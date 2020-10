”Meidän on selvitettävä, mikä aiheutti reiän ja saatava lisää tietoa siitä, mikä merkitys sillä oli onnettomuuden kululle”, sisäministeri sanoi.

Tukholma

Ruotsin sisäministeri Mikael Dahmberg olisi valmis sallimaan uudet sukellukset uponneen Estonia-aluksen hylylle, jos onnettomuustutkijat katsoisivat sukellukset tarpeellisiksi.

”Meidän on selvitettävä, mikä aiheutti reiän, ja saatava lisää tietoa siitä, mikä merkitys sillä oli onnettomuuden kululle”, Dahmberg sanoi.

Sosiaalidemokraatteja edustava sisäministeri kertoi näkemyksistään Ruotsin yleisradion Morgonstudiossa keskiviikkona.

Viro on vaatinut Ruotsia selvittämään, mistä syyskuussa 1994 uponneen Estonian kyljessä oleva reikä on peräisin.

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu lähetti Ruotsin ulkoministeriöön kirjeen, jossa hän esittää Ruotsin viranomaisille perusteellisen vaatimuslistan.

Reinsalun vaatimusten toteuttaminen merkitsisi käytännössä uusia sukelluksia hylylle.

Estonian uppoaminen nousi puheenaiheeksi jälleen viime kuussa, kun tuore dokumenttisarja esitti epäilyjä virallisesta onnettomuus­tutkinnasta ja esitteli hylystä löytynyttä reikää mahdollisena onnettomuuden syynä.

Reikä löydettiin Estonia-laivan rungon alaosasta, ja se näkyy ESTLINE-tekstin viimeisen e-kirjaimen vieressä. Mallinnuskuva on ruutukaappaus suoratoistopalvelu Dplayn ESTONIA – Mullistava löytö -dokumenttisarjasta.­

Ruotsin, Suomen ja Viron onnettomuus­tutkinta­viranomaiset ovat käynnistäneet alustavan arvioinnin dokumentin esittämistä tiedoista. Viranomaisten mukaan arviointi toteutetaan niin, että Viron, Suomen ja Ruotsin välillä vuonna 1995 solmittua hautarauha­sopimusta kunnioitetaan. Hautarauha­sopimus on sulkenut pois uudet sukellukset hylylle.

Ruotsissa maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit vaativat hautarauha­sopimuksesta irtautumista, jotta uudet sukellukset olisivat mahdollisia.

Sisäministeri Dahmbergin mukaan Ruotsi on valmis uuteen sukellustutkimukseen, jos kolmen maan tutkintaviranomaiset näkevät ne tarpeellisiksi.

”Jos se tarvitaan. Mutta siitä on tehtävä oikeudellinen analyysi. On ruotsalainen laki ja kansainvälinen sopimus. Niihin molempiin vaaditaan ehkä muutoksia.”

Suomalaiset onnettomuustutkijat, Estonia-onnettomuuden tutkintakomission entiset jäsenet Tuomo Karppinen ja Heimo Iivonen pitävät reiän syntymissyytä selvänä. Heidän mukaansa reikä syntyi laivan iskeytyessä meren pohjaan.

Karppisen ja Iivosen mukaan laivan runko on sitten notkahtanut, minkä seurauksena kyljen teräksinen laidoituslevy on repeytynyt.

Laivan kyljessä oleva reikä on heidän mukaansa tullut näkyviin, kun hylky on hitaasti liikkunut meren pohjalla. Heidän mukaansa hylyn rungossa on todennäköisesti lisää reikiä, joita voi tulla näkyviin ajan kuluessa ja hylyn liikkuessa.

Karppinen ja Iivonen kertoivat näkemyksistään viime kuussa.