suurkaupungeissa viime aikoina tehtyjen laajojen vasta-ainetestien synnyttävän jopa valheellisen kuvan jonkinlaisen laumaimmuniteetin saavuttamisesta. Yhdessä vasta-ainetesteissä jopa puolella Mumbain slummissa testatuista löytyi koronaviruksen vasta-ainetta.

Acharjeen mielestä otokset olivat liian pieniä, testit epäluotettavia ja antoivat liian optimistisen tunteen, kun muutenkin ihmisten into käyttää kasvomaskeja ja pitää etäisyyttä on rakoilemassa. Tietoa ei ole siitäkään, millainen immuniteetti koronavirukselle syntyy, jos syntyy.