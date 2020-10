Onnettomuudet

Ulkoministeri Reinsalu lähetti Tukholmaan toimenpidelistan aluksessa olevan reiän tutkimiseksi.

Viro vaatii Ruotsia selvittämään perusteellisesti, mistä on peräisin reikä syyskuussa 1994 uponneen matkustaja-alus Estonian kyljessä.

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu on lähettänyt Ruotsin ulkoministeriöön kirjeen, jossa hän esittää perusteellisen vaatimuslistan Ruotsin viranomaisille. Asiasta kertoo iltapäivälehti Aftonbladet.

Käytännössä Reinsalun vaatimusten toteuttaminen merkitsisi uusia sukelluksia hylylle.

Reinsalun mukaan ruotsalaisten on selvitettävä vuoden loppuun mennessä, kuinka alus makaa merenpohjassa ja onko se liikkunut.

Lisäksi on selvitettävä, millainen on merenpohja paikalla, ja syynättävä kyljen reikä: kuinka suuri se on, missä se sijaitsee, miten se on voinut syntyä ja milloin, mikä sen mahdollinen rooli onnettomuudessa on ja kuinka se muuttaa onnettomuustutkintaa.

Estonia-laivan kyljestä löydettiin jopa neljä metriä pitkä reikä. Kuva on ruutukaappaus suoratoistopalvelu Dplayn dokumenttisarjasta Estonia – Mullistava löytö.­

Lisäksi Reinsalu vaatii Ruotsia nimeämään ”poliittisen yhteyshenkilön”, jonka kanssa maat voivat vaihtaa asiaa koskevia tietoja.

Ruotsissa Estonia-asioista vastaava sisäministeri Mikael Damberg suhtautuu virolaisvaatimuksiin pidättyvästi. Hänen mukaansa selvityksiä voidaan tehdä, mutta ensin on etsittävä sukellusten sijaan ”vaihtoehtoisia menetelmiä” hautarauhan säilyttämiseksi.

Estonia oli matkalla Tallinnasta Tukholmaan, kun se upposi kansainvälisellä vesialueella noin kilometriä Utöstä eteläkaakkoon . Onnettomuudessa kuoli 852 matkustajaa, joista yli 600 jäi aluksen sisään. Onnettomuutta on tutkittu kolmen maan yhteistyönä.

”Meillä on oikein hyvä dialogi suomalaisten ja virolaisten kollegoidemme kanssa”, Damberg luonnehtii Aftonbladetille lehdistösihteerinsä välityksellä antamassa vastauksessa.

Estonian uppoamisesta nousi uusi kohu viime kuussa, kun ruotsalainen dokumenttisarja esitti epäilyjä virallisesta onnettomuustutkinnasta ja esitteli hylystä jo aiemmin löytynyttä reikää mahdollisena onnettomuuden syynä.

Suomen onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen luonnehti dokumentin väitteitä tuoreeltaan HS:lle ”aika ufoiksi”.

Virossa keskustelu dokumentin väitteistä herätti erityisen kuuman keskustelun. Entinen valtionsyyttäjä ja Estonia-tutkinnan virolainen johtaja Margus Kurm epäili matkustaja-aluksen törmänneen ”ruotsalaiseen sukellusveneeseen” ja syytti Ruotsia ”valehtelusta päin naamaa”.