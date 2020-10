Vapautuspäätös kumottiin vain tunteja sen jälkeen, kun André Oliveira Macedo asteli ulos vankilasta, mutta jengipomo ehti kadota jäljettömiin.

Brasilian suurimman rikollisjengin korkea johtaja André Oliveira Macedo on päässyt pakenemaan – lain avustuksella.

André do Rap -nimellä tunnettu Macedo on ollut pidätettynä erityisturvatoimin vartioidussa vankilassa pääkaupunki São Paulossa, mutta perjantaina korkeimman oikeuden tuomari yllättäen päätti vapauttaa hänet. Vapautuspäätös peruttiin vain tunteja sen jälkeen, kun Macedo käveli ulos vankilasta, mutta hän oli jo ehtinyt kadota.

Tapahtumia seuraa muun muassa brasilialaislehti Folha de São Paulo.

Macedo on yksi kansainvälistä huumekauppaa pyörittävän rikollisjengi Primeiro Comando da Capitalin (PCC:n) johtohahmoista. Jengi salakuljettaa muun muassa suuria määriä kokaiinia Eurooppaan ja hallitsee vankiloita Brasiliassa ja Paraguayssa, kertoo BBC.

Macedon pidättäminen oli viime vuonna Brasilian poliisin ykkösoperaatio: hänet piiritettiin kartanossaan kuukausien jäljitystyön jälkeen viime vuoden syyskuussa. Hänen hallustaan löydettiin muun muassa kaksi helikopteria ja neljä tonnia kokaiinia.

Macedo on jo tuomittu alemmissa oikeusasteissa kymmeniksi vuosiksi vankeuteen, mutta hän on valittanut tuomioista, joten oikeusprosessi on vielä virallisesti kesken.

Vapautuspäätöksen tehnyt tuomari Marco Aurélio Mello perusteli kantaansa sillä, että Macedoa oli pidetty tutkintavankeudessa liian kauan ilman lainvoimaista tuomiota. Brasilian lain mukaan Macedo saisi siis mennä kotiin odottamaan tuomiota, kunhan kertoisi viranomaisille osoitteensa.

São Paulon poliisivoimissa ja päättäjien keskuudessa vapautusta pidettiin täysin absurdina, kertoo Folha da São Paulo -lehti. Yleensä vain harmittomien pikkurikollisten on annettu odottaa tuomiotaan kotona.

”Kunnioitan tuomaria, mutta näen asian eri tavoin kuin hän. Minusta on järjetöntä päästää vapaaksi yksi São Paulon merkittävimmistä kansainvälisistä salakuljettajista. Se vahvistaa selvästi PCC:n kokaiinisalakuljetusta Eurooppaan”, kommentoi São Paulon järjestäytyneeseen rikollisuuteen erikoistunut syyttäjä Lincoln Gakiya lehdelle.

Macedo päästettiin vapaaksi lauantaiaamuna, vain tunteja ennen kuin korkeimman oikeuden puheenjohtaja Luiz Fux peruutti Mellon päätöksen. Hänen mukaansa laki sallii tutkintavankeuden venyttämisen, jos oikeusprosessi on erityisen monimutkainen ja vaikea kuten Macedon tapauksessa.

Macedo oli kuitenkin tällä välin ehtinyt kadota. Hänen epäillään paenneen maasta, ja tiistaina hänet lisättiin kansainvälisen rikospoliisijärjestön Interpolin etsintäkuulutettujen listalle.